Mobilní hry světoznámé společnosti Walt Disney budou vznikat v Praze

Mají se zde vyvíjet nejnovější hry do telefonů pro celý svět. „Očekáváme, že ročně naše studio vyprodukuje až deset nových mobilních her,“ říká šéf Disney Mobile Games Studio v Praze Jiří Rosenkranz.

Disney fakticky působí v Česku už od roku 2005, kdy převzal tuzemskou vývojářskou firmu Living Mobile. Právě z té na začátku listopadu vznikla společnost Disney Mobile Games Studio.

„Potřebovali jsme rozšířit aktivity v oblasti mobilní zábavy. Prahu jsme si vybrali proto, že je zde velice dobrá nabídka schopných programátorů, firma Living Mobile byla ideální šance, jak zde založit kvalitní zázemí pro vývoj her,“ říká Cindy Rose, viceprezidentka a výkonná ředitelka Walt Disney Internet Group pro Evropu.

Společnost Living Mobile měla původně přes dvacet zaměstnanců. Dnes – už pod křídly Disney – je počet zaměstnanců dvojnásobný. „Během příštího roku chceme rozšířit počet pracovníků na šedesát, nároky nových her do mobilů si žádají více pracovních sil,“ dodává Rosenkranz.

Disneyho zbraní jsou vlastnické licence na populární postavičky z jak kreslených, tak i hraných filmů. „Máme dobrou pozici, s každým filmovým trhákem přicházíme i s hrou se stejným motivem. Piráti z Karibiku nebo Cars se staly opravdovým trhákem,“ říká Rosenkranz.

V České republice Disneyho hry prodávají všichni tuzemští operátoři, kteří celkově patří k největším poskytovatelům mobilních her. Na českém trhu se cena jedné hry pohybuje od 30 do 100 korun.

Mobilní hry jedou

Hry do mobilních telefonů se co do počtu stahování drží jen těsně na druhém místě za hudbou. V Česku jde odhadem řádově o desítky milionů korun vybraných za stahování. „Potenciál tohoto zábavního zboží se bude se stále „chytřejšími“ mobily zvětšovat,“ říká Rosenkranz.

Nedávný průzkum americké investiční společnosti Goldman Sachs ukázal, že trh s mobilními hrami razantně roste. Podle výpočtů by měl světový trh s mobilními hrami do roku 2010 vzrůst asi o čtyři sta procent a měl by dosahovat až 8,4 miliard dolarů. V roce 2006 to bylo 2,1 miliard.

Mobilních her si začíná i v tuzemsku všímat stále více společností. Zvýšený zájem o mobilní hry je patrný i na velkém množství nově vydávaných specializovaných časopisů.