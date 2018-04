Mobilní operátoři se připravili na fotbalové mistrovství

Na mistrovství světa ve fotbale se nemusejí připravovat jen fotbalisté, ale i mnoho lidí v zázemí a mimo jiné také mobilní operátoři. V obou pořadatelských zemích, Jižní Koreji a Japonsku, se přípravy na velkou sportovní událost neomezily jen na sportoviště, ale její součástí je i starost o pohodlí návštěvníků. Těm se právě možnost volání z mobilního telefonu bude velmi hodit.

Přestože se v Koreji nepoužívá v Evropě nejrozšířenější systém mobilních sítí GSM, nemusejí turisté zoufat. Hned na letišti budou mít možnost pronajmout si za jeden dolar (tedy asi 34 korun) na den mobilní telefon podporující místní síť CDMA, který je upraven k tomu, aby do něj bylo možné vložit vlastní SIM kartu. Půjde tedy o klasický roaming (bude možné dovolat se návštěvníkům na stejné číslo), ovšem s nutností vyměnit telefon.

Tento tak se Korejských a Japonským operátorům vyplatí. Podle odhadů by mělo jez z Číny (kde se také používá GSM), přijet přes sto tisíc návštěvníků mistrovství světa. Podivné však je, že přestože se Korejcům i Japoncům podařilo uzavřít roamingové smlouvy s většinou světových operátorů, nebyli schopni se dohodnout mezi sebou. Protože sítě se poněkud liší, byl by roaming možný pouze v případě, že by korejští nebo japonští operátoři provedli některé změny. Nikdo však není ochoten tento krok udělat a tak si musejí Japonci při cestě do Koreje brát duální telefony (nebo si koupit místní), a opačně to funguje navlas stejně. Naštěstí tyto třenice neovlivní návštěvníky mistrovství.