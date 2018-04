Mobilní operátoři konec roku zvládli

Konec roku a především začátek nového vnímají jednotlivá oddělení u mobilních operátorů rozdílně. Zatímco lidé odpovědní za finance si mnou ruce při představách množství hovorů a poslaných zpráv (letos i multimediálních), technici starající se o provoz sítě se připravují na katastrofické scénáře a shánějí si dopředu soukromá čísla na plánovače sítě, aby jim případně zatepla mohli vynadat. Rozporuplné pocity mají na infolinkách. Musí se připravit větši množství začátečnických dotazů či na ovládání mobilních telefonů, ale současně se velká většina operátorů může radovat z toho, že jim nezůstal v ruce černý Petr a může vesele oslavovat.

Podobně jako loni a předloni si i letos mohli 1. ledna všichni oddychnout. Mobilní sítě přelom roku i vánoční rozbalování nových telefonů (kterých přecejenom nebylo tolik jako v minulosti) zvládly bez problémů. Čtenáři nám sice hlásili různé problémy s posíláním textových a multimediálních zpráv (zde si stěžovali na zpomalení nebo na odeslání až na podruhé, velké problémy měla webová SMS brána T-Mobile), občas jste se v exponovaných místech (na Silvestra na náměstích) i přes posílenou síť nedovolali napoprvé, ale to je odpustitelné a nedá se s tím nic dělat. Problémy byly většinou jenom místní a časově omezené. Vyplývají ostatně ze samých principů mobilních sítí GSM, kde se těmto problémům zabránit ani nedá.

Zdá se, že letos už musí být jasné i největším škarohlídům, kteří čekají na rozsáhlé pády sítí, že nic takového o Vánocích a na přelomu už nebude. Několikaleté zkušenosti mobilních operátorů jsou totiž na síti velmi dobře vidět a uživatelů přibývá tak malé množství, že to síť ani nezaznamená. Ostatně, když na Staroměstském náměstí bude chtít v jednom okamžiku telefonovat 1000 nebo 1200 lidí, bude to úplně jedno. V každém případě to bude více, než umožní pojmout posílená kapacita sítě v místě, a zavolá si proto jenom menšina uživatelů. Pokud ještě někdy mobilní sítě spadnou, bude to zapříčiněno chybou v ústřednách nebo registrech sítě, nikoliv přetížením.

Jediné, čeho se mobilní operátoři více obávali, byla zátěž GPRS části sítě. Ta je totiž používána pro přenosy multimediálních zpráv (MMS). Problém je v tom, že MMS se nejvíce posílají z míst, kde je více lidí (asi nikdo nebude posílat MMS s fotkou, na níž sedí doma u televize a pojídá chipsy…); z míst, odkud si i velmi intenzivně volá a posílají textové zprávy. Závažnější problémy s MMS však nebyly (byť někde mohlo být nedostupné GPRS). Výhodou GPRS totiž je, že využívá pouze volnou kapacitu v síti – tedy prostor, který neobsadí hovory. Datový provoz tak probíhá prakticky za každých okolností, jenom rychlost může být v případě přetížení neuvěřitelně pomalá. Ale 30 KB, což je největší podporovaná velikost MMS, se vám povede odeslat vždy.

Podrobnější statistiky o provozu mobilních sítí zveřejníme, až budou k dispozici. Informace v tomto článku vychází z e-mailů našich čtenářů a zpravodajů.