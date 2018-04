Mobilní internet sílí, T-Mobile začne nabízet superlevný notebook

Zdá se, že operátoři konečně začínají nacházet onu kýženou a mnohokráte propíranou „killer-application“ pro sítě třetí generace a jejich nástupce. V minulosti se za takovou zásadní službu, která změní chování zákazníků, považovaly MMS a videohovory, obojí však u uživatelů selhalo.

Mobilní internet by ale měl být tím pravým, co konečně pomůže vytížit a učinit ziskové draze zaplacené sítě třetí generace. Jedním z největších důkazů nastupujícího trendu se na CeBITu stalo ohlášení nastupující spolupráce nadnárodního operátora T-Mobile a výrobce notebooků ASUS.

ASUS a T-Mobile - notebook a internet pro masy

V rámci dohody se do nabídky operátora T-Mobile dostane populární superlevný mininotebook ASUS Eee PC 701. Již v průběhu května si jej budou moci pořídit zákazníci v Německu a to za cenu 299 euro, tedy 7500 korun. A to bez dotace, ale s možností využít wi-fi hotspoty operátora po dobu 300 hodin zdarma.





Během roku pak přibudou i další Eee PC balíčky. Prvním bude nabídka Eee PC v kombinaci s USB HSDPA modemem pro tarifní zákazníky. V tomto případě se dá očekávat i poměrně zajímavá dotovaná cena notebooku, který tak zákazník získá doslova za pár tisíc. Později T-Mobile nabídne i obdobnou možnost pro předplacené karty.





Heslem celé nabídky je právě zvýšení mobility a internet bez hranic pro každého. Stejné služby a balíčky budou uvedeny také v Rakousku, o dalších zemích se zatím představitelé společnosti nezmínili. Vzhledem k tomu, že ale celá dohoda platí pro T-Mobile International, je dost možné, že se nabídka rozšíří i do dalších zemí, kde má operátor pobočky a tudíž tedy i do naší domoviny. Zde ale asi tvrdě narazíme na problém neexistence opravdového mobilního internetu u nás.





ASUS navíc na CeBITu představil Windows verzi svého superlevného notebooku Eee PC a také jeho novou variantu s 8,9 palcovým displejem. Eee PC 900 nabídne uživateli rozlišení 1024 x 600 pixelů, o trochu větší a pohodlnější klávesnici, 12 GB flash paměti, 1GB RAM a operační systém Linux nebo Windows XP.





To vše za 399 euro, tedy asi 10 000 korun. Tento notebook se začne prodávat asi v polovině roku a je velmi pravděpodobné, že v případě úspěchu původního modelu Eee 701 se i novinka ocitne na pultech T-Mobilu.

Mobilní data jsou běžná

Eee PC v balíčku se službami T-Mobilu je však jen jedním z nejviditelnějších důkazů o sílícím zájmu zákazníků o mobilní internet. Telefony s podporou HSDPA jsou v Hannoveru vidět na každém kroku a to nejen na stáncích, ale především u samotných uživatelů. Ti je navíc od nás v Česku mohou i vesele používat na většině území státu a ne jen v několika privilegovaných městech a ještě u jediného operátora.





Mobilní e-mail je v Německu samozřejmostí a silně zde roste poptávka po noteboocích s integrovaným HSDPA modulem. O ty je zájem především mezi firemními zákazníky, firmy samotné považují mobilní internet za jednu z nejdůležitějších služeb. Fungování bez něj si nedovedou mnohé firmy představit.

Pro obyčejné uživatele se začínají čím dál tím častěji objevovat jednoúčelové přístroje určené k prohlížení internetu. Příkladem může být třeba zařízení PocketSurfer 2, které zákazníkovi nabídne za zhruba 250 euro (6300 korun) přístup k internetovým stránkám kdykoli a kdekoli. Jediným omezením je 30 hodin surfování měsíčně. O hladu uživatelů po snadno použitelném mobilním internetu také vypovídá popularita Apple iPhonu a intenzita jeho využivání.

Sílí i počty počítačů UMPC a zařízení Mobile Internet Device. Intel na CeBITu představil nové procesory pro tyto typy přístrojů. UMPC si ale zatím hlavně kvůli vysoké ceně zákazníky hledají pomalu (existuje pár výjimek) a MID jsou většinou ve fázi konceptu.

Češi doufají v lepší budoucnost

Mobilní internet ale samozřejmě není jen záležitostí Německa, uspokojit zvýšenou poptávku se snaží operátoři prakticky kdekoli na světě. Jen u nás se zdá, že podobné služby vlastně asi nikdo nechce. Operátoři zamrzli na EDGE, jen u O2 se zdá, že jej taktně přeskočili a v rámci rčení „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“ nabídl operátor na pár místech UMTS potažmo HSDPA. Nestandardní náhražky typu CDMA a UMTS-TDD opravdu naše představy o mobilním internetu všude a pro každého nesplňují.

Jedinou nadějí českých zákazníků je tak budoucnost. Ta by již v roce 2010 měla přinést první komerční aplikace sítí čtvrté generace, které se skrývají pod názvem LTE nebo Super 3G. Přenosové rychlosti by mohly v takových sítích dosahovat hodnot až 300 Mbit/s. Podle analytiků organizace Informa Telecoms & Media by měla celá třetina nových mobilních zařízení v roce 2012 takové sítě podporovat.