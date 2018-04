Mobilní operátor musí zákazníky bavit

Jedním z nejdůležitějších témat, které se na největším asijském veletrhu informačních a komunikačních technologií CommunicAsia 2002 diskutují, je pozice sítí třetí generace a technologie a služby, které by jim měly zajistit úspěšnost. Svět mobilních operátorů se rozdělil na dvě skupiny – na ty, kteří jsou vůči sítím třetí generace (3G) skeptičtí, ale protože do nich již investovali velké množství peněz, tak investují dále a s obavami hledí do budoucna. A vedle nich jsou operátoři, kteří už služby sítí 3G nabízejí a do budoucna hledí s velkým optimismem.

Druhá skupina je oproti první opravdu velmi malá. Jenže na rozdíl od první nespojují sítě třetí generace jenom s komunikačním standardem UMTS, ale spíše se službami. Prakticky nejvýraznějším zástupcem je japonský gigant NTT DoCoMo a v kuloárech se mluvilo i o hongkongské skupině Hutchinson, která prý je na tom poměrně dobře a dávají se jí velké šance na úspěch 3G.

NTT DoCoMo už nebaví stále přesvědčovat ostatní, že 3G se vyplatí, a tak na svém stánku věnovala velký prostor ukázkám toho, co mohou s mobilem dělat zákazníci japonské sítě Foma (patří NTT DoCoMo). Zatímco při prezentacích dodavatelů infrastruktury se neustále opakuje možnost nakupování z mobilu, lokalizace polohy a vyhledání obchodů či kin (tedy vyhledávání zábavy), Japonci nám na konkrétních příkladech v praxi ukazovali, jak se bavit přímo s mobilem. Což je podle zástupců NTT DoCoMo ten hlavní důvod, proč je Foma úspěšná.

Podle průzkumů, které si NTT DoCoMo nechalo udělat, jsou uživatelé v tuto chvíli ochotni utrácet za služby, které jim přinesou výrazný užitek (těch je minimum) a nebo se kterými se budou bavit. Na singapurském výstavišti se zdálo, že to již pochopili výrobci mobilů – pokud snad některý přístroj neměl polyfonní vyzvánění, rychlý (nejlépe barevný) displej a možnost instalace a stahování her, potom jej snad nikdo raději ani nevystavoval.

Analytici ovšem varují operátory, že můžou vhodnou chvíli, kdy vydělají na touze lidí se bavit, propást. To když budou čekat až na vlastní spuštění sítí UMTS, pro které draze nakoupili licence (týká se to především Evropy). Podle nich by si totiž do té doby mohli zákazníci najít alternativní zdroje zábavy a k multimediálním mobilním terminálům by se vraceli velmi pomalu. Doporučení zní spustit zábavu (video na přání, hudba na přání, on-line hry, focení z mobilu a odeslání ke zpracování, MMS) co nejdříve, a to i za cenu rozšiřování stávajících sítí nebo implementace technologií, které sice nejsou perspektivní, ale zato přinesou užitek ihned (mluvilo se mj. o EDGE).

Jako příklad byli často dáváni korejští operátoři, kteří především kvůli probíhajícímu mistrovství světa ve fotbale vybudovali multimediální síť založenou na standardu CDMA2000 1X. Tato síť je něčím mezi GSM/GPRS a UMTS. Umožňuje ale přenos videa v mobilní síti, přístroje mají zabudované foťáky, které jsou funkční i jako kamery, a to je to, co uživatele evidentně zaujalo. Pro místní operátory a dodavatele infrastruktury to je obrovská reklama – návštěvníci z Evropy a USA se totiž setkávají s něčím, co doma nemají.

I když veřejně si zaměstnanci NTT DoCoMo nedovolili komentovat cokoliv týkající se byť i velmi nepřímé konkurence, v zákulisí si servítky nebrali. „Pokud nepřestanou po uživatelích chtít, aby více volali, namísto toho, aby jim umožnili se levně a přitom dobře bavit, budou mít problémy,“ řekl nám jeden z nich. A dodal, že bez změny přístupu a většího tlaku na výrobce, aby nabídli pro sítě GSM minimálně stejné přístroje jako pro Fomu, se může rozvoj mobilních sítí v Evropě zcela zastavit a utopit místní operátory ve vlastních problémech.