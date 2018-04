Mobilní novinky: PDA od GSMobilu, telefon od T-Mobile

Skupina mobilních operátorů T-Mobile by byla ráda, kdyby jejich zákazníci používali multimediální zprávy MMS se stejnou samozřejmostí, jako to nyní dělají s textovými zprávami. Z posílaných multimediálních zpráv mají totiž operátoři větší zisky než z obyčejných textovek. Existují dva způsoby, jak přesvědčit zákazníky o tom, že by měli posílat MMS místo SMS. Jedním je popis výhod, které MMS přinášejí – to je ale způsob velmi nejistý. Mnohem zaručenějším postupem je nabídnout zákazníkům levný telefon s podporou MMS a s výhodnou cenou za multimediální zprávu.

Je samozřejmě otázkou, zda je cena 1 euro (přibližně 30,50 korun) za velkou MMS výhodná. Každopádně 99,95 euro (necelých 3100 korun) za Sony Ericsson T300 s přídavným digitálním fotoaparátem MCA-25 (s průhledovým hledáčkem a možností zoomu) už lze prohlásit za velmi dobrou cenu. A to i přesto, že to je cena dotovaná a vyžaduje úpis na dva roky. Alespoň takové jsou podmínky u německého T-Mobile. Uvidíme, jak se k tomu postaví T-Mobile český, kde by taková nabídka řádně zamíchala trhem s mobilními telefony a pro Sony Ericsson by znamenala výrazný předvánoční úspěch.

Recenzi Sony Ericsson T300 najdete v tomto článku. Jde o low-end pro náročnější se spoustou funkcí. S manažerskými mobily sice soutěžit nemůže (některé funkce záměrně chybí, aby nemohl modelům stejné značky ve vyšší třídě konkurovat), ale pokud chcete hned teď mobil s podporou multimediálních funkcí, je Sony Ericsson T300 ve spojení s digitálním fotoaparátem MCA-25 tím pravým.

Sony Ericsson upravil T300 speciálně pro operátory T-Mobile. V mobilu tak najdete některé odlišné ikony, šetřiče obrazovky nebo obrázky na pozadí (obojí logo T-Mobile). Pro nejskalnější fanoušky značky (či zaměstnance) zde je i vyzvánění T-Mobile (znáte jej ze závěrů televizních reklam). V tuto chvíli vám nemůžeme říct, zda a kdy se u nás takto upravený T300 v nabídce T-Mobile objeví. Už vůbec netušíme, za jakou cenu se bude prodávat, nicméně vás můžeme ujistit, že naše fotografie vznikly v České republice…

Pokud vás zaujal kapesní počítač s mobilním telefonem XDA (jde o výrobek tchajwanské firmy HTC), který se u nás prodává jako Eurotel DataPhone či T-Mobile MDA, potom se při výběru zamyslete i nad nabídkou jednoho z největších českých distributorů mobilů – GSMobilu. Ten se totiž chystá prodávat tento přístroj pod značkou Qtek. Design bude podobný jakou u DataPhone Eurotelu (tedy bez plastových boků známých z MDA). Jinak se Qtek ničím neliší – snad jen tím, že nemá předinstalovaný grafický profil v designu Eurotel či T-Mobile. V ceníku GSMobilu najdete Qtek za 29 990 korun (bez DPH), což je ve srovnání s dotovanými přístroji operátorů poměrně dost.

GSMobil bude prodávat i skládací klávesnici vhodnou pro všechny přístroje Qtek, DataPhony i MDA. Složená klávesnice není o moc větší než samotný kapesní počítač, na rozložené se dá velmi pohodlně psát. Cena ani datum zahájení prodeje v tuto chvíli nejsou známy.