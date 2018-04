Mobilní operátoři mají stále dost problémů s propojením

Největší telekomunikační firmy v České republice mají již téměř rok nevyřešený problém – ceny za propojení telekomunikačních sítí. Konkrétně jde o propojovací poplatek za volání z pevných do mobilních sítí a o volání mezi mobilními sítěmi. Částky, o které jde, se pohybují v řádech stamilionů. Cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (09/PROP/2001), vydané loni v listopadu, totiž problém nevyřešilo – jen přineslo další.

Tím, že si operátoři vlastně kvůli rozdílnému výkladu cenového rozhodnutí navzájem podle sebe dluží stamilionové částky, jsem se zabývali již letos v dubnu. V té době to vypadalo, že se spory co nejdříve urovnají a operátoři se dohodnou na tom, které dluhy si uznají a jak je vyrovnají. Jenže dosud se nic nestalo – snad jen s výjimkou toho, že se na stole ČTÚ kupí další a další stížnosti a problémy k řešení.

RadioMobil nás informoval, že v tuto chvíli jiným operátorům za volání do své sítě sice účtuje cenu 3,66 koruny za minutu, jak požaduje ČTÚ, ale že tuto cenu považuje za dočasnou. V referenční nabídce RadioMobilu (o které se nyní s ČTÚ již delší dobu diskutuje) je cena 4,01 koruny za minutu hovoru do sítě T-Mobile a 0,48 koruny za minutu za službu zpřístupnění účastníka (podle RadioMobilu jde o spojení v mobilní síti, vyhledání účastníka a další s tím spojené služby).

K částce 4,01 koruny za minutu dospěl RadioMobil po vlastním výpočtu na základě interpretace metodiky ČTÚ, ale s mírou návratnosti kapitálu vypočítanou poradenskou firmou. Jednou z věcí, která se RadioMobilu na rozhodnutí ČTÚ nelíbí, je to, že ČTÚ tuto míru stanovil na 12 %, přičemž v jiných rozhodnutích pracuje s mírou 14,5 %. RadioMobil hovoří o tom, že jako optimální je podle něj 17 – 18 % (tento ukazatel se počítá, v roce 2000 to bylo 19,5 %, loni 17,7 %).

Problémů k řešení ve sporu operátorů o propojení je stále více než dost a nové přitom vznikají. Namátkou jmenujme nyní aktuální přístup na internet (dial-up i ADSL), na začátku roku bude nepochybně aktuální předvolba operátora a to ještě poměrně v tichosti prošly námitky ohledně úhrady univerzální služby. Telecom totiž má ze zákona povinnost připojit ke své síti každého, kdo o to požádá. Vznikají mu tak nějaké náklady, které by mu měli uhradit ostatní operátoři s licencí. Částku na základě údajů od Telecomu schvaluje ČTÚ. Dotčeným operátorům se to ale nelíbí – jednak nesouhlasí s metodou výpočtu, kterou ČTÚ použil a namítají, že z poskytování univerzální služby má Telecom i výhody, které nejsou při výpočtu zohledněny. RadioMobil poukazuje i na fakt, že v zemích Evropské unie mají s platbou za univerzální službu negativní zkušenosti a že někteří operátoři se takových příjmů i dobrovolně vzdávají.

Problémů s propojováním mezi pevnými a mobilními operátory je opravdu spousta – jen jejich popis by vydal na menší diplomovou práci (druhá by mohla shrnout jejich řešení). My vás samozřejmě budeme průběžně informovat o postupném vývoji. Operátoři totiž přiznávají, že nejde jenom o peníze, které jsou samozřejmě velmi důležité. Rozhodování ČTÚ podle nich není předvídatelné a dostatečně transparentní a spolu se špatnou vynutitelností jeho rozhodnutí (fakticky je nikdo nerespektuje) to pro ně znamená, že nemohou dostatečně spolehlivě plánovat do budoucna. A tato nejistota je bohužel i přes všechny snahy přenášena na zákazníky.