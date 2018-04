„Mobilní internet“ na více počítačích za stále stejnou cenu? Poradíme, jak na to!

Router je obecně zařízení, které umožňuje připojit několik počítačů k jedné počítačové síti. Lze si ho představit jako krabičku, do které vedou na jedné straně síťové kabely několika počítačů a na druhé straně ji připojíte k síťové zásuvce nebo k modemu. Router se pak postará o to, aby se všechny připojené počítače dostaly na internet.

Dnes testovaný Router WL-500gp společnosti ASUS patří do skupiny premium produktů a tomu odpovídá také jeho výbava. Vyjma samotného routování nabízí také funkce bezdrátového přístupového bodu a unikátní je především USB konektory. Ty je možné využít právě k připojení modemu mobilního internetu, jako je například modem AnyData ADU-510L pro službu Ufonův fofr internet. Router je samozřejmě použitelný také pro jiné CDMA modemy, například všechny AnyData modemy od O2.

Upozornění: modem Asus WL-500gp je pro službu Ufonův fofr internet použitelný pouze s firmwarem ve verzi 1.66, kterou si v budoucnu budete moci stáhnout na stránkách koppel.cz. Firmware zatím není volně ke stažení. Firmware je možné získat na routrech pořízených z tamního eshopu nebo vám jej za poplatek nahrají do vašeho routeru pořízeného jinde.

Konstrukce a design - jedním slovem paráda

Čistě z designového hlediska, ač to není u routeru zrovna to podstatné, je Asus WL500gp velmi povedené zařízení. Tělo o rozměrech 185 x 205 x 36mm je provedeno v bílo-stříbrné barevné kombinaci a použité materiály ve spojení s jednoduchými liniemi působí velmi elegantně.

Na přední straně nechybí několik informačních diod, které informují o připojení počítačů či jiných zařízení k jednotlivým konektorům. O mnoho zajímavější je ovšem zadní strana. Zde nechybí konektor pro připojení antény a síťového adaptéru a především dvojice USB konektorů. Ty lze využít nejen k připojení CDMA modemu, ale také k připojení USB flashdisku nebo externího disku, USB kamery a USB tiskárny. Snadno tak uděláte z tohoto routeru například síťový disk.

Na zadní straně najdeme také čtyři síťové konektory pro připojení počítačů a je zde i pátý, do kterého se připojuje síťová zásuvka nebo modem se síťovým kabelem. Kromě CDMA modemu totiž můžete k připojení sítě do internetu využít prakticky jakékoli zařízení, které se dá připojit přes běžný síťový konektor, například modem kabelové televize nebo ADSL modem.

Zapojení a nastavení - velmi jednoduché

Pokud nechcete využívat pokročilejší funkce tohoto routeru a jde vám pouze o to připojit několik počítačů k internetu, nemusíte se vůbec starat o technické parametry routeru. Vyndáte ho z krabice a připojíte k elektrické síti. Potom pomocí síťových kabelů připojíte všechny počítače do konektorů s nápisy LAN1 až LAN4, další zařízení můžete připojit přes Wi-fi. Námi testovaný router byl vybaven firmwarem ve verzi 1.66, který jako zatím jediný u nás je použitelný pro Ufonův USB modem pro jejich službu Fofr Internet.

Stačí tedy jen zasunout modem do USB konektoru, chvíli počkat a zkusit se z jednoho počítače připojit k internetu. Modem by měl sám vytočit spojení a připojit se. Na modemu od Ufonova fofr internetu poznáte spojení tak, že problikávající zelená kontrolka se změní v modrou. Pokud by ke spojení přeci jen nedošlo, stačí malý zásah v menu webové správy modemu. Zde pod položkou CDMA ve volbě Configuration je nutné vyměnit pouze známé jméno a heslo, které je vám od Ufona přiděleno. Nyní už by mělo být vše v pořádku.

Další vlastnosti - maličkosti i praktické funkce

K routeru je možné připojit i tiskárnu. Router pak můžete využít i jako tiskový server. Praktická funkce, která zpřístupní běžnou USB tiskárnu pro všechny počítače v síti. Router si rozumí také s externím USB diskem, který můžete ostatním zpřístupnit jako FTP server. K portu USB můžete připojit také webovou kameru a nastavit i pokročilejší funkce. Nechybí například konfigurace pro aktivaci funkce snímání pohybu. V případě, že kamera zaznamená pohyb, může zaslat e-mail s fotkou.

Co říci závěrem

Router Asus WL500gp je velmi povedené zařízení s výbornou výbavou, které umožní vytvoření domácí sítě jak po kabelech, tak také bezdrátově. S upraveným firmwarem je použitelný nejen pro modemy se síťovým kabelem, ale také pro USB modemy a tím se otevírá úplně nová paleta možností. Snadno tak nasdílíte GPRS/UMTS, CDMA od od Ufona nebo O2, ale také třeba Internet 4G T-Mobile. Špatná přitom není ani cena, která se pohybuje jen lehce nad hranicí dvou a půl tisíc korun.

Zařízení do testu zapůjčil Adam Köppel, http://www.koppel.cz/