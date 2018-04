Mobilní hry zachrání nudnou dovolenou

Jedete-li na dovolenou s přítelkyní nebo manželkou, může se vám stát, že se toužebně očekávaný odpočinek promění v koncentrovanou nudu přerušovanou jen noční partií žolíků. Rozhodli jsme se vám proto podat pomocnou ruku a přinášíme výběr Java her jako stvořených na dovolenou. Stačí si je stáhnout do mobilu a uvelebit se do plážového lehátka.

Playman Beach Volley

Na pláží rovnou zůstaneme. Můžete samozřejmě vybrat jakýkoliv díl z oblíbené série Playman. Beach Volley je ale trendy hra, která na písečném plácku u moře nesmí chybět. Můžete navíc okoukat základní pohyby, které pak zúročíte opodál na hřišti.

V relativně krátké hře vás čeká několik turnajů od pobřeží Austrálie až po Bermudský trojúhelník (tam vám občas sebere míč UFO). V každém z nich je pět zápasů. Obtížnost postupně roste a v posledním duelu už je situace velmi těžká. I se všemi příkořími se však dá dostat na úplný konec za dvě až tři hodiny hraní.

Ovládání hodnotíme jako velmi intuitivní a dostanete jej rychle do ruky. Vcelku povedený je také zvuk a o grafickém zpracování snad ani není potřeba mluvit - jeden pohled stačí. Nadšenci mohou procházet i charakteristiky jednotlivých soupeřů.

Splinter Cell

Správní pařani moc dobře vědí, kdo je to Sam Fisher. Ostatním prozradíme, že jde o nejlepšího agenta tajné vládní organizace Third Echelon, jehož specializací jsou tajné akce.

Tvůrci z Gameloftu si pro hráče připravili celkem devět levelů, které se na první pohled jeví velmi lehké. Po prvním dohrání vás ale čekají ty samé úrovně s různými omezeními (například alarmy se už nedají vypnout) a hned je hra o něčem jiném. Jediná věc, která se obtížností nemění, je počet životů. Těch máte nekonečně mnoho a díky systému záchytných bodů převzatému z PC verze se po smrti objevíte kousek od místa posledního fatálního omylu.

Pro ovládání slouží tradiční číselný kříž, který má Gameloft takřka ve všech svých hrách. Hudba ani grafika nejsou vůbec špatné. Na trhu se navíc za nějakou chvíli objeví i verze kompletně ve 3D. Jen si dávejte pozor, aby vás silent akce zcela neovládly a vy se pak nad ránem neplížili za vaší přítelkyní do hotelového baru.

Townsmen 2 Gold

Možná vůbec nejúspěšnější strategie na mobilní telefony se jmenuje Townsmen 2 Gold. Kdokoliv vyhlásil soutěž nebo cenu o nejlepší hru tohoto žánru, našel tuhle pařbu minimálně mezi prvními pěti. Namátkou jmenujme cenu hráčů Redboss.cz, nebo Game Award od Midlet-review.com.

Principem je hra hodně podobná Settlers na PC. Díky svým zábavným grafickým detailům a zpracování, se ani nebudete divit, proč Townsmen 2 Gold všechna ta ocenění posbírala. S hudbou už je to trochu slabší. Krátké melodie se opakují jako zaseklá deska, takže po chvíli uvítáte možnost ji vypnout.

Díky bohu jsou obyvatelé velmi samostatní, na vás je tedy pouze stavění budov a o všechno ostatní se již Townies postarají sami. Navíc mají občánci vrozený pacifismus a nechce se jim moc bojovat. Ani o tuto možnost vás ale tvůrci nepřipravili.

Metal Smash Pinball

Výjimečný pinball - tato dvě slova charakterizují MSP asi nejlépe. Jde již o druhou hru v našem výběru od studia Mr.Goodliving (první je Playman). Ve světě jsou tvůrci známí právě díky všemožným pinballům, ale v nejnovějším dílu série překročili veškeré hranice. Na rozdíl od podobných her totiž nehrajete na přístroji, ale v přístroji (přesněji v útrobí robota).

Od zbytku prázdninového výběru se liší jednou podstatnou věcí a sice ovládáním. K zadávání povelů stačí dvě, maximálně čtyři klávesy. Vysoká úroveň grafiky ovšem zůstává. Zvuk v průběhu hry bohužel úplně chybí a melodie v menu připomínají první počítače. Hra přesto výborně uniká stereotypu. Pět úrovní se sice zdá málo, ale rozhodně vám vystačí na dobrý půl den nepřetržitého hraní.

Prince of Persia: Warrior Within

Kdo by ho neznal? Je to perský princ a není to Ali Amiri. Jedna z nejznámějších her historie se v poslední době vloudila na konzole a nyní zakotvila na drobných obrazovkách telefonů. A hádejte, kdo za tímto projektem stojí? Gameloft. Jejich reklamní slogan zní: "Děláme dobré hry." My můžeme potvrdit, že v tomto případě reklama rozhodně nelže.

Grafické zpracování je trochu podobné tomu ze Splinter Cellu, ale jinak se výrobce inspiroval spíše u sourozenců na ostatních platformách. I zde najdete systém kombinací úderů a seků. Stejné klávesy mají jinak stejné funkce, až na speciální komba. Za vše mluví hodnocení ze serveru Midlet-review.com „Prince of Persia: Warrior Within je pravděpodobně nejlepší hrou pro jednoho hráče, jakou kdo vyrobil v roce 2004.“

Hezké prázdniny!