Mobilní loket: nová nemoc z dlouhého telefonování

Do ordinací lékařů stále častěji přicházejí pacienti s tím, že je brní prsty. "Lidé si stěžují na bolest a brnění prstů před spaním, která se postupně mění na bolest celých loktů," řekl televizní stanici ABC specialista z ortopedické kliniky v Clevelandu Peter Evans.

Mohou za to mobily. Pokud telefonujete často a telefon přikládáte k uchu stále jednou a tou samou rukou, začne být postupem času přetěžována. Při držení mobilu u ucha totiž člověk ohýbá ruku nepřirozeným způsobem, což zabraňuje krvi v proudění k prstům.

Mobilní loket vzniká: při přetěžování jedné ruky během dlouhého telefonování

příznaky: brnění prstů, problémy s motorikou ruky

řešení: střídat ruce při telefonování, používat handsfree

Leckomu by se mohlo zdát, že je to banální problém. Vždyť kdo by se pozastavoval nad obyčejným brněním prstů? Lékaři ovšem varují, že při častém a dlouhém telefonování se motorika rukou může zhoršit. Hůře se vám pak bude držet tužka, hrát na hudební nástroj nebo kupříkladu psát na počítačové klávesnici.

Pokud nejste "vášnivými" uživateli mobilních telefonů, s problémem se patrně nesetkáte. Telefonujete-li však víc než hodinu denně, patříte do rizikové skupiny.

Podle odborníků je nejvhodnější používat handsfree. Vaše ruce tak logicky podle názvu zařízení zůstávají volné. Pokud si z jakéhokoliv důvodu nemůžete pořídit handsfree sluchátko, je tu další řešení. Stačí po chvilce telefonování vystřídat ruku, ve které mobil držíte. Druhá ruka tak mezitím může "odpočívat".

Zatímco u nás je onemocnění známé především jako tenisový loket, ve Spojených státech se stal "mobilní loket" uznávanou diagnózou. Tamní lékaři toto pohybové "onemocnění" léčí speciálními chrániči, které si pacienti připínají na noc. Ohrožené nervy v ruce tak nejsou během spánku namáhány a mohou se regenerovat.