Když byl mobilní internet v plenkách. Za WAP byste se dnes nedoplatili

Některé z našich čtenářů už možná zkratka WAP (Wireless Application Protocol) zcela minula. Ve zkratce to byl první pokus o proniknutí internetu do mobilních telefonů. Do takových, které měly běžnou klávesnici a o barevném displeji si mohly nechat leda tak zdát. Rodily se hlavně v době miniaturizace a tato etapa dala život legendám jako Nokia 6210, Ericsson R320 či Siemens SL45i.

WAP z pohledu Wikipedie WAP (Wireless Application Protocol) je sada protokolů vyvinutých organizací Wap Forum v roce 1998, jejímž cílem bylo umožnit jednodušším mobilním telefonům a obdobným zařízením přístup k internetu. V roce 2002 přešel vývoj WAP pod organizaci Open Mobile Alliance (OMA). Zatímco vyspělejší zařízení (počítače, tablety a většina moderních mobilních telefonů) mohou používat přímo internetové protokoly (případně rozšířené o vlastnosti, které přinášejí větší spolehlivost, bezpečnost a autenticitu), WAP byl vytvořen, aby mohl fungovat na zařízeních s podstatně horšími parametry (malá paměť, slabý procesor, malé rozlišení obrazovky, pouze číselná klávesnice). Zdroj: Wikipedia.org

V té době byly mobily opravdu jednoduché a jakákoli funkce navíc nepatřičně zatěžovala jejich již tak slabé procesory. Nedokázaly proto zpracovat běžné internetové protokoly a hledal se způsob, jak zpřístupnit alespoň zjednodušený web na jejich monochromatickém displeji. V roce 1998 proto spatřil světlo světa WAP (či také W@P), tehdy ještě pod záštitou organizace Wap forum.

Princip byl jednoduchý, v podstatě to byly jen "přežvýkané" plnohodnotné weby. Operátoři provozovali brány, přes něž se běžné internetové služby přizpůsobily pro mobilní telefony a zjednodušený web zamířil vzduchem přímo na displej mobilu. Někteří provozovatelé webů pak šli vlastní cestou a vytvořili vlastní wapovou verzi stránek. Pohrobky lze nalézt dodnes, namátkou tyto wapové stránky Lidovek. Jak vypadal wapový iDNES.cz, se můžete podívat ve fotogalerii článku.

Informace byly zprvu čistě textové, později byl WAP obohacen i o jednoduché obrázky a v době "logománie" (pro nepamětníky: stahování log na displej, hlavně u Nokií, později i ostatních výrobců) tak sloužil zejména pro stahování log a mobilních vyzvánění. Existovaly pro to speciální operátorské portály, na něž byl povětšinou přístup ve vlastní síti zdarma. Za vše ostatní se platilo.

Dnes byste zaplatili statisíce měsíčně

Právě cena byla jednou z největších překážek většího rozšíření WAPu. V době jeho zrodu a vývoje (1998 až 2002, kdy se už velmi přiblížil běžným internetovým stránkám) totiž nebylo zrovna běžné, aby lidé do telefonů přenášeli vyšší objemy dat. A nebyly pro to ani dostupné technologie. Vrcholem byl tou dobou EDGE, častěji však jen GPRS s přenosovou rychlostí maximálně několik desítek kb/s. A cenou pohybující se okolo 0,71 Kč za jeden kilobajt dat (!).

Pokud by se takto platilo i dnes, průměrný uživatel by za data zaplatil statisíce korun měsíčně. To bylo samozřejmě neudržitelné a ruku v ruce s vývojem šly i ceny operátorů. První vlaštovkou po nesmyslném účtování za kilobajt byly paušální datové tarify, které měly omezení objemu stahovaných dat a v době svého vzniku stály okolo tisícovky měsíčně. I ty jsou z dnešního pohledu neskutečně drahé.

Následovaly speciální denní tarify, jenže to už se bavíme o dobách, kdy do mobilů začaly pronikat běžné internetové stránky. Objem stahovaných dat v mobilních sítích tak rapidně rostl a množily se i stížnosti na přemrštěné částky v měsíčních vyúčtováních. Problém to byl hlavně ve spojení s roamingem.

Často jsme tak do redakce dostávali nářky čtenářů, kteří například zapomněli, že navigace v jejich mobilu stahuje průběžně mapy a navrch měli nastavený špatný (wapový) přístupový bod. To se pak částce přes deset tisíc ve vyúčtování bohužel nevyhnuli. Právě tyto situace způsobily, že operátoři nabídli možnost zablokování dat v roamingu či nastavení maximálního limitu pro jejich přenesení.

Vliv mobilního internetu rapidně roste

Dnes už se tyto věci příliš neřeší a v datech operátoři vidí budoucnost. Ostatně jen loni se podle reportu technologické společnosti Cisco zvýšil objem přenesených dat celosvětově o 70 procent na 885 petabajtů za měsíc. Petabajt představuje milion gigabajtů dat. A zatímco celosvětový průměr je asi 345 MB dat měsíčně, v Česku podle neveřejných údajů operátorů přeneseme asi 250 MB dat.

Rostoucí vliv mobilního internetu ostatně udává i další zajímavý údaj ze zmíněného reportu: celkový datový provoz v mobilních sítích totiž za rok 2012 asi dvanáctkrát překonal objem dat přenesených na internetu jako takovém v roce 2000.

Roste i průměrná rychlost připojení. Zatímco v roce 2011 to bylo asi 1 200 kbit/s, pro rok následující Cisco uvádí průměrnou rychlost 2 064 kbit/s. A sítě čtvrté generace (LTE) slibují v této oblasti další rapidní růst.

Využívali jste ve své době wapové stránky?