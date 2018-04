Mobilní operátoři - spojovací mánie roku ´99?

Smlouva mezi Vodaphone a Airtouch se zdá být počátkem horečného slučování. Nyní, když se vynořil první opravdu globální operátor, se menší společnosti zdají být daleko zranitelnější. Dvě hlavní síly mohou ovlivnit další smlouvy: Především mnoho velkých evropských operátorů zažilo nárůst cen akcií, což umožňuje společnostem jako Mannesman a TIM (nejúspěšnější italský operátor) financovat možné změny hlavně výměnou akcií. Druhá síla souvisí s uvedením AT&T One Rate Plan v USA - poprvé dostali zákazníci možnost roamingu v rozsahu celé země bez dalších poplatků. Uvedení One Rate se shoduje s uvedením platformy Nokia 61xx, která se stala telefonem číslo jedna na americkém trhu. Tento telefon byl prvním moderním trojakým telefonem, umožňujícím zákazníkovi používat buď jednu ze dvou digitálních frekvencí TDMA a nebo starší analogovou síť s vynikajícím pokrytím. Trojaké telefony starší generace byly spíše těžší a s nedostatečným výkonem. AT&T zavalila trh masivní reklamou vychvalující výhody telefonování za jednu cenu od moře k moři a k tomu telefonem nové generace.

Američtí operátoři GSM

Výsledek kampaně se dostavil; AT&T muselo trochu slevit v masírování trhu reklamou, protože prostě neměli na skladu dost telefonů.

Úspěch One Rate Plan předčil všechna očekávání a přinesl špatné časy malým operátorům. Hlavní hráči mobilního trhu USA jako Sprint a Nextel dokáží nabídnout podobný plán a pilně kopírovali AT&T aby si udrželi své zákazníky. Většina operátorů je ale lokálních a nemohou doopravdy držet krok s podobnými obry a tlak na vyhledávání vhodných partnerů logicky opět zesílil.

A první na řadě jsou američtí GSM operátoři, společnosti jako Omnipoint - hlavně východní pobřeží, Western Wireless - západ USA. To jsou lokální hráči, jejichž cena na NYSE daleko zaostává za úspěšnými společnostmi z Evropy. Jsou také těmi nejlákavšjsími sousty k spolknutí; BellSouth je pravděpodobně nejúspěšnější Baby Bell (společnosti vzniklé po násilném rozdělení Bell Company) a pro vykoupení může být příliš silná, může naopak pohltit Evropskou společnost druhého řádu nebo se stát jejím partnerem. Operátoři GSM v Americe doplácí na intenzivní soupeření mezi sítí TDMA á la AT&T

a rychle rostoucí rozvoj sítí CDMA.

Operátoři a výrobci

Provázanost mezi rychle se vyvíjejícími mobilními telefony a namlouvací rituály mezi operátory je fascinující. Uvedení trojakých telefonů, levných a přitom výkonných, bylo oporou úspěchu AT&T v roce 1998. Zákazníci nemusí být připraveni platit vyskou cenu za telefon, který shrnuje několik standardů, ale rozhodně jim učarovaly telefony které nejsou ani větší ani těžší než běžné modely a přitom nabízejí fantastické pokrytí díky technice multimodu - provozu na více standarech.

Nejdůležitější zisk ze sloučení by přinesla spolupráce evropského operátora GSM a US GSM operátora; telefony slučující US GSM 1900 a světově rozšířený GSM 900 již existují. Klíčovým bodem je zde cena, telefon Bosch World stojí jen 300 dollarů a to může být pokušení i pro ty, kdo cestují do Evropy nebo Asie jednou ročně; jako cena za celosvětovou dosažitelnost to jde. Právě teď nemají evropští a američtí operátoři mnoho důvodů propagovat tuto koncepci a Bosch nemá natolik silné jméno a rozpočet na reklamu aby to udělal sám. Situace se ale rychle změní, až začnou Ericsson a Nokia uvádět na trh své vlastní telefony dnešních snů a spolupracující operátoři v Americe a v Evropě dostanou do ruky mocnou páku; globální pokrytí bude důležitou zbraní pro operátory GSM v USA proti soupeřícím digitálním standardům.

Dostáváme se do situace, kdy jsou operátoři a výrobci zabráni do rychle se rozvíjející hry. Operátoři chtějí, aby výrobci přišli s multi-mode telefony, které jsou levné a malé, aby mohli provozovat různé sítě v různých zemích a na druhé straně výrobci musí předvídat možné slučování a podle toho umisťovat své žetony na hrací stůl. Ericsson již oznámil vysoce ambiciózní model, který sloučí různé TDMA a GSM standardy a bude mít pokrytí v USA, Latinské Americe, Africe, na Blízkém Východě, v Asii, Australii a v Evropě. Bosch předběhl několik halvních výrobců a byl první kdo uvedl telefon pro GSM-900/GSM-1900.

Několik komentátorů již předpovídá, že Vodaphone brzy přijde s telefonem kombinujícím CDMA z Airtouch USA a GSM 900 používaný v Evropě. Všichni tito proroci buďto nemají páru, o čem mluví a nebo sedí na telekomunikačním záběru století. Já se příkláním k názoru prvnímu: existuje hodně špatné krve mezi výrobci GSM/TDMA a táborem CDMA. V důsledku toho se vedoucí výrobci mobilních telefonů snaží přinášet nejrůznější kombinace TDMA a GSM a všechny dostupné materiály v oboru tuto koncepci podporují. Výrobci telefonů CDMA nemají zkušenosti s TDMA a GSM trhy a není pravděpodobné, že by byli schopni vytvořit konkurenceschopný model, ať již cenou, váhou nebo výkonem. To je kritický bod: nové multi-mode telefony nesmí být v technických specifikacích příliš vzdálené modelům současným, aby upoutaly pozornost i zákazníků cestujících do zahraničí jednou nebo dvakrát ročně.

Vyhlídky

Zdá se že největších zisků ze sloučení může být dosaženo spojením operátorů z různých kontinentů, tedy operátorů GSM v USA nebo operátorů GSM s operátory TDMA. Jediné multi-mode telefony v roce 1999 budou pravděpodobně míchat 1800, GSM 900, GSM 1900 a dvě frekvence TDMA. Toto technicko strategické rozhodnutí rozhodujících výrobců telefonů ovlivní slučování operátorů. Moji favorizovaní kandidáti na vykoupení jsou Omnipoint a Western Wireless, levné a dobré společnosti, ale nakupovat akcie v naději na sloučení se většinou nevyplácí. V tomto případě ale bude mít sloučení nebo strategická spolupráce vliv na budoucnost obou společností. Ceny jejich akcií dnes zaostávají za vedoucími skupiny, protože náhlá potřeba pokrytí celého státu nebo pokrytí globálního jim dává provinční vzhled. Nemají jinou možnost než se sloučit nebo vytvořit strategická spojení silnější než American GSM Alliance. Technický vývoj v mobilních telefonech jim může dát přístup k daleko širšímu pokrytí v nejbližších měsících. Nárůst počtu jejich zákazníků bude pravděpodobně lepší, nežli je očekáváno a postaví je do lepší pozice pro vyjednávání případného sloučení.

Tero Kuittinen - (originál), překlad Prokop Krásný