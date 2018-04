Mobilní kecálek od T-Mobile je zatím zdarma a funguje dobře

Klient pro Instant Messaging od operátora T-Mobile je obdobou mnoha programů, které si můžete do mobilu stáhnout. Uživatele láká především na lepší integraci do telefonu a schopnost upozorňovat na došlé zprávy i ve chvíli, kdy není klient spuštěn.

Instant Messaging prozatím T-Mobile nabízí zdarma v rámci některého ze svých internetových balíčků. Jenže tak tomu bude pravděpodobně jen do 30. září 2009. Po tomto dni operátor IM nejspíše zpoplatní, zatím ale není známo jakým způsobem.





Aplikaci mohou využívat jen zákazníci T-Mobile, do telefonu se SIM kartou jiného operátora ji nelze stáhnout. Aplikace má navíc přednastavené datové profily T-Mobilu a tyto nelze změnit.

Program nabízí operátor již předinstalovaný v některých svých telefonech – my jej třeba zkoušeli v Nokii 6300. Aplikaci si ale můžete stáhnout ze stránek operátora, podporováno je zatím několik telefonů Nokia a Sony Ericsson. Pokud ale vlastníte jiný než podporovaný telefon, můžete program zkusit ošálit tím, že vyberete již některý z podporovaných.





Malá javová aplikace je ve své podstatě podobná klientům jako třeba Jimm. Operátorovi se ji však podařilo do mobilu o něco lépe integrovat. Ovládání je jednoduché a intuitivní, obsluhovat můžete účty ICQ, AOL, Windows Live a Yahoo a to klidně všechny najednou. Výhodou programu je, že pracuje vlastně i ve chvíli, kdy není spuštěn. Na nokiích s platformou S40 totiž neumí programy běžet v pozadí, navíc spuštěný program zbytečně snižuje výdrž baterie telefonu.

T-Mobile proto jako operátor využil svých technických možností a připravil zajímavé řešení. I když aplikaci zavřete, ale neodhlásíte se, ICQ zůstane běžet kdesi na serveru. T-Mobile v tomto případě pravděpodobně používá icq2go, protože jako tohoto klienta ICQ v mobilu detekují některé desktopové programy. Uživatelé vás tak stále vidí on-line, a když vám někdo napíše zprávu, je vám na displej mobilu doručeno upozornění. Jeho potvrzením se automaticky spustí program v mobilu a vy můžete začít konverzovat.





Instant messagingový klient od T-Mobile nabízí všechny základní funkce, které se dají očekávat. Samozřejmostí je tedy řazení do skupin, smajlíky a emotikony, nastavení statusu a další záležitosti. Konverzace se řadí přehledně v záložkách a lze mezi nimi snadno listovat. V Contact listu funguje vyhledávání psaním.

Některé funkce ovšem tomuto IM programu přeci jenom chybí. Tak třeba neumí odesílat a přijímat soubory, což třeba Jimm zvládá. Rovněž chybí počítadlo přenesených dat, které ale možná bude později dostupné – v možnostech aplikace je totiž položka "můj účet", která zatím nefunguje.





Zásadním nedostatkem pak může být podivná podpora diakritiky. Pokud totiž píšete se slovníkem T9, diakritiku ve svých zprávách bez problémů vidíte. Ale diakritika ve zprávách od toho, s kým konverzujete, se nezobrazí, přestože je jako jazyk zpráv nastavena čeština.

Možná je to způsobeno i klienty protější strany, ale dnes opravdu mnoho uživatelů využívá alternativní klienty místo původního ICQ, a proto si myslíme, že by na to měli vývojáři aplikace pamatovat.





Stala se nám také zvláštní situace. Když se kolega připojil na webové icq2go, začaly nám jeho zprávy chodit na soukromý mobilní telefon, jehož číslo je přiřazeno ke zkoušenému ICQ profilu. Aplikaci jsme přitom zkoušeli na telefonu, který nám zapůjčil T-Mobile, a byla v něm i zapůjčená SIM karta.

Instant Messaging klient od T-Mobile je jednoduše zajímavou alternativou, která ale není bez chyb. Hodně jsme také zvědavi na obchodní model, který od října operátor zvolí. Prozatím můžeme vyzkoušení aplikace v rámci některého z datových balíčků jenom doporučit. Uživatelé služeb Google Talk nebo Jabber však mají smůlu.