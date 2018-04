Mobilní operátoři a největší banky založili asociaci pro m-komerce

Cílem asociace je vytvořit jednoduchý, univerzální a bezpečný nástroj pro platby mobilním telefonem

Praha, 12. září 2002 – Tři mobilní operátoři spolu s pěti nejvýznamnějšími bankami v České republice dnes založili Asociaci pro mobilní platby. Cílem Asociace je vývoj a podpora jednotného systému pro platby mobilním telefonem, který by podpořil rozvoj mobilních finančních služeb. Pro českou veřejnost se tím otevírá cesta k jednoduchým, bezpečným a univerzálním nákupům pomocí mobilních telefonů, které budou použitelné nejen v České republice, ale pomocí roamingu i v zahraničí.

Společnosti Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Český Mobil, a.s., Eurotel Praha, spol. s r. o., GE Capital Bank, a.s., HVB Bank Czech Republic, a.s., Komerční banka, a.s. a Radiomobil, a.s. dnes podepsaly Stanovy sdružení právnických osob, a tím se staly zakládajícími členy Asociace pro mobilní platby. Asociace je otevřena i pro další banky působící v České republice. Ve vedení jsou zastoupeni všichni zakládající členové a oficiálním představitelem je předseda Správní rady, volený na jeden rok. Prvním předsedou byl zvolen generální ředitel Eurotelu Praha Terrence Valeski, a to jako zástupce společnosti, která vznik Asociace pro mobilní platby iniciovala. Místopředsedou byl zvolen Karel Jan Jeníček, zástupce generálního ředitele a člen představenstva České spořitelny.

Vývojem univerzálního platebního modelu pro mobilní telefony jsou pověřeny tři pracovní skupiny: Business Group (Obchodní skupina), Requirements & Technology Group (Skupina pro požadavky a technologie) a Marketing Group (Marketingová skupina). Business Group bude především hledat obchodní modely pro mobilní platby, Requirements & Technology Group se zaměří na technickou stránku nezbytnou pro platby pomocí mobilního telefonu a Marketing Group bude studovat potřeby zákazníků a požadavky trhu.

Asociace pro mobilní platby buď vyvine nový nástroj pro platby mobilními telefony, nebo v České republice zavede fungující zahraniční model. Cílem je nalézt mezinárodně akceptovatelný model. V současné době existují na světě dvě hlavní iniciativy pro platby mobilními telefony: španělská mobilní peněženka Mobipay a iniciativa mobilních operátorů T-Mobile a Vodafone.

Členové asociace: