Mobilní operátoři uplatní nižší DPH už v dubnu

Nižší devatenáctiprocentní sazbou daně z přidané hodnoty (DPH) zdaní služby poskytnuté v dubnu tarifním zákazníkům všichni tři tuzemští mobilní operátoři. Umožňuje jim to nastavení zúčtovacích období, které ve většině případů přesahují z dubna do začátku května. Vyplývá to z informací, které ČIA poskytli mluvčí mobilních operátorů. Devatenáctiprocentní daň se na telekomunikační služby podle nového zákona o DPH schváleného minulý týden vztahuje od 1. května.

"Účetní období Oskarovým tarifním zákazníkům začíná 4. dubna a přesahuje do května, takže je podle naší domluvy se státem možné uplatnit na služby poskytnuté v tomto období sazbu DPH 19 procent," řekl ČIA Roman Frkous z Českého Mobilu. Podobně se vyjádřila mluvčí Eurotelu Diana Dobálová, podle níž aktuální účetní období přesahuje do května většině tarifních zákazníků této společnosti. "Čerpání služeb za toto období budeme účtovat již s novou sníženou sazbou DPH a od 1. května promítneme tuto změnu do cen našich služeb v plném rozsahu," sdělila ČIA Dobálová.

Mluvčí společnosti T-Mobile Martina Kemrová nejprve na pondělní dotaz ČIA uvedla, že společnost bude postupovat podobně jako při přesunu služeb z pětiprocentní do dvaadvacetiprocentní sazby DPH na přelomu roku 2003 a 2004 rozdělením účetního období do dvou faktur. Dnes upřesnila, že zákazníci se zúčtovacími cykly T-Mobile, které přesahují do května, dostanou za duben pouze jednu fakturu s DPH ve výši 19 procent. "Služby se daní v okamžiku zdanitelného plnění, tedy v případě paušálních zákazníků T-Mobile poslední den zúčtovacího cyklu, do nějž jsou zařazeni," dodala Kemrová.

Nový zákon o DPH schválila sněmovna 22. dubna těsnou většinou 101 hlasů poté, co ho po prvním schválení vetoval prezident Václav Klaus. Zákon snížil základní sazbu DPH z 22 na 19 procent a zároveň do ní přesunul část zboží a služeb ze snížené pětiprocentní sazby.