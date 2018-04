Skoro nejhorší v Evropě. Česko v používání mobilního internetu zaostává

Podíl uživatelů internetu v mobilu letos vzrostl o devět procentních bodů na 50 procent Čechů starších 16 let. Před pěti lety se na internet přes mobil připojovalo jen 13 procent lidí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Nejvíce využívají internet v mobilech mladí mezi 16 a 24 lety, kde je 87 procent uživatelů. Mezi 25 a 34 lety mají internet v mobilu čtyři z pěti lidí. Naopak mezi lidmi staršími než 65 let je jen šest procent uživatelů.

V porovnání s ostatními zeměmi EU je Česko ve využívání mobilního internetu na čtvrtém místě od konce. Hůře jsou na tom jen Polsko, Bulharsko a Rumunsko. Naopak na špici jsou Dánsko, Nizozemsko a Velká Británie s podíly přes 80 procent.

„Všichni operátoři by rádi viděli Česko na špičce EU. Polsko nám bylo posledních několik měsíců dáváno za vzor a nyní je v používání internetu na mobilu ještě horší. Pro politiky i regulátora je to jasný signál, že je třeba změnit rétoriku a přestat s negativní kampaní. Skutečné příčiny, které v ČR reálně brzdí investice do telekomunikačního sektoru, jsou zřejmé: přebujelá administrativa v oblasti stavebních řízení a zesilující regulace,“ uvedl výkonný šéf asociace mobilních operátorů Jiří Grund.

Celkově v Česku nevyužívá internet 17 procent lidí, většinou kvůli tomu, že ho nepotřebují nebo vyloženě nechtějí. Přístup k internetu má celkem 77 procent tuzemských domácností.

Internet Češi využívají nejčastěji k posílání e-mailů (73 procent), čtení on-line zpráv (71 procent) a vyhledávání informací o zboží a službách (68 procent). Zhruba 52 procent uživatelů přes internet nakupuje a stejný podíl používá internetové bankovnictví.