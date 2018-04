Mobilní internet míří k rychlosti 21 Mb/s. A modemy budou mít výměnné kryty

V Česku jsme zažili jednu vlnu mobilního internetu navíc. Kvůli obstrukcím tehdejšího Českého Telecomu kolem tarifu vytáčeného připojení k internetu na pevné lince a potom i ADSL jsme tak trochu předběhli svět. Mobilní operátoři totiž byli schopni nabídnout neomezený tarif bez účtování za dobu připojení, a tak si řada uživatelů pořizovala GPRS jako domácí připojení. Vznikaly tak dokonce mobilní modemy určené výhradně pro český trh.

S rozvojem ADSL a dalších možností připojení ale zájem uživatelů opadl. Proto byly k neúspěchu odsouzeny projekty jako Internet 4G. Nyní se ale zájem opět vrací, tentokrát celosvětově. Sítě 3G totiž přinesly dostatečnou rychlost i dostupnost pro práci v terénu, ale pro většinu uživatelů i pro domácí připojení. Kromě všudypřítomných USB modemů pro připojení z počítače a notebooku byla k vidění i další zajímavá řešení. Stánky i v Česku velmi dobře známých firem Huawei a Axesstel na veletrhu CommunicAsia proto za návštěvu rozhodně stály.

Huawei řadí vyšší rychlost

Huawei se stal jedním z nejvýznamnějších dodavatelů síťové infrastruktury pro naše mobilní operátory. Můžeme proto očekávat, že se s jeho produkcí koncových zařízení budeme setkávat ještě o něco častěji. Soudě podle Singapuru, máme se rozhodně nač těšit. Majitelům notebooků určitě udělají radost moduly, které by se časem mohly objevovat v jejich miláčcích. Větší EM772 zvládne jak rychlý download přes HSDPA, tak rychlejší upload HSUPA. K tomu jako bonus ještě wi-fi. V případě menšího EM775 budeme muset oželet wi-fi, ale to bývá stejně standardní součástí čipsetů. Oba moduly odpovídají standardu MiniPCI, takže by si s nimi měla poradit většina notebooků.

Jak už jsme se zmínili, USB modemů bylo na CommunicAsia k dispozici spousta, Huawei nás zaujal jedním designovým. Jak se zdá, už i v této kategorii bude vzhled rozhodovat. Modem E1632 má elegantně řešený USB konektor, který se vysunuje z těla modemu, a nehrozí tak jeho poškození. Kromě toho má ale výměnné kryty, aby bylo možné si ho přizpůsobit podle potřeby. Jak nás informovali zástupci firmy na stánku, tato možnost je určena primárně pro operátory, ale připravují se i uživatelské varianty krytů. Modemu přirozeně nechybí už tradiční slot pro Micro SD karty a samozřejmě ani podpora HSDPA.

Zřejmě největší pozornost ale na stánku poutaly modemy, které díky nové technologii dovedou mobilní internet ještě zrychlit. HSPA+, jejíž podporu Huawei do modemů integruje, by měla znamenat překročení rychlosti 21 Mb/s pro stahování v 3G sítích. V Česku dobře známý modem E182 v modifikaci E182E zvládne odesílat data rychlostí 5,76 Mb/s a přijímat rychlostí 21,6 Mb/s. Připraven je dokonce pro další upgrade na 28,8 Mb/s. I tento modem má přitom vysunovací USB, což je podle našeho názoru velmi užitečné.

Modem E5832 by se pak mohl stát jakýmsi univerzálním přípojným bodem pro notebooky bez wi-fi. Kromě podpory HSPA+ a stejných rychlostí jako E182E zvládne totiž i wi-fi, navíc je vybaven vlastní baterií, takže nezatěžuje baterii notebooku. Pro domácí použití se pak hodí modem D100, což je jakýsi mini router. Stačí do něj připojit některý z USB modemů Huawei a D100 pak zajistí mobilní připojení pro jeden počítač připojený přes Ethernet, další přes wi-fi. Na cestách tak můžete používat USB modem, a když přijdete domů, jednoduše ho zapíchnete do D100 a o víc se starat nemusíte.

Bez přídavného USB sticku se naopak obejde dvojice 3G routerů, které mají podporu mobilních dat integrovánu přímo. Model B560 nabídne 4 porty pro připojení počítačů prostřednictvím Ethernetu, další se mohou připojit přes wi-fi. Navíc nabídne dva telefonní porty – jeden pro IP Fax, druhý pro VoIP. Modem podporuje technologie HSDPA i HSUPA a samozřejmě i EDGE a GPRS. Jednodušší varianta B932 nabídne pouze jeden Ethernet port a podpora wi-fi je volitelná. Chybí mu také podpora HSUPA.

Axesstel – data pro mobily i U:fona

Korejská firma Axesstel je u nás známá především jako dodavatel CDMA modemů a telefonů pro sítě O2 a U:fona. I v tomto směru přichystala pár vylepšení, která by mohla časem dorazit do Česka. Jedním z nich je určitě vylepšený modem MV500, který by se mohl objevit především v nabídce U:fona – podporuje totiž CDMA EV-DO Rev. A, tedy nejrychlejší variantu jeho sítě. Oproti stávajícímu zelenému modemu je rozhodně skladnější a elegantnější. Vylepšení se dočkal i v Česku prodávaný MV100, který byl vystaven i v elegantní červené pro ruského operátora MTS.

Axesstel se ale neomezuje jen na CDMA a podobně jako třeba Huawei nabízí kompletní portfolio i pro 3G sítě. Zaujal nás poměrně zajímavě řešený quad-band modem TG130, který nabídne i podporu faxu, což může být zajímavé pro řadu firem. Na domácí použití se zase hodí wi-fi router MU430. Podobný nabízí pro CDMA sítě také U:fon, tato varianta ale podporuje HSUPA a také HSDPA rychlostí až 7,2 Mb/s. Mobilní internet zprostředkuje až čtyřem počítačům připojeným přes Ethernet, jednomu přes USB a dalším přes wi-fi.

Kompromis pro mobilní uživatele pak nabídne AxessBox. Ten funguje vlastně podobně jako D100 od výrobce Huawei. Jedná se totiž o jednoduchý wi-fi router doplněný USB portem a také slotem pro Express Card (PCIe slot). Do něj se dá vložit HSDPA/HSUPA karta EU230, která zajistí připojení k mobilnímu internetu. Použití je opět stejné, přes den máte v notebooku standardní kartu a po návratu domů ji zasunete do routeru. Pak se připojujete přes wi-fi nebo ze stolního počítače (počítačů).

USB od Haiera

O telefonech pro sítě GSM a CDMA od firmy Haier vás budeme informovat zítra. Na jeho stánku byl ale k vidění také rozměrově velmi příjemný USB modem. Ten si zasloužil naši pozornost především podporou HSUPA až 5,6 Mb/s a HSDPA až 7,2 Mb/s. To jsou rychlosti, které pro práci v terénu poskytují skutečně více než dostatečný komfort. Vše je navíc ukryto v elegantní krabičce přijatelných rozměrů.

Zbavte se pevné, mobilní telefony na stůl

Není to tak dávno, co český Jablotron sklízel úspěchy se svým Maximobilem. Pochopitelně nezůstal osamocen, poptávka po podobných přístrojích není totiž úplně malá. Už dříve jsme psali například o přístrojích Doro či dalších značkách, které se prezentovaly v Barceloně. Zajímavé modely byly ale k vidění i na stáncích výrobců Huawei a Axesstel v Singapuru. Na stánku první ze zmíněných firem byl k vidění stolní telefon EST6630. Ten se nespokojí jen s přenosem hlasu, ale díky podpoře 3G sítí může zastat i funkci modemu pro připojení k internetu. Ovladače jsou navíc v interní paměti, takže není třeba shánět CD.

Axesstel předvedl GSM verzi telefonu, který v Česku dodává U:fon. Také tento telefon podporuje 3G sítě a může sloužit jako modem pro připojení k internetu. Zajímavá byla i malá kamera, která po připojení k telefonu dokáže hlídat prostor a v případě detekce pohybu přes GPRS/3G odeslat obrázek na zadaný e-mail. Ze všech mobilně pevných telefonů nás ale vzhledem asi nejvíce oslovil PG430, jedna z prvních kombinací bezdrátového telefonu DECT a GSM. Telefon navíc kromě volání podporuje i SMS.