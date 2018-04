Mobilní operátory neměníme - máme k nim citový vztah

Většina z nás má stejného mobilního operátora již více než 5 let. Vyplývá to z nedávného průzkumu Vodafone Zoom, který se tentokrát zaměřil na to, co si o mobilním trhu myslí Češi. Průzkum dále ukázal, že většina zákazníků má pocit, že si jich jako dlouhodobých zákazníků už nikdo nevšímá.