Mobilní internet - z čeho se uživí?

Tero Kuittinen

Pár otázek na začátek:

* Který operátor získal více než 800 000 nových zákazníků v prvním čtvrtletí 1999:

Sprint v USA, Telephonica Moviles a nebo obskurní španělský operátor GSM?

* Která země měla nejpomalejší nárůst penetrace mobilních telefonů v prvním čtvrtletí 1998?

Brunei, Portugalsko nebo USA?

* Podle Strategis Group, která oblast představuje nejmenší trh pro mobiolní telefony?

Západní Evropa, Asie nebo Severní Amerika?

Běžný investor, který čte obvyklý odborný tisk, pravděpodobně nezvolí v každé otázce poslední z možností, což ale nedělá odpovědi o nic méně pravdivé. Důvodem je to, že jedna z nejpodstatnějších otázek mobilních telekomunikací nebyla nikdy dostatečně propírána; co je nutným předpokladem rychlého růstu uživatelské základny? Je to paralelní zavedení více standardů a nebo je lépe mít 3-4 operátory s jedním standardem a zaměnitelnými telefony?

I když už učené disputace na dané téma skončily, investory to nikdy příliš nezajímalo. Dnes, v předvečer rozšíření telefonů schopných Internetu, je ten pravý čas podívat se znovu na celý problém "jeden versus více standardů." Bývám často osočován ze zneužívání ústupové kličky "uvidíme časem". Přiznávám svou chybu, ale právě čas postupně ukázal, kam to celé směřuje. Země s jediným standardem se dočkaly nemilosrdného boje o zákazníka mezi operátory, protože změnit operátora a vzít si telefon sebou je velmi jednoduché. Na trzích s více digitálními standardy, jmenovitě USA a Rusko, byla penetrace pomalejší než očekáváno.

Pro odborníky obeznámené s technickým vývojem jižní evropy balancují statistiky na hranici halucinogenů. Země jako je Italie (která měla v roce 1995 poloviční penetraci oproti USA) nyní Ameriku předběhla. Chybějící vítězný standad je to, co USA združuje. CDMA si jede pro 50% podíl na trhu, ale technicky dokonalejší TDMA má na své straně pokrytí od moře k moři a skvělou marketingovou strategii AT&T. Vedoucí operátoři GSM mají nárůst účastníků až 100% díky dobré nabídce přístrojů a lokálnímu pokrytí v určitých oblastech. Nextel živí svůj standard iDEN orientací na profesionály a obchodníky a počet jeho uživatelů roste velice solidním tempem.

Výsledkem je permanetní balkanizace; rozličné standardy zaměřené na různé segmenty trhu a přitom žádný z nich nedokáže dosáhnout doopravdy slušného celonárodního pokrytí. Na některý trzích je skutečná konkurence vepsí čistě proto, že si zákazník nemůže vzít telefon k jinému operátorovi. Další rozdělení standardů jako TDMA a CDMA probíhá vodorovně; některé sítě operují na 800 MHz, jiné na 1900MHz a mnoho přístrojů neumí obě frekvence.

Rozladěnost zákazníků nad sflikovaným pokrytím, problémy s roamingem a mizerná nabídka přístrojů brání digitálním mobilním telefonům v průlomu známém z některých Asijských a Evropských zemí. Na Sicilii nenajdete živáčka s analogovým telefonem u ucha zatímco američané, zhnusení digitálním zmatkem jich kupují miliony ročně.

Negativní důsledky nekonečných válek o standardy je nejlépe porovnávat s chudšími, méně technicky vyvinutými trhy jižní Evropy. Nárůst v Italii, Španělsku a Portugalsku je udivující. Stejnou propast najdeme i mezi Ruskem a východní Evropou. Rusko je prapodivný guláš AMPS, NMT, GSM a TDMA, směska rozčilující zejména z pohledu zákazníka. Oproti tomu většina východoevropských zemí přivedla do země 2-3 operátory GSM a po dosažení slušného pokrytí celé země překonává nárůst prodeje i ty nejoptimističtější předpovědi.

Konečně se dostáváme k jadérku věci: internetové telefony jsou připraveny vstoupit na trh se vší parádou a v prodejích v Asii a Evropě, ať již telefonů nebo sítí, budou pravděpodobně lítat významná čísla. Kritickými faktory pak bude schopnost nabídnout služby s přidanou hodnotou, propagace běžných standardů pro všechny operátory a výrobce telefonů, uvedení cenově dostupných přístrojů s pokročilými funkcemi - a schopnost přesvědčit existující zákazníky o nutnosti postupu do další roviny mobilních komunikací. Z těchto podmínek také vychází očekávaný prodej vedoucích firem 3-6 milionů přístrojů do letošních vánoc. Oproti tomu bude kterýkoli smartphone v USA považován za veleúspěšný pokud se ho letos prodá jedna desetina zmíněného množství.



Někeří z operátorů USA, kteří dosud nenabídli ani službu textových zpráv se nyní pokoušejí skočit až na metu internet v telefonu - WAP. Na druhou stranu jsou datové služby v provozu na mnoha trzích Evropy a Asie déle než polovinu desetiletí a postupně se stávají stále sofistikovanější. Ještě podstatnější je běžné využívání textových zpráv, které usnadní zavedení internetových služeb na těchto trzích. Různí operátoři Severoamerického kontinetu se chystají poporovat rozdílné přístroje a datové služby a tak ztěžují práci poskytovatelům internetu při přípravě skutečně národního programu. Porovnáme-li to opět s Evropou, tam v zásadě všichni operátoři mobilních sítí připravující internetové telefony podporují všechny nové GSM přístroje a uživatel si může vybrat kterýkoliv model nezávisle na svém operátorovi. Evropští operátoři, kteří si již vysloužili ostruhy při nabízení burzovních zpráv, sportovních titulků, individualizované předpovědi počasí atp. vědí, že mají přístup k zákazníkům všech 3-4 mobilních operátorů v zemi s použitím jediného software.

Podle Cahners In-Stat Group bude více než polovina z téměř 400 milionů mobilních telefonů prodaných v roce 2003 v normě GSM. Přihodíme-li na váhu i internetové telefony, skóre se pravděpodobně vychýlí ještě více ve prospěch tohoto standardu.



Co bylo dřív? Kuře nebo vejce?

Notoricky skrblící mobilní operátoři většinou čekají s nákupem nového síťového vybavení do okamžiku kdy zřetelně cítí zájem zákazníků. Poskytovatelům služeb se zase příčí investovat do vytváření nového obsahu dokud si nejsou jisti tím, že to i operátoři i výrobci telefonů myslí vážně. Situace výrobců telefonů je jasná, ti potřebují mít na palubě jak operátory tak i tvůrce obsahu dříve než začnou doopravdy tlačit na pilu mobilních telefonů. Je to stejný smrtící kruh, který již zpomalil rozmach nejedné moderní technologie a je to i důvod, proč triumvirát Motorola/Ericsson/Nokia chytne druhý dech v nových generacích inernetových telefonů.

Celé to funguje asi takto: nová technika, klíčová pro internetové telefony (GPRS, Symbian, WAP, W-CDMA a Bluetooth) je vyvíjena konsorciem, ve kterém jsou Motorola, Ericsson a Nokia klíčovými členy. Tyto společnosti mají dost síly financovat balík vývojových programů s horizontem uvedení 3 - 5 let. Také mají obsazenu většinu světových mobilních a síťových trhů a tak mohou jednoduše vést operátory k podpoře svého oblíbeného standardu. Protože soutěží na stejném trhu, mohou i zákazníkovi garantovat možnost výběru. Existence trojdohody zaručuje klesající ceny a rychlý technický vývoj tedy pravý opak toho, co zákazník dostane u standardu ovládaného jedním nebo dvěma velkými hráči. Třístranná konkurence nikdy nevede k rozdělení sfér vlivu nebo fixaci cen.

Důležitým bodem v propagaci nových digitálních standardů jako jsou GPRS a W-CDMA je dán již samým oborem podnikání těchto tři společností: mohou zaručit víceméně současný vývoj sítě i telefonů. Jeden z faktorů, který japonská NTT-DoCoMo zvažovala při výběru třetí generace digitální technologie byla volba spotřebitele. Kdyby šáhli po cdma200 od Lucentu a Nortelu, neměli by nic z třetí generace vývojových programů Nokia a Ericsson. Protože si zvolili W-CDMA, mohou spoléhat na to že Ericsson,Motorola a Nokia budou společně vyvíjet síť i telefony. Nortel a Lucent by dodali do Japnska cdma2000, ale jejich vyjednávací pozice byla oslabena chybějící výrobou telefonů.

U GPRS vystupuje tvořivá síla Ericssonu, Nokie a Motoroly ještě zřetelněji. Ercisson je v GPRS nejdále, Nokia bude mít první přístroje využívající datového přenosu na 100kbps a všechny tři společnosti dodávají síťovou techniku i telefony pro GPRS. V důsledku toho se GPRS stal jediným přijatelným řešením pro urychlení existujích sítí GSM. Výrobci druhé úrovně - Siemens, Alcatel, Lucent a Nortel - se evidentně nechali přistihnout s kalhotami u kolen.

Byli jsme již svědky toho, jak rychlý technický vývoj vylepšil pozici GSM výrobců; těch existuje půl tuctu, ale při bližším pohledu na tabulku výsledků GSM - 1800 a GSM 900/1800 z roku 1998 se situace liší: v jednom bodě měla Nokia a Ericsson každý 31 zákazníků a Motorola, Lucent a Nortel jich měli dohromady 22. Při vzrůstajícím množství prodejů GSM společně s GSM 1800 a GPRS budou se prodejní výsledky nadále naklánět na stranu Ericssonu a Nokie. Ericsson si byl schopen, v závislosti na interpretaci, zajistit 50-60% počátečních prodejů GPRS.

Proč znamená prodej GSM sítí tolik v souvislosti s mobilními daty? Protože v průběhu 18 měsíců do dubna 1999 se zvýšil celosvětový podíl GSM zvýšil z 56 na 60% (v porovnání s 18 měsíci před dbnem 1998). Ve stejném období klesl podíl CDMA z 26 na 21%. Nová vlna prodeje sítí se blíží a většina bude spojena s GPRS pro vyšší rychlost a s GSM 900/1800 dvoupásmem pro dodatečnou kapacitu. Vzdálenost mezi vedoucími společnostmi na trhu a těmi kdo se je snaží dohnat se, zdá se, zvětšuje.