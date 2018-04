Mobilní hvězdy a poražení pro letošní rok. Google září, Microsoft zatím ne

Letošní barcelonský veletrh ukázal především obrovskou nadvládu operačního systému Android. Zdá se, že Google bude jasným vítězem pro letošní rok a jediný, kdo si bude moci úspěchu užívat s ním plnými doušky, bude Apple. Ten sice v Barceloně nevystavoval, ale popularita iPhonu stále neklesá.

Android táhne

Mezi výrobci mobilních telefonů budou k letošním hvězdám celkem logicky patřit ti, kteří vsadili na android. Samsung se drží na výsluní už docela dlouho a letošní rok bude s nejvyšší pravděpodobností jeho nejlepším v historii. Jeho modelová paleta je velmi různorodá a jako jeden z mála výrobců se Samsung nespoléhá stoprocentně na android, což jej činí odolným proti možným budoucím změnám na trhu.

Hodně dobře by se mohlo vést také LG, které má širokou paletu chytrých mobilů s androidem a konečně uvedlo i špičkové modely, které mu doposud chyběly. S modelem Optimus 3D navíc získalo punc průkopníka, se kterým prozatím firma příliš spojována nebyla.

Relativně dobře se letos může dařit i Sony Ericssonu, tady ale záleží hodně na přijetí nové herní Xperie Play. Její úspěch by mohl přiživit zájem o ostatní androidí modely výrobce. Telefony s androidem přitom vloni konečně přivedly Sony Ericsson k zisku.

Naopak nás trochu zklamalo HTC, které se z role inovátora přesunulo do pozice toho, kdo musí dotahovat. Výrobce nemá ani jeden model s Androidem 2.3 a slibované updaty přijdou kdovíkdy. Podobně je to i u tabletu, který by snad měl dostat Android 3.0. HTC ale chybí jakýkoli inovativní model. Zatímco konkurence představila první dvoujádra, u HTC jsme se dočkali jen mírných vylepšení dosavadních modelů.

Partnerství s nejistou budoucností

Zatímco HTC možná jenom trochu zakolísalo a nic mu nezabrání v letošním úspěšném růstu, Nokia bude muset letošní rok přežít se skřípěním zubů. Loňské novinky byly uváděny na trh až příliš dlouho, v Barceloně jsme se žádných nových modelů nedočkali a žádné významné nové modely zatím nejsou ani prozrazeny. Nokia tak bude mít co dělat, aby se její tržní podíl výrazně nepotopil směrem dolů. Nijak jí nepomůže ani právě uzavřené partnerství s Microsoftem. Jeho první výsledky se totiž objeví nejspíš až koncem letošního roku.

A to je i důvod, proč je další firmou odsouzenou k letošní porážce právě Microsoft. Jeho Windows Phone 7 se zatím příliš neujaly, a to i přes veškeré kvality systému. Jistě, Windows Phone 7 potřebují spoustu vylepšení, z nichž některá Microsoft už oznámil, ale sama rozšíření systému příliš pomoci nemusí. Firmy Nokia i Microsoft měly podle našeho názoru přistoupit k rychlému řešení. Nokia měla použít některý z referenčních hardwarů, nalepit na něj své logo a svůj první Windows Phone telefon uvést právě už v Barceloně. Veškeré úpravy a vylepšení systému by pak mohly přijít až na podzim.

Giganti Nokia a Microsoft ale nebudou jedinými firmami, které budou letos tahat v mobilním byznysu za kratší provaz. Další k porážce předurčenou firmou je Intel. Víceméně ztratil Nokii jako partnera k vývoji systému MeeGo (ten je vlastně dalším poraženým) a navíc se mu stále nedaří naplnit vizi prvních mobilních telefonů s procesory založených na x86 architektuře.

Z těch méně viditelných firem v mobilním světě patří svým způsobem mezi poražené i Access. Jeho prohlížeč NetFront a další produkty jsou sice úspěšné, letos to ale Accesss už asi definitivně vzdal s Access Linux Platform, někdejším nástupcem Palm OS. Systém se v současné silné konkurenci jednoduše neprosadil a zřejmě skončí v propadlišti dějin.

Firem, kterým se letos nebude nebo naopak bude v mobilním světě dařit, je ještě podstatně více. Většinou ale jejich úspěch nebo neúspěch zůstane ve stínu výše zmíněných. I když je samozřejmě vždy možné, že se objeví nějaké velké překvapení. Na koho byste si vsadili vy?