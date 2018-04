Mobilní legendy: Vzpomínáte na zajímavé mobily minulosti?

Mobilnímu světu dnes vládnou multimediální funkce. Fotoaparáty se chlubí čím dál více megapixely, MP3 přehrávače, paměťové karty a další vychytávky se stávají samozřejmostí.

Stejně tak najdeme na trhu i nejrůznější konstrukce mobilů, což - stejně jako multimediální funkce - bylo ještě před pár lety raritou. Drtivá většina mobilů měla klasický tvar, fotoaparát v mobilu neexistoval a zkratku MP3 znal jen málokdo.

Připomeňme si tedy průkopníky mezi mobilními telefony. První véčko, první MP3 mobil, první vysouvák a tak dále. Dnes jsme vybrali zajímavé a pro historii důležité modely od Motoroly, Ericssonu, Sony a Philipsu. V dalším díle se pak dostane na ostatní značky.

Ne vždy šlo o komerčně úspěšné přístroje a tak si na některé z nich možná ani nevzpomenete. Některé telefony byly již jen labutí písní své značky, jiné se zasloužily o velké komerční úspěchy pro své stvořitele.

Všechny v přehledu uváděné mobily bylo možné ve své době najít na našem trhu. Některé z nich pak možná ještě dnes najdete za pár korun v bazaru a nebo je možná stále máte doma a používáte je.

Motorola StarTac

Končí rok 1996, který byl i prvním rokem českého mobilního trhu. K dispozici jsou jen telefony klasické koncepce, občas ozvláštněné flipem kryjícím klávesnici. Motorola je světovou jedničkou a v jejích vývojových centrech finišují práce na novém revolučním mobilu. Ponese jméno StarTac a inspirace filmovým Startrekem není vůbec náhodná. Mobil totiž vypadá jako komunikační nástroj z daleké budoucnosti.

StarTac nepřipomínal žádný mobil té doby. Měl rozvírací konstrukci, ale trochu odlišnou, než mají dnešní véčka. V horní části byl reproduktor, ve spodní pak klávesnice i displej. Vnější displej samozřejmě tento mobil neměl. Jeho místo obsadila baterie.



Původní StarTac a jeho poslední reinkarnace v podobě jihokorejského modelu StarTac 2004.

Motorola StarTac nebyla ve své době vůbec levné zboží. Úplně na počátku prodeje její cena atakovala hranici padesáti tisíc korun. Koncepce StarTacu se přežila, zvítězila ryzí véčka, ale za jejich pradědečka můžeme považovat právě tuto Motorolu.

Dobovou recenzi StarTacu 85 si můžete přečíst zde.

Postupem času prodávala Motorola modely StarTac 75, 85, 130 a jako poslední se prodával stříbrný model M6088 již bez původního označení. Poslední návrat legendy se uskutečnil před dvěma lety v Jižní Koreji, kde Motorola s úspěchem nabídla StarTac 2004. Moderní mobil s designem staré legendy.

Motorola V3688

Po velkém úspěchu StarTacu připravila Motorola jejího nástupce, který se zapsal do dějin jako první véčko, jak jej známe dodnes, na světě. Jestliže StarTac vycházel z možností výrobců v roce 1996, tak novinka reflektovala postupující miniaturizaci v roce 1998, kdy byla představena.



Motorol V3688 byla nabízena v mnoha barevných variantách.

Motorola V3688 byl na svou dobu opravdu malý a kompaktní mobil. Tento luxus si Motorola nechala opět pořádně zaplatit a tak toto véčko stálo v počátcích prodeje zhruba 30 000 Kč, což z něj dělalo jeden z nejdražších mobilů na trhu.

Naší recenzi Motoroly V3688 najdete zde.

Oč byla Motorola V3688 revoluční ve svém vzhledu, o to méně zajímavá byla její výbava. Ve své podstatě nabízel telefon to samé co StarTac 130 a velkou inovací byla možnost odeslání SMS na číslo ze seznamu. I tento model se dočkal pokračovatelů. Přímým byl model V3690 nepřímo řada pokračovala modely V66 a V60. Až po nich přišla éra barevných displejů.

Motorola Timeport

Další mobilní legendou z portfolia Motoroly jsou přístroje z řady Timeport. Tu Motorola představila v roce 1999 a hned první model L7089 se mohl pochlubit jedním prvenstvím: Byl to první třípásmový mobil na trhu. To, co je nyní samozřejmostí, bylo v roce 1999 raritou. Po novince tak rádi sáhli manažeři cestující často do USA.



Motorola P7389i s GPRS.

O rok později, koncem léta 2000, jsme na serveru Mobil.cz poprvé otestovali GPRS. K testu jsme použili tenkrát první dostupný telefon podporující tuto technologii. Tím zázračným telefonem byla Motorola Timeport P7389i. Telefon podporoval konfiguraci GPRS 2+1 timeslot, dnes je běžná konfigurace 4+2 timesloty.

Recenzi modelu L7089 najdete zde, dobový test GPRS pak najdete v tomto článku.

Přes inovační potenciál Motorol řady Timeport se nejednalo o příliš úspěšné telefony. Tedy minimálně co se našeho trhu týká. Byly poměrně drahé a trhu v té době již vládla Nokia, která předběhla Motorolu coby největší výrobce mobilů na světě a od té doby si své prvenství vzít nenechala.

Philips Xenium

Pokud bychom měli zmínit nejzajímavější model z portfolia Philipsu, okamžitě nás napadnou modely řady Xenium. U Nás se prodával model Xenium 9@9. Každý přístroj z řady Xenium se pyšnil především jednou vlastností a tou byla extrémní výdrž baterie na jedno nabití. Jestliže konkurenční mobily vydržely na příjmu maximálně pět či šest dnů, tak Xenium se dostal až dvoutýdenní výdrž.



Tři barevné varianty Philipsu Xenum 9@9.

To potvrdil i náš redakční test modelu 9@9 v kterém telefon oněch čtrnáct dnů na příjmu opravdu vydržel. Taková výdrž není ani dnes obvyklá, pokud se tedy zase nejedná o výrobek Philipsu ze stále aktivní řady Xenium. Aktuálním rekordmanem je model 9@9, tentokrát s písmenem d na konci. Na příjmu vydrží až 30 dnů.

Recenzi Philipsu 9@9 najdete zde.

Philips se bohužel z našeho trhu stáhl a své telefony prodává převážně v Asii a velmi úspěšný je i v Rusku. Ale zpět ke Xeniu 9@9. Telefon byl zajímavý i kovovým krytem a bočním ovládacím kolečkem, v té době poměrně populárním to ovládacím prvku.

Ericsson T28/T39

Ani bývalý švédský výrobce nepostrádá ve své historii několik legendárních modelů. Pokud se oprostíme od prapůvodních řad s GH před číselným označením, přesuneme se přímo k - na svou dobu miniaturnímu - modelu T28. Právě rozměry byly tím, čím tento přístroj nezamněnitelně okouzloval své obecenstvo.



Elegantní prcek s flipem: Ericsson T39m.

S cenou to už bylo ale horší a v době své největší slávy našel Ericsson T28 svého pána jen v řadách úspěšných manažerů. Ani se není čemu divit, jelikož v prvopočátcích svého prodeje atakoval cenu dvaceti tisíc korun, což bylo na české poměry více než dost.



Lehce inovovaný Ericsson T28 dostal označení T29 - na fotografii.

Dobovou recenzi Ericssonu T39m najdete zde a modelu T28 zde.

Přitom nešlo o nijak zázračně vybavený model a snad jediné, co nás při jeho recenzi skutečně zaujalo, byly skupiny volajících. S nimi jsme do příchodu tohoto Ericssonu ještě nesetkali. S lehkými inovacemi přišel Ericcson poměrně brzy v podobě modelu T29. - recenze zde

Mnohem blíže dnešním mobilům byl pak nástupce s označením T39, který mnoho uživatelů používá dodnes. Nabídl skutečně bohatou výbavu, nezaměnitelný vzhled a rozumnou cenu (s ohledem na výkon) okolo sedmnácti tisíc korun.

Ericsson R520m

Právě následovník prvního miniaturního modelu Ericssonu byl alternativou k poslednímu čistokrevnému modelu bývalého výrobce označenému jako R520m. Tato vlajková loď nabízela na svou dobu až nevídanou výbavu v čele s bezdrátovou technologií Bluetooth, datovými technologiemi HSCSD a GPRS a opravdu velkorysým monochromatickým displejem s Indigo podsvícením.



Ericsson R520m byl nabízen i v této velmi zajímavé barevné kombinaci.

Tento model však provázel velmi nemilý osud. Krátce po svém uvedení se totiž dočkal rychlého konce, kdy právě probíhající akvizice společností Ericsson a Sony ukončila jeho výrobu kvůli zastaralému konceptu telefonu. Již v té době byl světu znám luxusní nástupce jednoho z posledních vrcholných čistokrevných Ericssonů, model T68m.

Recenzi Ericssonu R520m si můžete přečíst zde.

Model R520m si tak na trhu dlouho neužil. Po doprodání posledních kousků za velice příznivé ceny (cca 3000 korun oproti původním 22 tisícům) byl jeho kult částečně nahrazován již zmiňovaným T39m a pár měsíců nato si vzpomněl na legendární pokus značky o oživení svých prodejů už jen málokdo. Zrak všech nadšenců totiž směřoval k telefonu zvučného jména a nevídané výbavy...

Ericsson T68m/T68i

..., který byl ale již dítkem tiché spolupráce švédského výrobce s japonským elektronickým gigantem. Koncem roku 2001 právě model T68i ukončil éru nezaměnitelného charisma klasických Ericssonů s mohutnou anténou. Zároveň jsme se rozloučili i s opěvovaným hořčíkovým rámem, který dodával telefonům Ericsson neobyčejnou pevnost a odolnost. Tu by jim mohl závidět i leckterý dnešní outdoorový model.



Původní Ericsson T68m.

Ericsson T68m byl skutečným revolucionářem, jelikož až na známé logo výrobce se svým vzhledem nijak neodkazoval na své příbuzné. Tolik charakteristickou anténu svých předchůdců skryl, zmenšil se a zaoblil. Svérázný švihák jako první v novodobé historii mobilních telefonů nabídl i barevný displej (spolu s exotickým modelem Trium Eclipse a nepočítaje tříbarevné displeje starších Siemensů), který dnes bereme jako samozřejmost. Ten byl pasivní a podporoval celých 256 barevných odstínů, což byl výrazný pokrok oproti třem barvám, jež používaly některé staré Siemensy.

Recenzi Sony Ericssonu T68i najdete zde, recenzi původního Ericssonu T68 pak zde.

I modelu T68m se ale dotklo sloučení zmiňovaných firem. Nedlouho po jeho uvedení bylo světu představeno jeho dvojče s označením T68i používající již nálepku nově vzniklé společnosti, Sony Ericsson. Ten se mohl pochlubit vylepšeným firmware a modernějším vzhledem, ač na absenci gumových zad u původního modelu lamentovali mnozí zastánci značky.

Sony CMD-Z1/CMD-Z5/CMD-Z7

Byl by hřích vzpomínat na historii švédského Ericssonu a nezmínit modely jeho současného spolupracovníka. I Sony se totiž zapsalo na mobilním trhu velmi povedenými telefony, z nichž nejzajímavější byly ty v řadě označené písmenem Z.

Prvním z nich byl model Sony CMD-Z1, který se proslavil svou velmi nezvyklou konstrukcí mikrofonu na výklopné tyčince. Masového úspěchu se ale na našem trhu nedočkal, jelikož teprve budoval tradici mobilních telefonů Sony. Jeho debut se i přes nezanedbatelnou cenu přesto poměrně vydařil.



Sony CMD-Z5 - luxusní mobil netradiční konstrukce.

Jeho pokračovatele s označením CDM-Z5 jste tak mohli spatřit již v mnohých rukách bohatší části obyvatelstva. Okouzloval především svým vytříbeným vzhledem s použitím flipu přes klávesnici a nekonvenčním ovládacím kolečkem Jog-dial, které můžeme dnes nalézt i u nejnovějších Sony Ericssonů péčkové řady. Tato japonská perla, jak jsme Sony CMD-Z5 označili v naší recenzi, stála celých 23 tisíc korun.



Původní Sony CMD-Z1.

Posledním pokračovatelem řady Z byl model CMD-Z7. Japonský výrobce se tímto modelem rozloučil se svými zákazníky podobně, jako Ericsson svým R520m. Je však velká škoda, že se k nám již nedostal model Sony Ericsson Z700, který do krásného těla svých předchůdců přidával bohatou výbavu včetně barevného displeje. Byl představen společně se Sony Ericssonem T68i, do prodeje v české distribuční síti se ale již nikdy nedostal. - více zde

V druhé části článku vám představíme legendy dalších výrobců. Můžete se těšit na první vysouvací mobil, první mobil s MP3 a další zajímavé telefony minulosti.