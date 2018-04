Mobilní internet prudce zrychlí, chystá se nová síť

Do dvou let by mohly začít fungovat mobilní sítě, které nabídnou několikanásobně rychlejší internet než máme dnes v telefonních zásuvkách. Ještě letos se totiž rozběhne soutěž na licence pro čtvrtou generaci mobilních sítí (LTE). Telefónika O2 chce začít s jejím budováním v příštím roce.

"Lidé používají internet v mobilu mnohem častěji než dříve. Mohou za to tři firmy - Facebook, Google a Apple. Jestliže dnes lidem rychlost mobilního internetu stačí, za rok už nebude,“ uvedl pro MF DNES Matthey Key, šéf firmy Telefónika O2 pro Evropu. Ve druhé polovině roku 2012 proto jeho firma plánuje zahájení výstavby mobilní sítě čtvrté generace, která umožní minimálně čtyřnásobně rychlejší surfování než dnes nejrozšířenější připojení přes telefonní zásuvky s označením ADSL.

Jak rychle běhá čtvrtá generace Teoreticky by měla nová technologie umožnit přenos dat rychlostí přesahující 100 Mbit/s, ale měření ve Stockholmu a Oslu, kde tamní operátor spustil 4G síť, prokázala, že rychlost se pohybuje zhruba na 10 Mbit/s. Dnešní 3G standard však pracuje v nejlepším případě zhruba desetkrát pomaleji.

Key však upozorňuje, že vše bude záviset na tom, jak rychle hodlá v přidělování nutných licencí postupovat Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Mobilní síť čtvrté generace totiž bude fungovat v pásmu, které dříve připadalo analogovému televiznímu vysílání.

"Předpokládáme, že výběrové řízení formou aukce zahájíme nejpozději na podzim letošního roku. Majitelé nových licencí by tak mohli být známí nejpozději počátkem příštího roku," uvedl pro MF DNES předseda ČTÚ Pavel Dvořák. "Je velmi pravděpodobné, že budeme požadovat, aby majitelé licencí zhruba do půl roku od jejich získání předložili koncepci budování nových sítí," dodal.

Telefónika je však prozatím jediný z velkých tuzemských operátorů, který o svých budoucích investičních plánech otevřeně mluví. Další dva rivalové jsou ve vyjádřeních obezřetní.

"Pravý čas na výstavbu sítě čtvrté generace nastane v horizontu několika let," uvedla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Podle ní totiž není v současnosti na trhu dostatek dostupných telefonů, které by dokázaly schopnosti nové technologie využít.

Podobně je na tom i Vodafone. "LTE v současné době testujeme ve vybraných zemích skupiny Vodafone, například v Německu a Španělsku. Podle dosažených výsledků se bude odvíjet načasování spuštění v České republice," říká mluvčí firmy Miroslav Čepický.

Za opatrnými vyjádřeními se skrývá fakt, že operátoři utratili miliardy korun za sítě třetí generace, jež zdaleka ještě nepokrývají celou republiku (zhruba jen polovinu obyvatelstva), a do dalších investic se jim příliš nechce.

K chytrým mobilům se přidají i dotykové počítače

Proč operátoři vůbec chtějí přecházet na nové sítě? V současnosti používá chytrý mobilní telefon zhruba dvacet procent zákazníků napříč celou Evropou. Analytici však předpovídají obrovský růst popularity těchto přístrojů a s tím i růst požadavků na rychlost sítí. Každým rokem se prodej těchto zařízení na celém světě zvyšuje o 20 až 30 procent.

K chytrým mobilům se už nyní navíc přidávají dotykové počítače, jako například Apple iPad, které jsou mnohdy vybaveny SIM kartou pro připojení do mobilních sítí. Podle výzkumné agentury Gartner se loni prodalo 19 milionů těchto zařízení. V roce 2014 to bude 208 milionů.