Mobilní operátoři otevřeli v centru Prahy dvě kluziště

Dvě dočasná kluziště určená veřejnosti zprovoznili v historickém centru Prahy mobilní operátoři Český Mobil a Eurotel. Oskarovo kluziště, jehož provozovatelem je Český mobil, bude stejně jako loni na Ovocném trhu. Eurotel své ledové království umístil na Staroměstské náměstí. ČIA o tom informoval starosta Prahy 1 Vladimír Vihan.

Kluziště na Ovocném trhu bude otevřeno denně od 10 do 22 hodin až do 6. ledna. Vstup je zdarma, provozovatel vybírá jen poplatek za půjčení bruslí ve výši 20 korun. Ledová plocha na Staroměstském náměstí je veřejnosti denně zdarma přístupna od 10 do 21 hodin až do 2. ledna. Půjčování bruslí však provozovatel nezajišťuje.