Mobilní Linux drtí konkurenci od Microsoftu

Mobilní telefony postavené na operačním systému Linux zažívají z celosvětového pohledu velký boom a drtí konkurenci ze strany Microsoftu. Minulý týden zveřejnila agentura Gartner analýzu, podle které si chytré telefony s Linuxem ukrojily v prvním čtvrtletí 2005 téměř 14 % trhu. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se tak jedná o více než čtyřnásobný nárůst.

Studie agentury Gartner bere v úvahu jen zařízení vybavené Windows Mobile for Smartphone. Varianta Pocket PC, která se objevuje například u zařízení Eurotel Dataphone nebo T-Mobile MDA, do přehledu zahrnuta není. Smartphony s Windows tak tvoří 4,5 % trhu, což představuje meziroční nárůst okolo 50 %.

Nekonečný souboj Windows a Linux ovšem sleduje z velké dálky přes rameno Symbian. Ten totiž s velkým přehledem mobilním telefonům vládne. Jeho podíl dosáhl v prvním čtvrtletí 2005 úctyhodných 76,2 %. Gartner očekává, že prodeje chytrých telefonů se budou rok od roku zdvojnásobovat a v roce 2008 by mohly dosáhnout 200 miliónů kusů.

Symbian není nezničitelný

Pozice Symbianu však nemusí být neotřesitelná. Symbian totiž drží na nohou hlavně finská Nokia, která produkuje přes 70 % mobilů vybavených tímto operačním systémem. Po tom, co se finský gigant pokusil v loňském roce neúspěšně získat v Symbianu dominantní podíl (odkoupením od Psionu), jeho vztahy k tomuto operačnímu systému zdá se trochu ochladly.



Prodeje mobilů podle Gartner

Nokia jednak nezávisle na Symbianu licencovala synchronizační řešení ActiveSync. V květnu pak byla představena Nokia 770 - malý tablet pro surfování na internetu postavený na Linuxu, který by mohl svou funkčností přímo konkurovat zařízením se Symbianem Series 90. Nechce se Nokia náhodou obrátit k OpenSource?

Nokia by totiž mohla převést nejrozšířenější platformu Series 60 i s celým grafickým prostředím na Linux, stejně jako to udělal PalmSource s PalmOS. Nabízí se logický protiargument, že by uživatelé přišli o rozsáhlou programovou základnu. Agentura ARChart ovšem uvádí, že většina z přibližně 4000 programů dostupných pro Series 60 je ve skutečnosti napsána v Javě a přechod na OpenSource by se tak uživatelů příliš nedotkl.

Proč přejít na Linux?

Peníze. Nokia díky rozsáhlé podpoře chytrých telefonů letos zaplatí podle ARChart Symbianu okolo 140 miliónů dolarů. V příštím roce by se toto číslo mohlo zdvojnásobit. Přechod na OpenSource by tak znamenal nemalé úspory, kterých není v tomto odvětví nikdy dost.



Zdroj: Symbian

Tlaky na snižování cen jsou obrovské a provozní marže Nokie klesají (jen Motorola zaznamenala u tohoto ukazatele nárůst). Příjmy Symbianu přitom tvoří ze 70 % právě licenční poplatky Nokie a její přesun na Linux by tak mohl srazit Symbian na kolena.

S počtem smartphonů se licence prodraží

Ze 180 miliónů telefonů prodaných během prvního čtvrtletí 2005 bylo "těch chytrých" 8,4 miliónů. Zmiňovaný Linux využívalo něco přes milion z nich. Za obrovským nárůstem stojí zejména velké prodeje v Japonsku. Mimo Asii lze totiž sehnat mobil s Linuxem jen těžko.

Ze známých značek vyrábí telefony s Linuxem hlavně Motorola (např. E680, E680i, A760, A768, A780). Nově bylo představeno véčko E895. Koncem roku ukázal operátor NTT DoCoMo také linuxový model Panasonicu P901i. Většina linuxových mobilů nyní využívá platformu Mobilinux společnosti MontaVista.

A kdy se dočkáme mobilu s Linuxem i u nás, abychom mohli porovnat jejich kvality? Nokia k nám svůj tablet 770 nejspíš nepřiveze a největší naděje na první linuxový mobil na našem trhu tak vkládáme do Motoroly. Výrobce ovšem konkrétní datum ani své záměry neodhalil a jeho vyjádření k tomuto tématu se nám zatím nepodařilo získat.