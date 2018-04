Mobilní OS pro experty: nahlédněte pod pokličku úspěšnému Symbianu

Nový seriál Mobil.cz Tento článek je počátkem seriálu blíže představující hlavní mobilní operační systémy. Postupně budou představeny kromě OS Symbian také BlackBerry, iPhone OS, Windows Mobile, Android a PalmOS. V dnešním článku přiblížíme operační systém Symbian OS, který má největší procentuální zastoupení na trhu. Od jeho počátků v devadesátých letech se přesuneme do budoucnosti, která bude patřit nejspíše platformě MeeGo od společností Nokia a Intel. Představíme všechny hlavní uživatelské nástavby operačního systému Symbian a v krátkosti i možnost vývoje a distribuce vlastních aplikací.

Symbian OS je následníkem operačního systému EPOC od společnosti PSION, který na trhu bojoval se svými produkty v průběhu devadesátých let. V roce 1998 byla založena společnost Symbian Software Ltd., na jejímž vzniku se podílely firmy Ericsson, Nokia, Motorola a Psion. O dva roky později byl vydán první mobilní telefon Ericsson R380 s upraveným OS EPOC ER5u. Do tohoto zařízení však ještě nebylo možné přidávat žádné další aplikace.

V červnu 2001 vypustila Nokia svůj komunikátor 9210 s již otevřeným operačním systémem Symbian 6.0, který vznikl přejmenováním původního OS EPOC. V této době rovněž začalo pro tento operační systém vznikat několik uživatelských nástaveb, které se od sebe mimo jiné liší podle hardwarového vybavení telefonu jako je přítomnost dotykového displeje.

Prvním smartphonem vybaveným OS Symbian 6.1 byla v roce 2002 Nokia 7650, která také jako první na trhu disponovala integrovaným fotoaparátem s VGA rozlišením. Základem telefonu byl 32-bit RISC procesor s taktem 104 MHz a 3,6 MB paměti přístupné uživateli.

V roce 2003 koupil Psion podíl společnosti Motorola a o rok později podstoupil Psion svůj podíl společnosti Nokia. Ta se tak stala většinovým vlastníkem a svůj podíl v následujících letech ještě zvyšovala, až později celou společnost převzala. V dalších letech následovalo několik verzí OS, které postupně přinášely další a další technická vylepšení a podporu nových standardů.

Přechod pod otevřenou licenci

Přesně deset let po založení Symbian Ltd. vznikla nezisková společnost Symbian Foundation založená společnostmi Nokia, Sony Ericsson, NTT DoCoMo (japonský mobilní operátor), Motorola, Texas Instruments, Vodafone a několika dalšími. Hlavním úkolem této společnosti není vyvíjet nové verze OS, ale především poskytovat SDK a různé nástroje, dokumentaci a ukázky kódu, spravovat diskusní fóra, zajišťovat podepisování a distribuci aplikací a v neposlední řadě získávat zpětnou vazbu od uživatelů a vývojářů.

V únoru 2010 Nokia uvolnila platformu Symbian jako open source code pod licencí EPL (Eclipse Public License) a zpřístupnila veškeré systémové balíčky. Tento krok byl nejspíše reakcí na podobný postup Googlu s operačním systémem Android.

V současné době do svých zařízení integruje Symbian OS v naprosté většině případů výhradně finská Nokia. V daleko menší míře se na trhu lze setkat s přístroji od Samsungu, Sony Ericssonu či LG s tímto OS.

Uživatelské nástavby

Níže jsou uvedeny jednotlivé uživatelské nástavby, které jsou ve většině případů používány u zařízení společnosti Nokia. Tyto nástavby se liší především podle hardwarového vybavení telefonu, velikosti displeje či přítomností dotykového displeje. Ve většině případů nejsou aplikace pro tyto zařízení vzájemně kompatibilní.

Series 40 – nejrozšířenější na světě

Toto uživatelské prostředí je nasazováno do zařízení nižší a střední třídy bez dotykového displeje, které neumožňují instalaci dalších aplikací. I přesto je to světově nejrozšířenější mobilní platforma a jsou jí vybaveny stovky milionů zařízení. Oproti vybavenějším zařízením používá tato platforma zjednodušený operační systém a neposkytuje podporu pro multitasking. Přesto je v některých případech daleko rychlejší než telefony z vyšší třídy. Nechybí však podpora pro J2ME MIDP 2.0. První zařízení s tímto uživatelským prostředím bylo uvedeno v roce 2002. Series 40 byla zařazena do tohoto přehledu pro úplnost a nejedná se tedy o nástavbu nad plnohodnotným OS Symbian popisovaným v dalších částech článku.

Series 60 – mnoho různých podob

V současné době je to nejpopulárnější platforma pro chytré telefony a kromě nokií jsou jí vybaveny i například telefony od společností Samsung, LG a Sony Ericsson. Series 60 podporuje multitasking a lze do ní instalovat nové aplikace. Rozlišují se čtyři hlavní edice Series 60: Series 60 1st Edition (2001), Series 60 2nd Edition (2003), Series 60 3rd Edition (2005), Series 60 5th Edition (2008). Pro zajímavost - původní Series 60 disponovala pouze jediným rozlišením displeje 176 x 208 pixelů a teprve Second Edition přinesla podporu pro různé velikosti displejů. Obě dvě tyto zmiňované edice už delší dobu nejsou podporovány.

Series 60 3rd Edition - Tato edice je určena pro zařízení bez dotykového displeje a běží na OS Symbian od verze 9.1. Všechny programy instalované do zařízení musí být podepsány registrovanými vývojáři, pokud uživatel toto nastavení nevypne nebo nepoužije neoficiální updaty firmwaru zařízení, které toto povinné podepisování obejdou.

Podepisování aplikací a další softwarové změny znemožňují zpětnou kompatibilitu s předchozími dvěma edicemi Series 60. Jednotlivé 3rd Edition se od sebe navíc odlišují přítomností Feature Packů, což jsou drobná vylepšení a záplaty systému. Nejznámějšími telefony využívající Series 60 jsou například Nokia N95, Nokia E55, N79, Nokia 5320 XpressMusic a mnohé další. Dnes se tato platforma přesouvá do stále levnějších zařízení na trhu.

Series 60 5th Edition - Nokia toto uživatelské prostředí vyvinula jako odpověď na šířící se vlnu zařízení nabízející dotykové displeje. Všechny předchozí zařízení Series 60 totiž nebyly vybaveny podporou pro dotykové ovládání. 5th Edition běží na OS Symbian od verze 9.4 a první zařízení bylo uvedeno na trh koncem roku 2008.

Zařízení s touto uživatelskou platformou nabízejí podobné možnosti jako 3rd Edition mezi něž patří například Adobe Flash Lite 3.0, podporu pro GPS a polohové senzory v zařízení. 5th edice je nyní označována jako Symbian^1 a je poslední edicí Series 60. Do konce roku 2010 by měly být uvolněny další tři verze tohoto uživatelského prostředí Symbian^2 až Symbian^4.

N-Gage - N-Gage je označení pro mobilní telefon a pro herní systém uvedený v roce 2003 od společnosti Nokia, která tímto krokem chtěla konkurovat ostatním přenosným herním konzolím jako Game Boy Advance či Playstation Portable (PSP). Kvůli nevhodnému designu zařízení, vysoké ceně her a způsobu ovládání toto zařízení ani jeho následovník v podobě N-Gage QD v konkurenčním boji neuspělo. A to ani přesto, že tato herní platforma nabízela natolik známé herní značky jako Tomb Raider, Red Faction, Tony Hawk's Pro Skater a The Elder Scrolls.

V roce 2005 se Nokia rozhodla přesunout herní systém na svoje běžné chytré telefony, což uskutečnila až na počátku roku 2008. Ani zde se však aplikace pro N-Gage nesetkaly s příliš velkým zájmem uživatelů a Nokia rozhodla, že na konci roku 2010 ukončí veškeré služby spojené s platformou N-Gage.

Series 80 – pouze pro nejvyšší třídu

Platforma Series 80 byla určena především pro komunikátory a telefony nejvyšší třídy. Společnými znaky zařízení s tímto uživatelským prostředím byl velký displej s rozlišením 640 x 200 pixelů a QWERTY klávesnice. Dalšími výhodami byla možnost editovat populární kancelářské dokumenty, webový prohlížeč založený na jádru Opera a podpora pro SSL/TLS a VPN. Prvním zařízením byla již zmiňovaná Nokia 9210 uvedená v roce 2001. Velmi malá cílová skupina a velké náklady na vývoj nakonec způsobily, že Nokia přestala od roku 2004 toto uživatelské prostředí integrovat do svých telefonů.

UIQ – počátky dotykového ovládání

UIQ (User Interface Quartz) bylo nástavbou pro Symbian OS od verze 7.0 a podporovalo především dotykové displeje. Prvním zařízením s touto uživatelskou nástavbou byl Sony Ericsson P800 uvedený v roce 2002, který je svým způsobem následovníkem modelu Ericsson R380, tedy prvního zařízení vybaveného OS Symbian.

Přestože tato uživatelská nástavba byla velmi konkurenceschopná zejména z pohledu technických parametrů, nedokázala se na trhu nikdy výrazněji prosadit. Důvodem byl především malý počet zařízení (nehledě na vysokou cenu), do kterých Sony Ericsson a Motorola tuto platformu integrovala, a později i jejich technická zastaralost. Posledním zařízením s UIQ se stala Motorola RIZR Z10, která však již nedisponovala dotykovým displejem.

Vývoj aplikací – kolotoč okolo C++

Symbian OS běží na 32-bitovém ARM RISC procesoru a aplikace mohou být programovány v jazyce Symbian C++, J2ME, Open C/C++, Python a Flash Lite. Nejčastěji se pro vývoj aplikací používá právě nativní Symbian C++, který byl vytvořen ještě před ANSI specifikací C++ a tudíž mezi těmito jazyky existují určité rozdíly. Open C/C++ je implementací standardních Posix, C and C++ knihoven, ale má určité omezení při přístupu do OS API. V nejbližší době bude rovněž dostupná nová implementace Qt pro Series 60 Framework.

Instalace aplikací je možná kromě níže uvedeného Ovi Store pomocí *.sis balíčků buďto ručně přímo v zařízení, nebo pomocí synchronizačního nástroje. Tyto balíčky je možné stáhnout na nejrůznějších webových stránkách.

Ovi Store – obchod s aplikacemi

Služba Ovi je označením pro internetové služby od společnosti. Spadá sem například Ovi Suite, Sync, Maps, Share, Files, Nokia Music Store a další. Právě jednou z těchto služeb je i Ovi Store, který mimo aplikací nabízí uživatelské profily, různé zvuky a videa. Tento obchod byl spuštěný v květnu 2009 a v posledních měsících prochází celou řadou inovací.

Pro platbu za aplikace lze využít platební kartu nebo zaplatit pomocí prémiové SMS. Ovi Store je dostupný v českém překladu i u nás. Pro zveřejňování aplikací či jiného obsahu na Ovi Store je potřeba se registrovat jako vydavatel a zaplatit poplatek 50 Eur. Z hrubého zisku z prodeje aplikací si pak Nokia vezme 30 %. Nabízí však výhody jako je bezplatný přenos aplikace k zákazníkovi přes mobilní síť a další podobné výhody, které plynou z dohod s mobilními operátory.

Platforma Maemo – reinkarnace linuxu na mobilech



Na okraj je zde uvedena platforma Maemo, které se díky jejím schopnostem věští velká budoucnost. V roce 2005 byla použita platforma Maemo 2.2 na zařízení Nokia 770 a později v roce 2007 verze 4.0 na přístrojích Nokia N800 a N810. Všechny tyto přístroje se díky svým rozměrům a zaměřením označují spíše jako internetové tablety. V současné době zažívá tato platforma reinkarnaci a po vydání přístroje N900 s verzí 5.0 společnost Nokia plánuje integraci tohoto operačního přístroje do řady dalších zařízení.

Operační systém Maemo vychází z Debianové linuxové distribuce a nemá tím pádem nic společného s OS Symbian. Maemo běží opět na architektuře ARM a používá X Window System-based GUI a Matchbox window manager. Do zařízení mohou být instalovány programy třetích stran, které mohou být vyvíjeny v jazyku C za použití Maemo SDK, v jazyku Java díky přítomnosti Jalimo JVM a v jazycích Python, Ruby a Mono.

MeeGo – budoucnost podle velké dvojky

MeeGo je spojení systémů MobLin od Intelu a Maemo od Nokie. Tato platforma byla představena v únoru 2010 a měla by se stát univerzální platformou pro velmi široké množství zařízení s procesory ARM i x86. Platforma MobLin (zkratka pro Mobile Linux) je open source OS pro internetové tablety, netbooky, UMPC a další podobná zařízení postavená okolo procesoru Intel Atom.

Tento procesor je výjimečný zejména pro svou nízkou spotřebu a vhodný tak i pro všestranná mobilní zařízení. Otázkou zůstává, kdy a jestli Nokia začne platformu MeeGo integrovat do svých zařízení a zanevře tak na Maemo. Pro Intel je tento krok naopak návratem do světa těchto zařízení po prodeji jeho mobilní divize.