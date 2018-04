Mobilní novinky pro příští rok: 3D displeje, 3D fotoaparáty i herní telefony

Jedním z prvních zástupců nové generace opravdu univerzálních supervýkonných smartphonů je třeba nový Samsung Galaxy S II. Kromě dvoujádrového procesoru s rychlostí, které dnes běžně dosahují nejlevnější přenosné počítače, nabídne špičkový, vysoce kontrastní displej Super AMOLED Plus.

Kvalita jeho obrazu nemá obdoby. Displej uspoří oproti předchozím verzím skoro pětinu energie. Silnému procesoru pomáhá i na poměry mobilních telefonů extrémně výkonný grafický čip, takže telefon zvládne nejen nahrávat a přehrávat video v nejvyšším možném rozlišení (Full HD), ale je také připraven na hraní propracovaných a náročných her.

Samsung Galaxy S II na veletrhu MWC 2011 v Barceloně

Nejtenčí tělo na světě Tělo Samsungu je tenké pouhých 8,49 mm. Celý telefon váží 116 gramů, rozměry má 125,3 × 66 mm.

Veškeré dění lze přitom promítat na televizní obrazovku, podobně jako u notebooků. Kromě multimediálních schopností vyzdvihuje Samsung i vhodnost Galaxy S II pro pracovní použití. Plně podporuje synchronizaci s firemními e-mailovými účty a lze ho spravovat na dálku.

Další hvězda veletrhu, Sony Ericsson Xperia Play, má do pracovního zařízení opravdu daleko. Je to především telefon pro hraní. Xperia Play je první telefon s certifikací Playstation Suite, a až se v březnu dostane na trh, měla by pro něj být dostupná už zhruba padesátka špičkových her.

VIDEO: Sony Ericsson Xperia Play Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Telefon s vysouvací konstrukcí připomíná relativně novou kapesní herní konzoli Sony PSP GO! a používá téměř stejná ovládací tlačítka. Telefon je určen především mladým uživatelům, kteří s sebou nechtějí nosit chytrý mobil a navíc ještě kapesní herní konzoli.

I na novém LG Optimus 3D jistě půjdou dobře hrát hry, a to díky dvoujádrovému procesoru a dvoukanálové paměti. Jeho hlavní trumf je ale, jak napovídá název, někde jinde. Telefon přinese zákazníkům displej s možností zobrazení 3D obrazu bez nutnosti nasazovat si speciální brýle.

LG Optimus 3D

Technologii uvedl už před časem na japonský trh Sharp, korejské LG je však první, které se vydá k zákazníkům po celém světě. Oproti Sharpu ale LG přidává navíc i 3D fotoaparát. Dvě čočky na zadní části telefonu snímají obraz každá zvlášť a na novém displeji z něj sestaví 3D scénu. Funguje to jak při samotném fotografování, tak při natáčení videa.