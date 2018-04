Mobilní hry vydělávají Electronic Arts dvakrát více než PlayStation 3

Za celý třetí kvartál roku 2007 utržila společnost Electronic Arts 640 milionů amerických dolarů, tedy v přepočtu přibližně 12,8 miliard českých korun. Tato čísla nejsou oproti minulosti ničím výjimečným. Electronic Arts je velkou společností, která každoročně produkuje stovky her pro různá zařízení, a proto si přijde na pěkné peníze.

Překvapení ale přichází ve chvíli, kdy se podíváme na jednotlivá odvětví herní výroby. Zatímco největší podíl na příjmech má Xbox 360 (218 milionů dolarů), dále PlayStation 2 (73 milionů dolarů), Nintendo Wii (59 milionů dolarů) a Nintendo DS (47 milionů dolarů), na pátém místě se umístily hry pro mobilní telefony s obratem 37 milionů dolarů. Předstihly tak herní konzole PlayStation (21 milionů dolarů) a PlayStation 3 (17 milionů dolarů).

Předpokládá se, že žebříček se do budoucna změní. S nárůstem prodeje herního zařízení PlayStation 3 bude přímo úměrně vzrůstat i prodej her pro tyto konzole. Letošní příjmy společnosti Electronic Arts ale do určité míry vyvracejí spekulace, že mobilní hry a obecně zábava v mobilu začíná čím dál více ztrácet na popularitě. Jak je vidět, stále se v tomto odvětví vyplatí podnikat.