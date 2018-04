Mobilní hry vydělají miliardy

Společnost Analysis zveřejnila analýzu, podle které utratí hráči v západní Evropě za mobilní hry v roce 2008 až 3,4 miliardy dolarů. V současnosti se za mobilní hry utrácí přibližně 230 milionů dolarů. Mobilní hry se tak mají stát nejdůležitější aplikací, která pomůže prosadit a zaplatit infrastrukturu pro mobilní aplikace a datové přenosy.

Z částky 3,4 miliardy dolarů má připadnout až 80 % (2,7 miliardy dolarů) na poplatky za stahovatelné hry. Zbytek připadá na využívání herních služeb a aplikací a dalšího obsahu. „Přístroje s Javou se staly v posledních 18 měsících široce dostupné a výsledkem je silně rostoucí zájem širokého trhu o mobilní hraní,“ říká autor studie Rachael Beale.

Analýza dále předpokládá, že růst zájmu o mobilní hry bude tažený podporou standardu SIP (session initiation protocol, protokol pro konference, upozorňování na události, instant messaging – více v angličtině najdete zde) a sítí UMTS. To totiž umožní používat složitější mobilní hry, než je tomu dnes. Zájem o hry také podpoří speciální herní přístroje jako je například Nokia N-Gage nebo 3300. Na straně producentů her jsou také mobilní operátoři. Velké skupiny jako je T-Mobile či Vodafone mobilní hry podporují a budou tak činit i do budoucna.