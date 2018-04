Mobilní operátoři zvýšili kapacitu sítí

- Mobilní operátoři Eurotel, RadioMobil i Český Mobil zvýší kvůli očekávanému náporu volajících na Štědrý den a o Silvestru pro toto období kapacitu svých sítí. Podle sdělení mluvčích všech tří firem se bude zvyšování kapacity soustředit na velká města a lyžařská střediska. Nad provozem budou dohlížet posílené pohotovostní týmy.

Eurotel podle mluvčího Jana Kučmáše v současnosti provádí celkovou revizi sítě a upravuje její konfiguraci pro specifický provoz v závěru roku, kdy je obrovská špička a provoz je jiný než v roce. Síť Eurotelu prodělala revizi včetně zátěžových testů a bude připravena i pro přesměrování hovorů v případě výpadku sítí jiných operátorů.

Firma zvýšila kapacitu centra pro posílání krátkých textových zpráv o 30 procent. Pro hlasové služby firma instaluje vedle nových základnových stanic i mobilní stanice a posiluje kapacitu nynějších přidáním využitelných frekvencí pro hovory. "Jde vlastně jen o dolaďování, protože největší posilování kapacity proběhlo už loni a předloni a stanice v lokalitách zůstaly," uvedl Kučmáš.

Z hlediska kapacity sítě je podle mluvčího RadioMobilu nejnáročnější silvestrovská noc. Zatímco o Štědrém večeru jsou hovory a SMS zprávy rozloženy do několika hodin, na Nový rok se každý snaží dovolat co nejblíže půlnoci a hlavní nápor na síť je tak směrován do několika málo minut, vysvětlil. Loni na Štědrý den se zatížení SMS centra sítě Paegas zvýšilo o více než 300 procent oproti běžnému dni na 15 miliónů textových zpráv.

"Kapacita sítě byla zvyšována v průběhu celého roku. Na nejvíce zatížených místech budou v době Vánoc a na konci roku umístěny mobilní základnové stanice zvyšující kapacitu," uvedl Hájek s tím, že jedna z nich bude například na Staroměstském náměstí. Firma rovněž posílí Infolinku Paegas.

Provozovatel sítě Oskar Český Mobil podle mluvčího Igora Přerovského rovněž rozšiřoval s růstem počtu zákazníků i kapacitu sítě během roku. Firma bude, podobně jako konkurence, testovat optimální nastavení sítě i posilovat její kapacitu v místech s očekávaným zvýšeným provozem, například ve středu Prahy nebo Brna. "Je však třeba říci, že žádná mobilní síť na světě nedokáže garantovat, chtějí-li všichni její účastníci v jeden okamžik volat z jednoho místa, že bude provoz zcela plynulý, dodal.

Loni na Štědrý den zaznamenali mobilní operátoři rekordních 17 miliónů odeslaných textových zpráv. Zhruba stejně SMS pak uživatelé rozeslali i na přelomu loňského a letošního roku. V ČR by mělo být na konci roku okolo sedmi miliónů uživatelů mobilních telefonů proti 4,3 miliónu na začátku roku.