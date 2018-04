Mobilní marketing potřebuje databáze cílových skupin

Problémem rychlejšího rozvoje mobilního marketingu je absence kvalitních databází cílových skupin. Teprve údaje o demografickém složení a životním stylu uživatelů mobilních telefonů připraví půdu pro segmentaci příjemců personalizovaného reklamního sdělení. Shodli se na tom účastníci dnešní panelové diskuse Mobilní marketing v praxi. Debata se uskutečnila v rámci doprovodného programu veletrhu Reklama 2003, který probíhá od 5. do 7. března na pražském Výstavišti.

Zástupce Eurotelu Ondřej Vích připustil, že přidávání sponzorského vzkazu do SMS posílaných z internetu, které tento operáror hodlá zahájit v 17. března, není mobilní marketing v pravém slova smyslu. Podle jeho slov je to však první a nezbytný krok před zavedením dalších nadstaveb této formy reklamy. Mobilní marketing by měl spočívat právě v možnosti zpětné vazby, v interaktivní komunikaci a v samotné aktivitě uživatelů formou her či soutěží. Jak uvedl Business Development Manager společnosti Nokia Karel Holub, jednou z forem mobilního marketingu se stanou rovněž reklamní videoklipy v mobilních telefonech. Podle Davida Němce ze společnosti Dimar zatím není mezi spotřebiteli taková averze vůči reklamním sdělením prostřednictvím mobilů jako u jiných médií.

Nezávislý konzultant Jiří Donát zmínil posun reklamy od současné snahy zaujmout co nejširší skupinu k personalizovaným sdělením. Přesně cílené reklamní zprávy mohou podle jeho slov otupit odmítavý postoj veřejnosti k reklamě jako takové. "Konečný zákazník má zájem o užitečné informace nebo o zábavu," uzavřel generální ředitel společnosti ComGate Nikolaj Šťáhlavský.