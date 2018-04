Mobilní fotoreportéři pomáhají velkým televizím

Mohli jsme s s nimi setkat, jak v internetových a tištěných médiích, ale i v televizích, kde se posléze objevila i videa z místa činu.

V současné době lze najít na internetu přes tisíc fotografií a dvacet krátkých videí z londýnského metra, protože cestující fotili neustále. Výsledný obraz pak připomíná záběry z nějakého velmi levného horroru, který bohužel nebyl fabulací.

První záběry se objevily na stránce Flickr, kam si lidé nahrávají své kolekce fotografií. Během několika minut vzrostl provoz na této stránce více než dvojnásobně.

Fotoaparáty jsou již nedílnou součástí mobilních telefonů. Poslední modely telefonů, například od Nokie nebo Sony Ericssonu, už dospěly k hranici 2Mpx. Navíc kvalita fotografií už dosahuje levnějších digitálních fotoaparátů.

I tak jsou fotoaparáty v mobilech považovány jako věc nadbytečnou, protože analogový ani digitální foťák zatím nenahradí, a jsou tak odsouzeny do pozice drahé trpěné hračky. Díky pohotovosti - největší výhodě fotomobilů – lze pořídit záběry prakticky čehokoliv, co vidíme sami.

Kapesní zpravodajové

Poslední dobou hlavně díky fenoménu blogů dostávají mobilní uživatelé sami moc nad zprávami. Díky fotomobilům mohou zachycovat události zásadní důležitosti sami. Takzvaný fotoblogging vznikl v podstatě na zelené louce, jako většina internetových fenoménů.

Londýnské události právě ukázaly, čeho jsou uživatelé schopni pokud jsou blízko nějaké události. Vlastně poprvé se záběry z mobilu staly hlavním zdrojem zpráv ve všech médiích. Snímky jsou sice velice nekvalitní, velmi zrnité, ale obsah sdělení a autentičnost je pak daleko důležitější, pokud není k dispozici nic jiného.

Záběry fotomobilů jsou, ale trochu jiné než klasické záběry ve zprávách. Dodávají pocit přímého účastníka – z první osoby, jsou natáčeny amatéry. To mění pohled na události, jak bývají v médiích prezentovány. "O kvalitu fotografií nejde, dnes je důležité být přitom. Proto budou fotomobily stále častěji využívány hlavně při neočekávaných událostech," říká Tomáš Trampota z katedry mediálních studií na pražské Fakultě sociálních věd.

Tento způsob bývá nazýván open source zprávami nebo občanskou žurnalistikou (citizen journalism). Londýn není prvním případem takovéhoto použití fotomobilů. Fotky z mobilů už byly použity během útoků v New Yorku, posledních amerických voleb nebo při ničivých tsunami v Asii, kdy nebyly poblíž profesionální televizní kamery. "Může se ale stát, že místo zpravodajských fotek jsou mobily používány spíš k účelům

Také pro fungování a odeslání obrázků z mobilu je velmi rychlé, je potřeba jen funkční mobilní síť a lze je doručit prakticky kamkoliv po celém světě.

Je možné použít mobil při krizích?

Londýnské metro je jedno z mála míst v metropoli, kde ještě není plné pokrytí, ale přesto je velmi pravděpodobné pravděpodobné, že bomby byly aktivovány mobilem. Toto nebezpečí je bohužel v současné době nejaktuálnější.

Ukazuje se, že po útoku chtěli všichni volat. Ale protože to všichni zkoušejí, nikdo se nedovolá, protože mobilní sítě nejsou na tak silný provoz dimenzovány. V Londýně mobilní sítě také nevydržely nápor uživatelů, i když textové a obrazové zprávy bylo možné odesílat a záběry se brzy rozšířily.

V podobných krizích se tak ukazuje důležitost fungování pevné telefonní sítě, která je mnohem méně náchylná na přetížení či poškození a tedy i spolehlivější. Poslední roky byly opomínány telefonní budky, jako něco, co je již zbytečné. Ale situace v Londýně ukázala, že mnoho budek je nefunkčních nebo jsou ucpané mincemi, a při takové situaci stojí na ulicích opravdu zbytečně.

A co na to Evropská unie?

Unie se již od útoků v Madridu snaží schválit legislativní rámec pro používání a uchovávání telefonních či internetových záznamů ve všech 25 zemích EU. Ty by mohly pomoci v boji proti mezinárodnímu terorismu. Nyní po bombových útocích v Londýně se toto téma stalo znovu aktuálním.

Logicky nyní hlavně Velká Británie, která zároveň předsedá Evropské Unii, volá po rychlém přijetí takovéto opatření. Chtěla by zvláště ze schvalovacího procesu vyloučit Evropský parlament i komisi a dosáhnout dohody na úrovni členských států. Panuje obava, že projednávání v Evropském parlamentu a komisi, by mohlo být velmi zdlouhavé a výsledný dokument by mohl být pozměněn pod tlakem velkých telekomunikačních společností.

Rychlé přijetí, ale také skrývá nebezpečí. A sice to, že návrh nebude dostatečně vyvážený, nebude dostatečně chránit lidská práva jednotlivých sledovaných subjektů a bude přijat pod tlakem nedávných událostí v Londýně.

Vyšetřovatelé nemají až takový zájem na telekomunikačních záznamech, které už lze pořizovat i dnes, ale aby jim bylo umožněno sledovat volaná čísla, včetně ztracených hovorů a zadaných internetových adres.

Italský kabinet pod hrozbou útoku na Řím také chystá některá opatření. Ministerstvo vnitra se chce zasadit o to, aby byli identifikovatelní uživatelé předplacených karet do mobilních telefonů.

Co změní londýnská tragédie u nás?

S prvním konkrétnějším opatřením kvůli bezpečnosti přišel ministr vnitra František Bublan. Ten chce, aby bezpečnostní složky státu mohly kvůli hrozbě terorismu nařídit vypnutí mobilních sítí. "Já bych byl pro, aby v tom zákoně bylo určité ustanovení, které dává možnost - třeba policejnímu prezidentovi - nařídit, aby určitá síť byla v nějaké lokalitě vypnuta," řekl Bublan.

Této možnosti se dožaduje hlavně proto, že se zdá čím dál tím zřejmější, že bomby v londýnských prostředcích hromadné dopravy byly odpáleny právě mobilními telefony. Stejně tak tomu bylo i v předchozím útoku teroristů na madridském nádraží.

Česká politická scéna nemá zásadní výhrady proti tomu, aby bezpečnostní složky mohly v případě ohrožení terorismem vypnout mobilní síť. Každá ze stran má ale jinou představu, jak by podobné opatření mělo být ukotveno v zákoně a za jakých podmínek by se k měnu mohlo sáhnout.

Mobily objevily svou novou funkci

Fotoaparáty v mobilních telefonech tedy jen potvrzují globalizační trend. V něm se vytrácí monopol na informace, který dosud držely vlády, a monopol na informování, který dosud držela média. Amatérská videa z mobilů, informace ze soukromých blogů a náhodné turistické fotky se budou v oficiálním zpravodajství objevovat čím dál tím častěji.