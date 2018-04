Mobilní OS pro experty: Skvělý nástup a slibná budoucnost Android OS

Android OS až do července 2005 vyvíjela společnost Android Inc., která byla převzata společností Google. Google další skoro tři roky pokračoval v pracích a 22. října 2008 byl uvolněno první zařízení s tímto OS pod názvem HTC Dream. O necelé dva týdny později 5. listopadu 2008 Google oznámil, že spravování Android OS přechází pod Open Handset Alliance (OHA), kterou tvoří mnoho světoznámých firem působících na poli HW, SW a telekomunikací. Například jsou to společnosti HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, Texas Instruments, Samsung, LG, T-Mobile, Nvidia, ARM Holdings, Sony Ericsson a mnoho dalších. Open Handset Alliance si dala za cíl vyvíjet otevřené standardy pro mobilní zařízení. Většina zdrojových kódů pro Android OS byla zveřejněna 21. října 2008 pod licencemi Apache license, free software a open source license.

V současné době je k dispozici několik zařízení s OS Android, a přestože jejich počet se zatím nemůže vyrovnat s konkurenčními značkami, v přípravě je spousta dalších zařízení od společností jako je Motorola, HTC, Sony Ericsson a Samsung. Sony Ericsson dokonce před nedávnem uvedl, že Android bude jedinou platformou pro jeho chytré telefony.

První a možná i poslední



Dlouhou dobu se očekávalo na zařízení přímo s logem Google, který je hlavní hybnou silou vývoje celého Androidu. Toto zařízení s názvem Nexus One přišlo teprve na přelomu roku 2009 a 2010. K dispozici bylo pro většinu zemí světa pouze přes objednávkový formulář a nezačalo se nikdy oficiálně prodávat v kamenných obchodech. V současné době je nabízeno pouze pro vývojáře. Nexus One sice přišel na trh pod hlavičkou Googlu, ale o samotnou výrobu se starala společnost HTC.

Oznámeno je rovněž relativně velké množství netbooků a tabletů, které využívají služeb Android OS. Tato zařízení by se měla stát přímými konkurenty pro iPad a možná i pro některé klasické stolní desktopové operační systémy. Hlavní příliv těchto konkurentů od mnoha známých výrobců je očekáván tento podzim. Společně s iOS je Andriod OS jediným mobilním operačním systémem, kterému se zatím výrazněji daří dostávat se na větší zařízení, než jsou pouze mobilní telefony.

Nejnovější verze operačního systému nese číselné označení 2.2 a kódové jméno FroYo. Spekuluje se o brzkém příchodu Androidu 3.0, který by měl přinést nejenom kompletní změnu uživatelského prostředí, ale rovněž zprostředkovat podobné služby jako iTunes, mezi něž patří třeba nákup hudby. Android se tak stane opravdu jedním z největších konkurentů pro iOS od společnosti Apple.

Vývoj aplikací – kombinace Javy a XML

Android OS běží na linuxovém jádře a pro spouštění Java aplikací využívá služeb Dalvik Virtual Machine (VM). Na rozdíl od tradičních Java VMs, které používají zásobníků, je Dalvik postaven na registrově orientované architektuře. Používá svůj vlastní bytekód a v současné době nepodporuje Just in Time (JIT) kompilaci.

Rovněž nevyužívá Java SE a Java ME Class knihovny jako je například SWT nebo AWT. Nelze na něm tedy spouštět aplikace z desktopových počítačů. Používá vlastní knihovny postavené nad Apache Harmony, což je open source projekt implementující Java SE. Zdrojový kód a možnosti jazyka se však příliš neodlišují od běžných Java SE aplikací, což je rozdíl oproti J2ME, která je daleko více omezená v porovnání s Java SE. Samozřejmě, že při vývoji aplikací je rovněž využíváno Google API pro tento OS a další specifické vlastnosti.

Podporovanými architekturami CPU jsou ARM, MIPS, Power Architecture a x86. Aplikace napsané v pro platformu J2ME jsou konvertovány pomocí neoficiálních programů do kódu spustitelného na Android OS. Tento postup však nefunguje u každého programu.

Zdrojový kód pro aplikace by podle doporučení měl být oddělen do dvou hlavních celků. V XML souborech je popsán vzhled samotné aplikace a rozložení jednotlivých funkčních prvků. Součástí těchto souborů jsou rovněž odkazy na zdroje (resources), které obsahují obrázky, zvuky či texty. Ty se samozřejmě mohou lišit svojí lokalizací do různých jazyků. Samotné zdrojové soubory napsané v jazyku Java, popisují vlastní funkčnost aplikace a je v nich řízen životní cyklus programu. Pro ukládání dat lze využít například serializaci do souboru či SQLite databázi, která má pro každou aplikaci vyhrazený privátní prostor.

Android SDK – kompletní balení

Android SDK obsahuje plugin pro vývojové prostředí Eclipse, emulátor a řadu dalších nástrojů sloužících pro vývoj aplikací. SDK je dostupný pro moderní desktopové linuxové distribuce, Mac OS X 10.4.8 nebo vyšší, Windows XP, Vista a 7. Do požadavků pro vývoj rovněž patří JDK ve verzi 5 nebo 6.

Aplikace lze rovněž instalovat do zařízení za pomoci níže zmiňovaného Android Marketu nebo využít služeb Android Debug Bridge, který je součástí Android SDK. Pro instalaci však musí být lokálně k dispozici *.apk soubor. Instalace tímto způsobem je doporučena především pro vývojáře a případně zkušenější uživatele.

Android Developer Challenge

ADC byla vývojářská soutěž, do které Google věnoval částku dvakrát 10 milionů dolarů. Tyto peníze si ve dvou hlavních kolech soutěže rozdělili autoři těch nejlepších aplikací pro Android OS. Takových vývojářských týmů nakonec bylo vybráno několik desítek a každý z nich obdržel částku začínající na mnoha desítkách tisíc amerických dolarů. Tato soutěž masivně podpořila vývoj aplikací pro Android OS a umožnila této platformě dostat se velmi rychle mezi mobilní OS s výrazným podílem na trhu a velkým počtem aplikací.

Android Market - největší konkurent AppStore

Andorid Market je služba pro on-line stahování a distribuci aplikací pro Android OS ať už placených nebo těch zdarma. Pro samotný vývoj aplikací není nutné se nikde registrovat. Teprve ve chvíli, kdy chcete aplikaci zveřejnit na Andorid Marketu, je nutné nechat si vygenerovat certifikát za 25 dolarů, který jednoznačně bude identifikovat vývojáře a danou podepsanou aplikaci.

Z placené aplikace zůstane vývojáři po jejím zakoupení 70% z dané částky a zbylých 30% si mezi sebou rozdělí mobilní operátor (pokud na to má právo) a zprostředkovatel platby (Google Checkout). Od nedávna je možné kupovat placené aplikace i v České republice. Zajímavostí je, že na Android Marketu je v porovnání s obdobnými obchody největší podíl zdarma šiřitelných aplikací, který podle některých průzkumů přesahuje padesát procent.

Při instalaci aplikace musí uživatel odsouhlasit, jestli povolí programu přístup k vyjmenovaným systemovým zdrojům. Aplikace na Android Marketu totiž nejsou nijak kontrolovány či nemusí procházet systémem schvalování podobně jako u iOS. Každá aplikace běží ve svém sandboxu JVM a nemůže ovlivňovat ostatní aplikace.

Nedostatečná ochrana aplikací

Andoroid Market nabízí v rámci placených aplikací 24 hodinovou lhůtu pro vyzkoušení daného programu. Pokud se zákazníkovi aplikace nebude líbit, může jí bezplatně vrátit. Přestože je toto bezpochyby užitečná funkce, která v jistých ohledech nahrazuje kontrolu a schvalování nahrávaných aplikací, může být tento obchodní model často zneužíván.

Samotná aplikace se totiž nahraje do chráněné složky app-private, kam nemá běžný uživatel přístup. Pokud však disponuje odemknutým telefonem s právy roota, lze se do této složky dostat a zkopírovat si daný *.apk soubor do jiného umístění, aplikaci vrátit a později znovu nainstalovat.