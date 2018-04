Legendární Nokia 3310 se vrací na apríla. Má 41Mpix foťák

Nokia na svém twitterovém účtu zveřejnila informace o připravované novince. Jenže tohle nikdo nečekal. Místo očekávaného nového modelu z tradiční řady smartphonů Lumia ukázala reinkarnovaný legendární model 3310 (více o původním modelu zde, včetně dobové recenze). Na ten si jistě ještě mnoho zákazníků pamatuje, na začátku tisíciletí to byl absolutní hit. Do prodeje šla Nokia 3310 v roce 2000.

Jenže původní Nokia 3310 byla obyčejným mobilem, navíc poměrně jednoduchým i na svou dobu. Reinkarnovaný model 2014 naopak bude patřit na špičku. Nokia pro novinku uvádí velmi bohatou a veskrze aktuální výbavu.

Co se jistě povedlo, je design novinky. Drží se původních linií, ale samozřejmě s ohledem na současné potřeby. Vepředu tak telefonu dominuje třípalcový dotykový displej s rozlišením 1 280 × 768 pixelů, větší by se tam prostě nevešel. Místo klávesy NaviKey, který měl původní model z roku 2000, má novinka klávesu s logem mobilních Windows. I to je povedený odkaz na originál.

Nokia Tune se vrací s novou 3310 Legendární mobil s legendárním hadem a legendární melodií Nokia Tune. To vše bude mít i nová Nokia 3310.

Na zadní straně pak najdeme velkou optiku 41Mpix fotoaparátu s xenonovým bleskem. Telefon se tak vyrovná nejlepším Lumiím. Přístroj má 2 GB operační paměti a 32 GB uživatelské paměti. Blíže nespecifikovaný procesor má dvě jádra pracující na frekvenci 1,5 GHz. Retro lahůdkou jsou pak původní vyzváněcí melodie a sada tehdejších her včetně Hada. Výrobce nabídne novinku v mnoha barevných variantách, včetně tehdy klasické tmavě modré.

Cenu a dostupnost zatím neznáme. Podrobné specifikace Nokia zveřejnila na svém blogu Conversations.

Letošní první duben bude vůbec patřit mezi nejplodnější dny v představování mobilních novinek. Dnes se jich urodilo jako na velkém veletrhu.

Samsung představil další příspěvek do stále rychleji se rozrůstající skupiny nositelné elektroniky. Po hodinkách přichází s chytrými rukavicemi Samsung Fingers. Ty se nebudou prodávat v páru, ale jednotlivě. Na dlani má rukavice zcela nový emo-LED displej, který zajišťuje většinu funkcí.

Asi základní funkcí je běžná konverzace přes rukavici. Mnohem zajímavější jsou však funkce, kdy rukavice pozná, co bylo do dlaně vloženo, a sama určí, co se s tím dá dělat. Rukavice pak má i termoregulační funkci a dokáže se nabíjet i solární energií. Stačí ruku nastavit na slunce. Samsung novinku oficiálně představil na svých stránkách. Dostupnost výrobce neuvádí, zatím prezentoval jen náčrtky.

Samsung Fingers

Pikantní je, že ve stejný den jako Samsung představilo chytré rukavice i HTC. Jmenují se HTC Gluuv a podle obrázků asi mají do sériové produkce docela daleko. Přes to na rozdíl od Samsungu ukázalo HTC na svém webu i fotografie.

Rukavice vypadá poněkud neohrabaně. Na vrchní straně má modul s elektronikou včetně objektivu fotoaparátu. Na prodloužené části, která pokračuje hluboko na ruku přes zápěstí, je pak držák na smartphone. Není jasné, jestli bude možné použít jen modely od HTC, nebo jakýkoliv přístroj.

HTC Gluuv

Z mnoha funkcí nás nejvíc zaujal takzvaný sociální prst. Až budete chtít něco "lajkovat", stačí zvednout palec a vůbec nebude potřeba cokoliv potvrzovat na webu.

Nositelnou technologii představilo na svém twitterovém účtu také čínské Oppo. Chytré kontaktní čočky O-Lenses, které uživateli umožní například vidět svět očima někoho jiného. Průkopnická technologie Neurotooth pak dovolí s dvěma i více uživateli sdílet vlastní vzpomínky. První kusy k recenzím slibuje Oppo rozesílat již v květnu.

Pozadu nezůstala ani společnost Google. Její japonská divize představila elektronickou ruku Magic Hand, která uleví prstům mobilních uživatelů namáhaných při ovládání smartphonu. K jejímu ovládání slouží joystick. K psaní textovek bude možné použít i počítačovou klávesnice, ta se k zařízení připojí přes klasický USB port.

Magic Hand

K oslavě desátého výročí Gmailu pak společnost představila novou funkci Gmail Selfie, umožní sdílení tolik oblíbených selfie fotek s přáteli. Při čtení mailů si tak nyní můžete vychutnat pohled na selfie fotku kterékoli vám blízké osoby. Vylepšení se dočkala i funkce Auto Awesome, tedy Autogeniální úpravy fotografií na sociální síti Google+. Přátelům se můžete nově chlubit snímkem s představitelem kdysi legendárního plavčíka Davida Hasselhoffa.

Auto Awesome Photobombs

Dubnovou novinku představila i společnost Telefónica. Ta se z důvodu přetížení sítě O2 rozhodla zavést limit FUP i u hlasových tarifů. Jak společnost informuje, k přetížení dochází každý den pravidelně po osmé hodině večerní. Spojitost to má se snahou manželek dostat své chotě domů z restauračních zařízení.

Oproti datovým tarifům zde však platí, že čím méně zákazník platí měsíčně za tarif, tím vyšší limit hovorů na něho bude uplatněn. U nejlevnějšího tarifu se tak budou muset muži smířit s až patnácti hovory od manželek měsíčně, u nejdražšího tarifu budou muset za stejné období takové hovory vytrpět pouze pětkrát. Nulové FUP jim pak zajistí dodatkový balíček ZERO, operátor jej zpoplatňuje 50 korunami.

Minulostí jsou nově i hovory od šéfů či věřitelů. Například balíček Šéf nešéf s nulovým FUP na hovory od nadřízeného vyjde měsíčně na 150 korun. O stokorunu dražší je pak balíček Nemám ani floka, který firemním zákazníkům operátora zajistí nulové FUP na hovory od věřitelů. Nabídku tarifů bude operátor rozšiřovat podle aktuální potřeby, již nyní počítá například s omezením hovorů od příbuzných v období Vánoc.