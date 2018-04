Mobilní expert kritizuje Nokii, dělá všechno špatně

V rozhovoru Murtazín nejprve uvádí na pravou míru svá slova, která způsobila kolem Nokie N8 takový humbuk. N8 podle něj není špatné zařízení, jen prostě nepřináší nic nového a rozhodně nejde o revoluční produkt. A to ani z hlediska Nokie. - čtěte: Vraťte nám prototyp N8, zlobí se Nokia na novináře kvůli negativní recenzi

N8 je prostě výkonný, ale vlastně průměrný smartphone. Ostatně to potvrdila i sama Nokia, když cenu modelu nasadila na příznivých 370 eur. To je na nejlepší symbianový model výrobce nezvykle nízká cena.

N8 tak nebude přímo soupeřit se současnými "supermobily" Google Nexus One, HTC HD2 či Sony Ericsson Xperia X10. Postaví se spíš telefonům jako HTC Legend, HD Mini nebo Sony Ericsson Vivaz. Zákazníky bude na svou stranu lákat především spoustou paměti a skvělým fotoaparátem.

Jenže v některých ohledech zaostává N8 za více než rok starými přístroji. "Měl jsem šanci porovnat N8 s přístroji, které se chystají na trh, a musím říci, že je to vtipné," říká v rozhovoru pro unwiredview Murtazin a pokračuje: "Například tu vidím velmi levný OLED displej. Nokia jej nazývá AMOLED, ale pokud jej porovnáte třeba s displejem Samsungu i8910 HD,který je téměř rok a půl na trhu, nebo displejem Google Nexus One a dalších telefonů, není prostě tak dobrý. Rozhodně není ani zdaleka tak skvělý jako Super AMOLED displeje současných Samsungů, vlastně je podobný displeji u Nokie X6. Může se chovat o něco lépe na přímém slunečním světle, ale nemyslím si, že je srovnatelný s odpovídajícími displeji Samsungu a Motoroly."

Za největší problém Nokie N8 však označuje Murtazin software. "Nokia žije – z jistých ohledů – v době před dvěma nebo třemi lety," říká při porovnávání Symbianu a systémů jako je iPhone OS4, Google Android nebo Samsung Bada. Upozorňuje však, že to samozřejmě neznamená, že by symbian spoustě lidí nemohl vyhovovat. Je to především uživateli, kteří mají rádi tradice. Kvůli nim se Nokia nechce pouštět do velkých změn.

Jenže ty budou muset přijít. Nokia si navíc podle Murtazina musí udělat jasno v tom, jak chce se svým budoucím systémem zacházet. V současnosti se totiž samotný symbian může výrazně lišit model od modelu. Záleží na tom, která divize jej má na starosti. Různé změny v logice menu tak opět matou uživatele. Telefony z jedné divize (například E series) mají jiné chyby než telefony ze série druhé (třeba N series).

To už se ale dostáváme více do oblasti strategie Nokie, o které prý Murtazin chystá rozsáhlý článek. Možná se tak za pár týdnů dozvíme, jak to do budoucna firma opravdu myslí se symbianem a novou platformou MeeGo. Jak to ale podle prvních slov vypadá, ani budoucí strategie Nokie v ruském mobilním odborníkovi nebudí příliš nadšení.

Nokia tak přešlapuje na místě a není divu, že reaguje poměrně afektovaně na negativní informace ohledně svého nejlepšího modelu. Modelu, na němž jsou podle Murtazina postaveny reklamní kampaně na nejméně následující půlrok, modelu, který podle těchto kampaní má být špičkou mezi mobilními telefony.

A odkud že Murtazin tyto informace bere? Rozhodně to není ruské zastoupení finské mobilní jedničky. To má totiž zcela zakázáno se s kýmkoli ze serveru mobile-review bavit. Eldar Murtazin ale tvrdí, že odtud stejně jeho informace nikdy nepocházely a že má Nokia velké problémy s vnitřní bezpečností a z firmy uniká spousta informací. "Trvá to osm let," říká Eldar v rozhovoru. "A celých těchto osm let se tyto úniky snaží zastavit. Mnoho lidí ve firmě se mezitím změnilo. Nokia kvůli bezpečnosti utratila spoustu peněz. A výsledek? Nic. K únikům dochází stále."

Podle Eldara v tomto případě není hlavním problémem to, že se nový model či nová verze softwaru dostane předčasně k novinářům. Hlavním problémem je fakt, že se novinky naprosto bez problémů ocitají v rukou konkurence.

Mimochodem u mobile-review přijali z tohoto hlediska opatření. Ačkoli mají všemožné informace a nové přístroje k dispozici dlouho předtím, než se o nich vůbec objeví první informace, nechtějí být tímto zdrojem úniků prvních zpráv na veřejnost. Teprve poté, co se objeví první drobné útržky informací, na mobile-review publikují třeba rozsáhlé preview nového modelu.

Současná situace Nokie není rozhodně kdovíjak růžová. Asi nikdo (včetně Murtazina) nepochybuje o tom, že N8 bude dobrý telefon a bude se dobře prodávat. Především vzhledem k atraktivní ceně je to logické. Ale N8 není tím opravdu špičkovým přístrojem, tím výrobkem, který by zabezpečil budoucnost finské jedničky. Takový model Nokii stále chybí a podle všeho jí ještě nějakou dobu chybět bude.