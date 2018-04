Mobilní mýty se šíří internetem. Kterým věříte?

Tématu nepravdivých, nebo dokonce poplašných zpráv šířících se internetem, takzvaných hoaxů, jsme se již na našem serveru věnovali. Tehdy šlo o souhrn nejčastějších "zaručených" návodů na to, jak získat zdarma mobil, kredit nebo jak si dát pozor na mobilní viry.

E-mail, který se v poslední době podle serveru hoax.cz zařadil mezi nejčastěji rozesílané nepravdivé zprávy, je tentokrát trochu vynalézavější. Jeho obsah připomíná známý televizní pořad Věřte nevěřte - kombinuje totiž pravdivé (nebo částečně pravdivé) informace s naprostými hloupostmi. O to pravděpodobnější pak je, že mu problematiky neznalý čtenář uvěří.

Ostatně, zkuste si sami, čemu uvěříte – zde je text onoho e-mailu, níže pak najdete rozbor jeho jednotlivých částí:

CO VŠECHNO TVŮJ MOBIL DOKÁŽE A TY TŘEBA O TOM ANI NEVÍŠ!

Tísňové volání "112" užívané na celém světě

Nacházíš se mimo pokrytí mobilem? Vyťukej 112 a tvůj mobil si jej najde v lokální, cizí síti. Zajímavé je, že jej lze vyťukat, i když je mobil zamčený!

Zamkl jsi svoje klíče v autě?

Máš dálkové ovládání zámku auta a doma máš náhradní klíče a manželku? Zavolej mobilem a drž jej asi 30 cm od dveří svého auta, zatímco manželka zmáčkne dálkové ovládání, jež drží u sluchátka svého mobilu. Tvé auto se otevře! Můžeš být třeba na jiném kontinentě – prý to pracuje.

Skrytý juice v baterii:

Máš baterii mobilu prakticky vybitou? Vyťukej *3370# Tvůj mobil se rozjede a bude ukazovat 50% zvýšení nabití. Tato rezerva se dobije při příštím dobití.

Jak zablokuješ svůj UKRADENÝ mobil?

Patnáctimístné seriové číslo, které je unikátní a patří jen tvému mobilu, zjistíš vyťukáním *#06#

Napiš si jej a uchovej na bezpečném místě. V případě odcizení mobilu ohlaš krádež mobilnímu operátorovi a dej mu své sériové číslo. On mobil zablokuje tak, že bude nepoužitelný i při výměně SIM karty. Sice ti to mobil nevrátí, ale zloději zkazíš radost.

Pro cestovatele do USA či Kanady

Tamní mobilní operátoři účtují $1.00 až $1.75 či ještě víc při vyťukání "411" - informace o telefonních číslech. Pokud vyťukáš "800 FREE 411" nebo "800 373 3411", tak to bude ZADARMO! Naprogramuj si to do mobilu hned při příjezdu do Severní Ameriky.

Tento druh informací lidi přijmou docela rádi. Proto neváhej a pošli to dál…

Tak co, věříte výše uvedeným informacím? A pokud ano, kterým z nich? Pojďme se nyní podívat na jednu po druhé a pěkně si vše vysvětlit.

Tísňové volání: "112" užívané na celém světě

Odstavec o tísňovém volání říká pravdu. Ano, pro zkušeného čtenáře našeho serveru rozhodně není překvapením, že jde číslo 112 vyťukat i na zamčené klávesnici telefonu. A že na něj jde zavolat i v místě, kde nemá váš operátor pokrytí. Ale množství lidí, kteří toto netuší, je stále velké, proto tato rada padne v onom e-mailu často na úrodnou půdu.

Informace v tomto hoaxu ovšem vyznívá dosti lehkovážně a pro mnohé nepoučené se může zdát, že si 112 můžete zavolat, kdykoli nemáte signál. Množství zbytečných volání na toto číslo dokazuje, že lidé opravdu nejsou dobře informováni. Proto vězte, že linka 112 je opravdu určena pouze pro tísňové volání a dá se použít místo klasických známých čísel 150, 155 a 158. Její výhodou je právě fakt, že je univerzální a funguje po celém světě. Ale vždy jen tam, kde existuje alespoň nějaké pokrytí signálem mobilních telefonů.

Zamkl jsi svoje klíče v autě?

Odstavec o odemčení vozu na dálku pomocí náhradních klíčů a mobilního telefonu je samozřejmě naprostý nesmysl. Nejde to už z principu. Dálkové ovládání odemykání auta totiž ke své funkci používá buď některou rádiovou frekvenci, nebo v případě některých starších verzí světelný paprsek.

Rádiovou frekvenci, nebo dokonce světelný signál samozřejmě po mobilních sítích nepřenesete. Představte si třeba, že byste si mobilním telefonem zavolali z dovolené domů a naladili si třeba oblíbené rádio. Zhruba tak nesmyslná je rada s otevřením auta.

Skrytý juice v baterii

Opět jde o další výmysl. Kód, který je v emailu uvedený, byl u některých starších Nokií používán k zapnutí kodeku EFR. Energii v baterii vám ale rozhodně neobnoví. Vedlejším efektem této změny bylo restartování telefonu, a tak je možné, že tato informace vznikla na základě mýlky – po restartu totiž některé telefony nemusely ukazovat přesný stav baterie, proto se na displeji prostě objevilo více dílků. Někteří si to pak vysvětlili po svém a krásný hoax je na světě. Na nových telefonech tento "tajný" kód nemá žádný efekt.

Jak zablokuješ svůj UKRADENÝ mobil?

Informace o blokování ukradených mobilních telefonů se zakládá na pravdě. I postup, jak zjistit takzvané IMEI vašeho telefonu, je správný. IMEI ovšem můžete zjistit i jinak – najdete jej pod baterií telefonu, na krabici nebo v záručním listě. Pokud tedy máte ten, nepotřebujete si IMEI poznamenávat kamkoli jinam.

K zablokování mobilního telefonu budete stejně záruční list, účtenku, nebo jiný doklad o jeho vlastnictví potřebovat, IMEI napsané na papírku vám prostě nepomůže. Rovněž je důležité mít na paměti, že blokaci provedete zanesením do databáze u Policie ČR, ale svou SIM kartu si musíte po krádeži zablokovat sami zavoláním na infolinku operátora. To by měl být jeden z vašich prvních kroků, abyste předešli vysokým účtům za volání (více zde).

Pro cestovatele do USA či Kanady

Informace o bezplatné informační lince v USA a Kanadě je pravdivá. Ovšem opět neupozorňuje čtenáře na jistá úskalí, která její využití skýtá. Linka je opravdu zadarmo, ale před voláním si musíte vyslechnout reklamní sdělení.

To samozřejmě není žádný problém. Horší to je ale s tím, že e-mail příjemce neinformuje o tom, že za volání na tuto bezplatnou linku se samozřejmě zaplatí. Zdarma je totiž linka pouze při volání z místních čísel. Pokud byste na ni chtěli zavolat ze svého čísla s aktivovaným roamingem, zaplatíte samozřejmě poplatky za tento hovor v zahraničí. Ostatně i na stránkách www.free411.com se dočtete, že zdarma je služba, volání na ní zaplatíte podle vašeho tarifu.

Hoax se smíchanými pravdivými, polopravdivými a nepravdivými informacemi je snad ještě horší než holý nesmysl. Hůře se totiž odhaluje, a tak mu více lidí uvěří. Výše zmíněný e-mail je toho důkazem, podobných mýtů se ale jistě internetem šíří daleko více. Pokud nějaké takové znáte, neváhejte se s námi o ně podělit třeba v diskusi pod článkem a varujte tak čtenáře, kteří se v problematice tak nevyznají.