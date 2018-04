Mobilní instant messengery - jak být online i pod palmami

ICQ, Jabber a MSN jsou v poslední době často používané pojmy. Jsou to takzvaní instant messengers (IM)- moderní poslové. Jsou to programy, které umožňují on-line komunikaci, v okně instant messangeru se zobrazují zprávy od vás a od vašeho protějšku. Více než ostatní druhy komunikace se ICQ podobá rozhovoru. K chodu těchto programů potřebujete jenom připojení k internetu a můžete vesele odložit mobilní telefon. Většina menších problémů se dá vyřešit právě díky těmto komunikačním programům.

IM mobilních telefonech jsou o to výhodnější, že díky GPRS tarifům platíte jen za přenesená data, a tím pádem je mnohem levnější vyřešit delší hovor pár zprávami přes ICQ. Do jednoho kilobyte textu, za který zaplatíte pár haléřů, se vejde celkem hodně informací. Mnohem více než do jedné textovky, kterou za šest haléřů neseženete. Ve většině programů funguje psaní s podporou T9, ale stejně nikdy asi nebudete psát tak rychle a pohodlně jako na klávesnici počítače.

Abyste mohli být online i během nepřítomnosti u počítače, musíte mít správně nastavený datový profil. Ten si můžete nastavit buď ručně, a nebo si objednat od svého operátora konfigurační SMS. Operátoři již rozšířili seznam telefonů, který toto jednoduché nastavení podporuje, takže se nemáte čeho bát.

Na internetu je k dispozici plno messengerů. Dávejte si pozor na to, aby ten, který si vyberete, fungoval právě na vašem přístroji. Stejně také nebuďte překvapeni, že programy nejsou žádní rychlíci. Mobilní aplikace v Javě obecně rychlostí zrovna nevynikají. Kromě toho se také připravte na poněkud větší zátěž pro baterii telefonu.

Testovali jsme na telefonu Siemens S55 a vybrali jsme tři nejstahovanějších instant messengerů pro mobilní telefony. Jeden z nich je jen pro telefony Siemens a zbylé dva jsou víceméně univerzální. Kdybyste si chtěli vyzkoušet některé další programy, tak zkuste navštívit stránky midlet.org.

cMessenger - zlaté české ručičky

Instalace programu je složitější něž u předchozích messengerů. Nejprve se musíte zaregistrovat na stránkách autorů software, kde si vytvoříte svůj účet a můžete si upravit svůj contactlist. Prográmek si musíte stáhnout přes WAP přímo do telefonu. Samozřejmě, že telefon musíte mít správně nastaven pro WAP přes GPRS nebo CSD. Je k dispozici pro většinu telefonů, včetně přístrojů značky Nokia.

Spuštění a konfigurace

Když už máte cMessenger uvelebený v paměti vašeho telefonu, musíte při přihlašování zadat login a heslo, které jste si určili při registraci na stránkách Cleverlance. Nastavení je detailní a můžete si v něm nastavit kromě historie i zvuky a nebo frekvenci obnovení kontaktů. Kromě icq umí cMessenger pracovat i s yahoo messengerem, windows messengerem a jabber. V samotném provozu pak můžete nastavit status (online, invisible, atd).

Zkušenosti

Samotná praxe s programem se dá shrnout do jednoho slova: čekání. Na testovacím Siemensu S55 nás zaskočila jen občasná funkčnost potvrzovacího tlačítka a celková pomalost oproti ostatním testovaným programům. Kontakty můžete editovat jenom přes internetové rozhraní, a to tak mazat, tak přidávat. V telefonu si této kratochvíle neužijete. Ale i tak je celkem příjemné, že si můžete vybrat jenom pár přátel, se kterými si chcete povídat a nemusíte si stahovat všechny kontakty.

Výhody a nevýhody

Výhodou je velikost programu, který zabírá v paměti jenom 34 kB, což je ideální pro některé telefony s menší pamětí a bez možnosti rozšiřování. cMessenger je český program a tudíž není problém s lokalizací. V češtině je totiž hned od začátku. Stejně tak nemá problémy s českou diakritikou. Jako nevýhoda by mohl působit pomalý chod a občasné výpadky. Navíc systém nepočítá přenesená data.



Webová administrace cMessengeru

Mobicq - kvalita jen pro Siemensy



Tento program je určen speciálně pro telefony Siemens a je ke stažení zdarma na různých stránkách, věnujících se javovým aplikacím pro mobilní telefony. Do telefonu ho můžete nahrát jak přes wap, tak přes kabel nebo IrDa či Bluetooth. Velikostí přibližně 71 kB to není žádný drobeček, ale zato nabízí více možností než jeho poloviční kolega cMessenger. Stáhnout program můžete zde.

Spuštění a konfigurace

Nastavení ICQ profilu je jednoduché. Stačí vyplnit vaše UIN a heslo, a už se do vašeho telefonu začne stahovat váš contactlist. Doporučujeme, abyste si jej mírně promazali, protože doba čekání na spuštění je přímo úměrná na délce vašeho contactlistu, který máte uložený na serveru. Pokud se vám nepodaří přihlásit ke svému účtu, může za to s velmi velkou pravděpodobností příliš dlouhý contactlist.

Konfigurace programu je celkem komplexní. Můžete si tu nastavit zvuk při příchozí zprávě a nebo způsob řazení a zobrazení kontaktů. Výhodnou funkcí je počítání přenesených dat i náklady na provoz. Pro tuto službu musíte převaděč správně nastavit.

Zkušenosti

Program je spolehlivý a v rámci možností javových aplikací i celkem rychlý. Ocenili jsme možnost přidávání a vyhledávání kontaktů přímo v programu. To že nejste u počítače bohužel pozná každý, protože to za každou vaši zprávu přidá zprávičku „sent using mobicq.org“.

Výhody a nevýhody

Nevýhodou je nemožnost lokalizace, a tak je prográmek k dispozici jen v angličtině. To ale na druhou stranu může pro některé uživatele i výhodou, protože překlady bývají leckdy matoucí. S tím souvisí i neznalost české diakritiky. Větší velikost souboru je vykoupena většími možnostmi v nastavení. A jako velkou výhodu považujeme počítadlo přenesených dat i s převodníkem na peníze.

Jimm - Pohodlný a komfortní parťák

Vítězem našeho minitestu javových instant messengerů je program s klučíčím jménem – Jimm. Byl vyvinut pod licencí GPL, a tím pádem se můžete do vývoje zapojit i vy samotní. Zdrojové ködy a samotný program najdete na stránkách. Nelekejte se zpočátku pětimegového souboru, protože archiv obsahuje verze pro různé telefony a rozličné lokalizace. Stejně jako mobicq umí jen ICQ. V telefonu pak zabere ještě o trochu více místa. To může znamenat problémy například pro Noke.

Spuštění a konfigurace

Do telefonu dostanete Jimma jenom přes kabel nebo podobnými cestami. S wapem se rozlučte už jen proto, že program se na internetu nevyskytuje moc často samostatně ve stáhnutelné podobě. Menu je v češtině, to ale platí jen v případě, že si nainstalujete správnou jazykovou verzi. Konfigurace je v podstatě stejné jako u mobicq, ale Jimm nabízí hlubší provázání s telefonem. Můžete tak mít stejný zvuk u příchozí SMS jako u příchozí zprávy ICQ. Když si vyhrajete s nastavením, stačí zadat UIN, heslo a můžete vesele posílat.

Zkušenosti

Rychlost, to je hlavní Jimmova deviza. Během provozu zobrazuje přenesená data přímo na displeji. Celkový komfort práce je vyšší než u mobicq, i když plní stejnou funkci.

Výhody a nevýhody

Program je stejně jako zdarma jako předchozí messengery. Nemusíte se nikde registrovat a nabízí celkem komfortní ovládaní. Nevýhodou je snad jen větší velikost souboru, která může komplikovat život některým uživatelům a pak trochu zdlouhavější spouštění programu.



Používáte IM ve vašem mobilu?