V kapse budete nosit mobilní monstrum, výrobci to už mají vymyšlené

Veletrh CES v Las Vegas sice nepřinesl záplavu konkrétních nových modelů, ale ukázal, kam by se letos a příští rok mohly posunout smartphony. Pokud bychom vše teoreticky nacpali do jednoho, vyjde nám monstrum, které se asi moc líbit nebude. Ale pokud k tomu výrobci přistoupí s rozumem, mohu být příští modely velmi zajímavé.

Rozhodně se už letos nevyhneme bezrámečkovému designu smartphonů. Už to není a rozhodně nebude jen vlastnost drahých top modelů. Minimální rámečky se přesunou letos i do nižší střední třídy, možná dokonce i mezi low-endy. Když pomineme design, tak to má vliv na velikost přístrojů, které se zmenší nebo nebudou zvětšovat při stále větší úhlopříčce displejů. Z tohoto pohledu můžeme „bezrámečkovou“ konstrukci považovat za praktickou.

Na druhou stranu displej, jako mají iPhone X nebo Samsung S8, se do levných smartphonů zatím nedostane. Bezrámečkovými myslíme takové konstrukce, kde boční rámečky téměř nejsou a spodní s horním budou velmi tenké. Běžné mobily nebudou mít displej ani zahnutý, ani přes celou čelní plochu, to jsou zatím příliš drahá řešení.

O rozkládacích smartphonech se mluví delší dobu a je to prakticky jediná šance (či jedna ze dvou možností, o té druhé za chvíli), jak zvětšit displej a rozšířit tak mobil o schopnosti tabletu či počítače. Ale má to háček. Ač ohebný (skládací, rolovací) displej už existuje a lze ho vyrobit, zatím se žádnému výrobci nepodařilo ho implementovat do mobilu. Můžeme předpokládat, že je to zatím komplikované.

Ale do roka bychom se konečně mohli dočkat, spekuluje se o Samsungu. Zatím můžeme tuto myšlenku ochutnávat v podobě Axonu M od ZTE. Čínský výrobce se nebabral s komplikovaným ohebným displejem a prakticky spojil dva smartphony vedle sebe a přidal sklápěcí konstrukci. Zase tak moc inovativní to není, velmi podobný přístroj uvedla na trh japonská Kyocera už v roce 2012. I tehdy s Androidem.

ZTE je logicky modernější, ale koncepčně se posunulo jen trochu. Rozložený smartphone má samozřejmě velký displej, ale není jednolitý, což využití dost limituje. Ovšem kdyby mezi displeji nebyla mezera... Ano, to by mohlo fungovat, v malé krabičce by se schovával tablet. Axon M má po rozevření spojený displej s úhlopříčkou 6,75 palce, ale asi by nebyl problém se dostat při stále rozumné velikosti samotného mobilu na osmipalcový zobrazovač.

A co ta druhá možnost, jak z mobilu udělat počítač? To už je možné nyní, stačí krabička (Samsung, Microsoft) či kabel (Huawei) pro připojení k monitoru a periferiím. Funguje to dobře, ale stále je to spíš doplněk. Ovšem už kdysi Motorola vymyslela, že by to mohlo fungovat jinak a připravila prázdný notebook s displejem, do kterého se vloží mobil. S ohledem na tehdejší hardware to nemělo šanci na úspěch, ale dnes by to fungovat mohlo.

Několik mladých firem to zkouší, a to buď po vzoru Motoroly, kdy je nutné mobil do notebooku vložit, nebo univerzálnější řešení s mobilem, který se k prázdnému notebooku jen připojí. A to není špatný nápad. Rozhodně vhodný na otestování a porovnání s připojením k monitoru. Současné smartphony mají vysoký výkon a pro běžnou kancelářskou práci stačí.

Výše uvedené inovace jsou zatím poněkud dost na vodě, skládací displej tady stále není ve funkčním přístroji a přídavný notebook ke smartphonu zatím žádný velký výrobce nepředstavil. Letos se masového rozšíření zcela jistě nedočkáme. Ale co přijde určitě, alespoň v několika modelech, je čtečka otisků v displeji. Už ji měly mít smartphony loni, ale funkční prototyp ukázalo čínské Vivo právě až na veletrhu CES v Las Vegas.

Funguje to dobře a umožní to ještě víc ztenčit rámečky okolo displeje. Otázkou je dlouhodobá spolehlivost a cena. U drahých top modelů by to neměl být problém a modely pro druhou polovinu roku by čtečku v displeji měly mít. Ale nasazení ve střední třídě se zcela jistě dočkáme až příští rok, následně by to měl být standard pro umístění čtečky.

Poslední inovaci už možná na smartphonu máte. Dvojitý fotoaparát není nic neobvyklého. Trend ho posílá na přední stranu smartphonů a na zadní straně se může objevit objektivů ještě víc. Je to docela levné řešení, jak mobilním foťákům dodat funkci zoomu, případně přidat další funkce pro hrátky s ostrostí nebo jiné efekty.

Foťáky v mobilech jsou dnes klíčové, v podstatě vystrnadily běžné digitální kompakty na okraj zájmu. Kvalita stále roste a dvojité snímače se stěhují do levných mobilů. A zoom je něco, co může hrát v konkurenčním boji podstatnou roli. Na rozdíl od optické stabilizace je to levná technologie.

Těšíme se na únorový veletrh MWC v Barceloně, který letošní trendy potvrdí, nebo ukáže jiné. S námi budete při tom, veletrh začíná 26. února, ale první tiskové konference a prezentace se odehrají už o dva dny dříve. Stejně jako z veletrhu CES přineseme on-line zpravodajství.