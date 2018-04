Mobilní hry - hraje se o milióny

Počet uživatelů mobilních telefonů prodělal v minulých letech téměř explozivní růst. Trh mobilních telefonů je charakteristický hlavně krátkým životním cyklem samotných zařízení, který umožňuje relativně rychlé rozšíření nových technologií. Díky tomu se mobilní telefon dokázal během krátké doby přeměnit ve víceúčelové multimediální zařízení. Pokusme se trochu analyzovat jev, který jistě nedá spát nejednomu vývojáři počítačových her: prolínání mobilního a herního průmyslu.

Kolik je ve hře

V minulém roce utratili uživatelé mobilních telefonů za hry více než 200 milionů euro. Podle agentury Jupiter research dosáhne objem peněz zaplacených za stažení video her v roce 2007 neuvěřitelných 1,5 miliardy euro. Mobilní hry představují v současnosti nejrychleji rostoucí segment celého herního průmyslu a některé odvážné ekonomické studie odhadují, že v roce 2007 bude 1/3 prodaných her určena právě pro mobilní telefony. Na jejich úspěchu se bude značně podílet kvalita používaných mobilních telefonů a podpora ze strany operátorů. Z průzkumů totiž vyplývá, že uživatelé s chytrými telefony stahují v průměru 3x více her než ostatní a přibližně 80% jich pochází z portálů mobilních operátorů.

Budoucnost je v MMMG

Britský mobilní operátor Orange označil nový typ mobilních her, do kterých jsou vkládány největší naděje jako MMMG (zkratka z Masive Mobile Multiplayer Game). Hry pro více hráčů přináší na mobilní telefony nový druh zábavy a umožní realizovat další příjmy nejen z prodeje telefonů a her, ale i datových služeb. V tomto žánru her můžete hledat protivníky mezi mobilními uživateli celého světa a měřit s nimi své schopnosti přes displej mobilního telefonu. Základna potenciálních hráčů pro MMMG je přitom obrovská. Převážná většina on-line hráčů (90%) se dnes samozřejmě rekrutuje z řad uživatelů broadbandu, kteří hrají převážně z domova. Například akční Counter Strike má podle csports.net 11 milionů aktivních uživatelů. Podle Miloše Endrleho, manažera herního serveru geewa.com, hrálo v Česku na konci loňského roku on-line mobilní hry na 80 tisíc lidí. S 60% byli nejhravější zákazníci sítě Eurotel, následoval s 30% T-Mobile a s 10% Oskar. V České republice byla průkopnickou MMMG hrou IQ Mapa uveřejněná v roce 2000 na portálu Juice (dnes Eurotel Live!) společnosti Eurotel.

Nokia jde svou cestou

Finská společnost Nokia se pokusila jít v tomto směru o krok dál a vytvořila speciální konzoli N-Gage, která se nedávno dočkala i své druhé verze (první dojmy si můžete přečíst zde). Společně s tím byla 20. srpna 2003 spuštěna N-Gage Arena. Nokia tak dala konkrétní podobu virtuálnímu prostoru pro komunitu hráčů mobilních her, kde mohou vzájemně soupeřit a vyměňovat si zkušenosti. Právě N-Gage Arena by mohla do budoucna představovat hlavní argument, proč zvolit při nákupu právě N-Gage a ne jinou herní konzoli. V březnu letošního roku navíc Nokia ve spolupráci se Sun Microsystems představila platformu SNAP Mobile (zkratka Scalable Network Application Package). Jedná se o řešení, které by mělo vývojářům značně usnadnit právě tvorbu multiplayerových her založených na technologii Java.

Ostatní výrobci

Na světové herní výstavě E3 v Los Angeles vzbudil velký zájem produkt Gizmondo. Zdá se, že by mohl být pro N-Gage silný rival, protože je podporován Microsoftem a běží na WinCE, tedy systému pro který již dnes existují stovky her. Jeho technická specifikace je ohromující: tri-band GSM Modul, GPRS Class 10, TFT displej s rozlišením 240 x 320 pixelů, kamera, podpora formátů MP3, MIDI, WAV, videa MPEG 4 a 3D grafický akcelerátor. Nechybí slot na paměťové karty SD/MMC a lahůdkou je GPS navigátor.

Rozhodující bude motivace

N-Gage spolu s její Arenou je určitě zajímavým počinem. Bohužel jí ale dnes chybí motivační systém, který by umožnil odměňování nejlepších hráčů výhrami. V tom mají daleko lepší výchozí pozici mobilní operátoři, u kterých mají všichni online hráči své účty. A právě motivace vyhrát a být vidět je pro online hráče to hlavní. Uvidíme, zda se tak do budoucna prosadí mobilní herní zařízení, podobně jako se prosadila například Sony Playstation na poli konzolí, nebo zvítězí MMMG hry dostupné pro širokou veřejnost. Vývoj online her je totiž zcela jiný než vývoj klasických her pro jednoho hráče a vylámalo si na něm zuby už několik renomovaných vývojářských domů. Dnes není výjimkou, že stejný počítačový herní titul připravují dvě vývojářské společnosti: první dělá hru pro jednoho hráče a druhá online hru pro více hráčů. Jak je vidět čeká nás zajímavá bitva o velmi lukrativní trh. Kdo bude vítězem a kdo poraženým ukáže až čas.