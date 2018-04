Mobilní minikancelář - Psion s5 a Sagem MC840

Tímto článkem bychom chtěli přiblížit i širší skupině uživatelů možnosti mobilní kanceláře. Rozhodli jsme se tak učinit na příkladu spojení mobilního telefonu Sagem MC840, který má integrovaný HW modem a Psionu series5.

Jak jistě víte z recenzí Psionu s5, tak má tento maličký přítel vestavěný Word a Sheet, což jsou velmi povedené obdoby MS Wordu a MS Excelu. Někteří tvrdí, že tyto aplikace fungují lépe, než jejich konkurenti na platformě Windows CE. Tím se teď ale nehodláme zabývat.

Výhodou Psiona je jeho modifikovatelnost - tedy co se SW týká. Můžete na něj jako na normální počítač instalovat další SW a tato funkce je opravdu dokonalá a funguje lépe, než ve Windows 9x, kde občas nelze nainstalovaný SW ani odebrat, což se mi zde zatím nestalo.

Psion s5 nemá v sobě přímo SW s podporou e-mailu, či WWW, ale lze ji do něj bez problémů přihrát. Jen browser nepodporuje frames a Javu. Pro základní surfování ale bohatě postačí. Na Psionu 5mx je to už ale jiné kafe. Browser podporuje frames, a dokonce můžete doinstalovat i Java machine, který sice zabere asi 4MB, ale u 5mx to není znát. S jejími základními 16MB RAM si to můžete bez problémů dovolit.

Pokud máme ovšem doinstalovanou podporu internetu do Psionu, potřebujeme pak modem. Jistě se prodávají modemy pro Psiony na analogovou síť, ale nás zajímá mobilita, takže musíme sáhnout po mobilním telefonu (vzhledem k tomu, že Psion nemá zatím rozšiřující sloty PCMCIA).

Připojení mobilu lze provést dvěma způsoby. Jeden je přes IrDA port, ale to není tak elegantní například v autě, kde byste měli být v klidu a moc s oběma zařízeními nehýbat, pokud chcete rozumně modemovat.

Další způsob je připojení přes sériový port, který je hned vedle IrDA. Za tímto účelem jsme si od firmy Sagem CS zapůjčili i datový kabel pro propojení Sagemu MC840 s Psionem. Musím říci, že tato kombinace opravdu stojí za to.

V Psionu si pak v ovládacích panelech musíme nadefinovat modem, přes který se připojujeme. Já osobně jsem si vytvořil raději nový profil pro modem, který jsem nazval, jak jinak než, Sagem. Na obrázku níže vidíte konfiguraci.



Zde je konfigurace modemu, další záložky jsem ponechal tak, jak byly nastavené zpočátku.

Propojení samotné je hračkou a stačí se podívat na následující obrázky, kde vidíte pohled na Psiona se zavřeým a otevřeným krytem na zadní straně, zakrývajícím sériový port. Obrázek pod nimi pak ukazuje komunikační port Sagemu, do kterého se zasune již zmiňovaný sériový kabel. (to stříbrné, co se leskne na pravém obrázku Psiona je právě zmiňovaný sériový port - vlevo je uzavřen. tmavý obdélníček vedle šoupátka na sériový port je IrDA port)

Po propojení obou zařízení vám vznikne takovýto obrázek, který má ovšem vidět kabel po celé jeho délce. Na fotografii není, jelikož podle mě stačí vidět pouze, že je to propojené a že mohou být obě zařízení v jakékoliv pozici, narozdíl od IrDA spojení.



Po tomto spojení, nebo klidně i předtímmusíte znát svůj účet a konfiguraci připojení k internetovému poskytovateli. Já používám přes mobil připojení přes Internet Via Paegas a jeho Video On Line, kde stačí odeslat SMS zprávu na číslo 4616 s obsahem "IVP VOL ZAP" a do minutky vám přijde váš login a heslo. Názorný příklad konfigurace Psiona na VOL vidíte na obrázcích níže. Samozřejmě, že mé číslo je rozplizlé, aby nebylo zneužito. :-)



Zde je možno vidět telefonní číslo, které patří službe IVP na Video OnLine. Pokud vám bude cpát Psion před číslo jakési nesmysly, stačí odškrtnout "Use smart dialing".



Zde napíšete své heslo, které zopakujete a uživatelské jméno.



A zde je konfigurace DNS serverů pro připojení přes VOL. Přes jiného poskytovatele bych raději zvolil jeho DNS servery.

Položku "login" není třeba speciálně modifikovat - já jsem ji nechal tak, jak je a položku "Advanced" také ne. Jen je možné zkusit zaškrtnou používání PPP extensions.Přenos dat z internetu ovšem funguje tak jako tak.

Pokud se vám tedy povedla konfigurace celého tohoto maličkého kolosu správně, můžete pustit WEB browser a počítač se vás zeptá na spojení, případně začne rovnou vytáčet telefonní číslo, uvidíte na obrazovce WWW stránku, jejíž adresu jste si napsali do řádku s linkem (viz obrázek níže). Nutno poznamenat, že pokud mát na Sagemu nastaven Economy mód modemu nebo nižší rychlosti (4800 nebo 2400 bps) musíte před započetím datového hovoru stisknout klávesu "C", abyste telefon "probudili" z úsporného režimu. Nic se ovšem nestane, pokud zapomenete ... zkrátka se číslo nevytočí a vy si kliknete na připojení k internetu znovu.

Jak vidíte, Psion dokáže slušně "natáhnout" i obrázky. Ti všímavější si jistě všimli, že toto není stránky z internetu, ale uložená stránka v paměti. Ovšem na vzhledu to nic nemění - pouze na rychlosti, kterou se mi stránka nahrála.

Nyní bychom si ještě mohli prozradit, že v dříve zmíněných aplikacích (word, sheet) lze pracovat i v terénu a pokud máte s sebou digitální fotoaparát, který zapisuje na flash karty, můžete tuto kartu vložit přímo do Psiona a zkopírovat si soubor s obrázkem na disk. To je velmi výhodné, obzvlášť, pokud potřebujete zpracovat nějakou reportáž nebo poslat mail příbuzným odněkud, odkud je toto technicky neproveditelné. Pak stačí akorát napsat e-mail na psionu, připojit obrázek s fotografií a pomocí kabelu odeslat přes mobilní telefon, jakým je v našem případě Sagem MC840.

Malá poznámka na závěr. Zkoušel jsem připojení i přes IrDA s Nokia 8810, ale po několika minutách spojení pokaždé kleklo. Bohužel jsem pokaždé viděl na displeji, jak Nokia loví signál, který vždy poklesl na nulu. Nevím, zdali je to chyba Nokie 8810, která ležela na stole před Psionem, každopádně se Sagemem se mi toto nestalo a nemusel jsem jeji mít nehybně umístěn pořád na jednom místě. Je možné, že je toto způsobenou již dříve Patrickem popisovanou integrovanou anténou u tohoto modelu.