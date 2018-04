Mobilní operátoři vynechají Invex

Mobilní operátoři se letos prakticky nezúčastní největšího středoevropského IT veletrhu Invex. Jejich prezentace zde bude spíše symbolická, což nejen ochudí veletrh z pohledu běžného návštěvníka, ale zároveň to představuje významný signál pro odbornou veřejnost.

Předcházející ročníky brněnského veletrhu Invex byly v telekomunikačním pavilonu Z ve znamení souboje prvoligových telekomunikačních operátorů. Proti sobě tehdy nastupovaly početné týmy hostesek a tanečníků v barvách Eurotelu, RadioMobilu, Českého Telecomu a později i Oskara. Jejich expozice byly nejen rozlehlé, ale také velmi hlučné. Show střídající se zhruba po půl hodině byly sice vcelku pohledné, leč intenzita jejich hudebního doprovodu dosahovala úrovně diskotéky. Vést jednání či jen přátelský rozhovor ve stáncích okolo těchto gigantů se pak stávalo prakticky nemožným. Výjimkou byla pouze účast Oskara, který sice zabíral plochu srovnatelnou s konkurenty, ale koncipoval ji daleko komorněji než oni.

Oskar byl také první mobilní operátor, který loni svou účast na Invexu omezil jen na prodejní stánky. Dobrovolně tak opustil veletržní soupeření v disciplíně „podívaná“, o jejímž skutečném obchodním přínosu mnozí pochybovali již dříve.

Tiskoví mluvčí mobilních operátorů nám plánovanou účast svých firem na Invexu popsali vskutku výmluvně:

Eurotel:"Ano, budeme přítomni na Invexu, ale ne klasickou formou, na kterou byla veřejnost u Eurotelu zvyklá."

RadioMobil: "Naše účast bude zásadně odlišná od prezentace v předchozích letech. Rozhodně nebudeme mít tak rozměrný stánek jako dosud."

Oskar: "Rychle se rozvíjející informační společnost, jejíž čas se odvíjí nikoli po létech, ale dnech, není příliš nakloněna velkolepým stánkům na show a veletržních přehlídkách. Právě nepřetržitý vývoj v oblasti IS, IT, telekomunikací a dalších hi-tech oborů stále více a lépe využívá prezentačních a komunikačních možností on-line technologií, které umožňují i interaktivní vstupy a výměny názorů. Veletrhy tuto dynamiku neumožňují uchopit. A právě zde by dle mého názoru mohl být hlavní přínos veletrhu. Osobní setkávání a osobní výměna názorů, do určité míry potlačená právě moderními technologiemi upřednostňujícími e-mail a mobil jako hlavní komunikační prostředky, mohou dostat v rámci veletrhů typu Invex ideální prostor. Proto i Oskar již tradičně využívá Invex jako živnou půdu pro sekávání s mladými talenty a zájemci o moderní informační technologie.

Již v loňském roce jsme ne Invexu realizovali ojedinělý seminář - workshop, který prověřoval možnosti technologie GPRS na skupině vybraných uživatelů. Tato akce se ukázala jako velmi úspěšná, a proto i v letošním roce plánujeme v rámci Invexu obdobný program. Chtěli bychom podnítit tvůrčí poteciál komunity Oskarových Technoidů (tj. účastníků projektu Ověřeno na lidech, kteří Oskarovy služby ověřují před uvedením na trh s cílem zajistit jejich maximální kvalitu a jednoduchost užívání) a zájemců o spolupráci v rámci OskarZóny."

Podle neoficiálních, ale zasvěcených zdrojů lze předpokládat, že mobilní operátoři na Invexu budou zastoupeni spíše formou společenských akcí, sponzoringu či odborné účasti v tématických seminářích. S ohledem na počet uživatelů mobilních telefonů v republice i minimum opravdových technologických novinek se není čemu divit. Ostatně, Český Telecom bude mít letos také podstatně menší stánek, zaměřený spíš na klidné jednání s obchodními partnery než na oslnění veřejnosti. Přesto jej bude účast na Invexu stát přibližně pět miliónů korun.

Mimochodem, na cenu výstavní plochy si vystavovatelé stěžují již minimálně dva roky.

Doba bombastických prezentací skončila.