Mobilní internet není tak rychlý, jak operátoři hlásají. Nenechte se napálit

Vybrat to správné mobilní připojení přece není žádná věda, řekne si náš dlouholetý čtenář nebo odborník na slovo vzatý. Nespočet emailů dorazivších do našich emailových schránek s předmětem "Mobilní internet" či neustálé dotazy našeho okolí na stejné téma nás však přesvědčují o opaku. Nejčastěji se přitom ptáte na samotné parametry jednotlivých technologií.

S rostoucím počtem přenosných počítačů totiž roste zájem i o "přenosný internet". Většina z vás chce svůj nový kus elektroniky nazývaný notebook navždy oprostit od kabelů a užít si s ním naplno jeho hlavní výhody - přenositelnosti. Jako typičtí Češi také chcete za své peníze maximum. V tomto přehledu vám tedy poradíme, jak jej skutečně získat, kterou službu zvolit.

Jak jsme postupovali

Klíčovým bodem dnešního článku jsou reálné naměřené parametry jednotlivých služeb. Operátoři se totiž velmi rádi ohání maximální dosažitelnou rychlostí, které ale v praxi zdaleka nedosáhnete. Přímo v textu se s vámi podělíme o dlouhodobé zkušenosti se službou jako celkem i naměřenými hodnotami rychlosti připojení podle jednotlivých technologií.

Aby byly naše testy co nejvíce objektivní, určili jsme si tři testovací místa, která by v součtu měla plně vystihnout typické parametry daného připojení. V první fázi jsme měření prováděli v centru metropole, fáze druhá se zaměřila na její okraj (velká sídliště) a místem třetím byl venkov, kde se projevila zejména dostupnost jednotlivých připojení. Na všech místech jsme provedli deset nezávislých měření, jejichž výsledky jsme zprůměrovali do konečné hodnoty.

V domácím prostředí jsme navíc co nejrealističtěji simulovali chování průměrného uživatele. Pokud tak byla k datové kartě dodávána externí anténa pro zvýšení příjmu signálu, použili jsme ji. Notebook jsme přitom umístili na již zařízenou pracovnu v bytě, jelikož nepředpokládáme, že si budete stěhovat nábytek za účelem zvýšení přenosové rychlosti internetu. Anténu jsme bez velkých úprav umístili do nejoptimálnějšího místa. V terénu (centrum a venkov) jsme se spolehli pouze na schopnosti samotné datové karty.

Předmětem měření byly přenosové rychlosti pro upload (odesílání dat) i download (přijímání dat) a zaměřili jsme se též na latenci neboli odezvu, kterou jsme ale měřili pouze u praktických zkušeností s danou službou. Tento parametr bude důležitý zejména pro hráče on-line her. Při měření nám byl nápomocen program Connection Meter od české společnosti E+P Studio.

O2 - leader v datových připojeních

První místo si v našem přehledu po právu zasloužila Telefónica O2. V jejím portfoliu používaných technologií totiž najdete nejdelší seznam různých zkratek. Od základního GPRS/EDGE přes technologie UMTS, CDMA až po nejnovější HSDPA. Na výběr přitom máte hned z pěti datových paušálů nabízejících neomezený přístup k internetu, které v sobě skrývají různou kombinaci zmiňovaných technologií.

:: GPRS

Technologii lze využít v rámci paušálu:

O2 Internet Mobil 384 (653,31 Kč měsíčně)

O2 Internet Kombi (1188,81 Kč)

O2 Data Nonstop

.: CENTRUM :. .: SÍDLIŠTĚ :. .: VENKOV :. Download/Upload Download/Upload Download/Upload 32 / 12 kbps 37 / 16 kbps 41 / 15 kbps

:: EDGE

Technologii lze využít v rámci paušálu:

O2 Internet Mobil 384 (653,31 Kč měsíčně)

O2 Internet Kombi (1188,81 Kč)

.: CENTRUM :. .: SÍDLIŠTĚ :. .: VENKOV :. Download/Upload Download/Upload Download/Upload 84 / 42 kbps 98 / 64 kbps 115 / 66 kbps

:: UMTS

Technologii lze využít v rámci paušálu:

O2 Internet Mobil 384 (653,31 Kč měsíčně)

O2 Internet Kombi (1188,81 Kč)

O2 Data Nonstop

.: CENTRUM :. .: SÍDLIŠTĚ :. .: VENKOV :. Download/Upload Download/Upload Download/Upload 114 / 231 kbps 326 / 290 kbps Služba nedostupná

:: HSDPA

Technologii lze využít v rámci paušálu:

.: CENTRUM :. .: SÍDLIŠTĚ :. .: VENKOV :. Download/Upload Download/Upload Download/Upload 688 / 214 kbps 846 / 254 kbps Služba nedostupná

:: CDMA

Technologii lze využít v rámci paušálu:

.: CENTRUM :. .: SÍDLIŠTĚ :. .: VENKOV :. Download/Upload Download/Upload Download/Upload 548 / 188 kbps 712 / 196 kbps 855 / 208 kbps

:: Parametry dlouhodobě testovaných služeb

Rychlost (up/down) Odezva (latence) O2 Internet Mobil 384 326 / 288 kbps 362 ms O2 Internet Plus 716 / 231 kbps 243 ms O2 Internet Mobil 1024 812 / 201 kbps 179 ms

T-Mobile - víc "G" nic neznamená

T-Mobile má ve své nabídce kromě základních připojení GPRS / EDGE také své horké želízko nazvané 4G. Toto označení však je pouze marketingovým trikem, který ve skutečnosti skrývá netradiční síť třetí generace UMTS. Ta používá časový multiplex oproti tradičnímu multiplexu frekvenčnímu. Laik si postačí s vysvětlením, že toto připojení nevyužije za pomoci běžně dostupných telefonů s podporou UMTS. Pro připojení se k této službě je třeba speciální datové karty zvané T-Mobile 4G Combi karta.

:: GPRS

Technologii lze využít v rámci paušálu:

.: CENTRUM :. .: SÍDLIŠTĚ :. .: VENKOV :. Download/Upload Download/Upload Download/Upload 48 / 13 kbps 52 / 19 kbps 48 / 17 kbps

:: EDGE

Technologii lze využít v rámci paušálu:

.: CENTRUM :. .: SÍDLIŠTĚ :. .: VENKOV :. Download/Upload Download/Upload Download/Upload 98 / 28 kbps 147 / 41 kbps 123 / 52 kbps

:: UMTS (4G)

Technologii lze využít v rámci paušálu:

.: CENTRUM :. .: SÍDLIŠTĚ :. .: VENKOV :. Download/Upload Download/Upload Download/Upload 398 / 74 kbps 786 / 196 kbps Služba nedostupná

:: Parametry dlouhodobě testovaných služeb

Rychlost (up/down) Odezva (latence) T-Mobile 4G Premium 788 / 188 kbps 760 ms

Vodafone - EDGE je málo

Vodafone se s výstavbou moderních datových sítí drží zkrátka. V nabídce našeho nejmenšího operátora najdeme pouze základní služby GPRS / EDGE. Sítě třetí generace operátor nenabízí a do jejich výstavby se (zatím) nijak nehrne. Pro lidi s vysokými požadavky na rychlost mobilního připojení se tedy tento operátor dostává mimo záběr jejich potenciálního hledáčku. Výhodou mobilního připojení Vodafonu je netradiční účtování v případě neomezeného paušálu, kdy platíte dle toho, do jakého intervalu se s objemem přenesených dat dostanete.

:: GPRS

Technologii lze využít v rámci paušálu:

.: CENTRUM :. .: SÍDLIŠTĚ :. .: VENKOV :. Download/Upload Download/Upload Download/Upload 51 / 15 kbps 71 / 21 kbps 72 / 20 kbps

:: EDGE

Technologii lze využít v rámci paušálu:

.: CENTRUM :. .: SÍDLIŠTĚ :. .: VENKOV :. Download/Upload Download/Upload Download/Upload 118 / 61 kbps 116 / 57 kbps 131 / 63 kbps

:: Parametry dlouhodobě testovaných služeb

Rychlost (up/down) Odezva (latence) Vodafone připojení na dlouho 138 / 64 kbps 462 ms

Zachovejte chladnou hlavu

Pokud vás některý výsledek přesvědčil k pořízení dané služby, ještě nejásejte. K tomu, abychom plně vystihli parametry dané služby, bychom totiž museli provést mnohem komplexnější představu. Naše výsledky však pro první orientaci postačí, před samotným pořízením datového tarifu však doporučujeme vyzkoušet vámi vybranou službu v lokalitách, kde ji budete chtít využívat.

Pokrytí se u jednotlivých služeb místně liší a rozdíl mezi místem se signálem a bez něj může být jen pár metrů. Například pokrytí EDGE u O2 není třeba v Praze nijak kvalitní. Asi jedinou jistotou, kterou najdete téměř všude, je GPRS. Stejně tak můžete dosahovat, podle místních podmínek, nižších i vyšších rychlostí.

Tématu se budeme věnovat v dalších článcích, takže pokud máte nějaké dotazy či připomínky, napište je do diskuse pod článkem.