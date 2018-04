Mobilní e-mail od Google přináší několik novinek

Ke svému internetovému Gmailu, který představil zhruba před rokem, připravil Google i mobilní verzi přístupnou prostřednictvím WAP prohlížeče v mobilu. Příjemné je, že tato odlehčená verze nabízí řadu novinek a vymožeností, které přinesl Gmail do internetové pošty.

Jde ale stále ještě o testovací provoz a účet si nelze zřídit jen tak jednoduše – každý z uživatelů Gmailu může přizvat maximálně 50 dalších. Příjemná je naopak velikost schránky, v současnosti je to zhruba 2,7 GB.

E-maily po ruce

E-mailový klienti v mobilech – zvláště v případě smartphonů – nabízejí dnes už velmi solidní komfort. Poradí si s přílohami, dokáží zobrazit e-maily v HTML nebo stahovat jen předem definovanou část e-mailu. Jenže, kdykoli změníte telefon, čeká vás znovu konfigurace a ne příliš příjemné zálohování e-mailů. Ostatně podobný problém řeší i uživatelé osobních počítačů.

První nastavení musíte udělat přes internetový prohlížeč, pak už vše zařídíte přes mobil.

Odpovědí na to jsou internetové e-maily, které jsou přístupné z jakéhokoli počítače připojeného k internetu. Díky vzrůstající velikosti schránek navíc nemusíte e-maily ani nijak zvlášť promazávat. A tak Google přišel s nápadem, zpřístupnit svou schránku i z kteréhokoli mobilu.

Není to nic převratného, podobně jako v případě prohlížeče jednoduše vsadil na formát xHTML, se kterým si už dnes poradí drtivá většina telefonů. Stačí, aby telefon odpovídal specifikaci WAP 2.0, ale nikdo z nás v redakci už dlouho neviděl mobil bez podpory tohoto standardu.

Za přístup k Gmailu se neplatí, nicméně platíte za přenesená data podle svého mobilního tarifu. Můžete přirozeně využít GPRS přes APN internet, případně připojení přes Wi-Fi, pokud ho váš telefon podporuje.

Všechna základní nastavení musíte udělat ve webovém prohlížeči na počítači. Zde se dá nastavit také čeština, pak je i rozhraní v telefonu v naší mateřštině.

Pokud byste náhodnou potřebovali rozhraní v jiném jazyce, stačí ho ve webovém prohlížeči změnit a při dalším načtení se změní jazyk v rozhraní telefonu.

Přílohy rovnou otevřete

Jednou z věcí, kterou Gmail určitě zaboduje, je přehlednost a bezproblémová čitelnost prakticky na všech modelech telefonů, které jsme měli možnost vyzkoušet. Díky xHTML se totiž formát stránky přizpůsobí konkrétnímu rozlišení displeje mobilu.

V horní části se zobrazují došlé e-maily, v bloku pod nimi se pak nachází přímé odkazy pro napsání nové zprávy, vstup do doručené pošty a kontaktů – sem si můžete přidat i další složky, můžete si sem přidat složku odeslaných zpráv, konceptů, spam nebo koš.

Úplně dole pak najdeme jednu z velmi příjemných funkcí Gmailu, vyhledávání ve zprávách.

I ve WAP prohlížeči máte podobné možnosti, jako když k Gmailu přistupujete klasickým internetovým prohlížečem.

To se už začíná prosazovat na všech lepších webových mailech, ale v mobilu jsme jej zatím využívat nemohli. Ovládání zpříjemňuje i to, že do doručené pošty se dostanete rovnou stiskem klávesy 0, k napsání nové zprávy zase klávesou 8.

Skvělou myšlenkou jsou konverzační náhledy. Pokud si s danou osobou vyměníte několik e-mailů, zobrazí se strom konverzace. Na první pohled tak vidíte, k čemu právě došlá odpověď na e-mail patří a můžete okamžitě reagovat. U nepřečtených zpráv se ukazují fragmenty textu, u přečtených zpráv nikoli.

Je trochu škoda, že pokud chcete na zprávu rovnou odpovědět, musíte ve zprávě dojet až dolů. Odkaz na odpověď by možná mohl být nahoře. Při psaní zprávy máte k dispozici také seznam častých příjemců, tam se doplňují všechny e-maily lidem, kterým píšete. Často tak ušetříte spoustu klikání.

Zobrazení zpráv je naprosto korektní, program zobrazí e-maily i s diakritikou. Jen u některých mobilních telefonů, na nichž jsme službu testovali, je třeba ručně nastavit kódování stránky ve WAP prohlížeči. Na většině ale fungovala i automatická detekce.



Třídění a hledání v e-mailech je k dispozici jak v telefonu, tak na internetu.

Trochu zvláštní je práce s přílohami e-mailů – základní formáty jako PDF, DOC, XLS či JPG otevřete přímo z e-mailu prostřednictvím vestavěného prohlížeče na serveru.

Ten funguje naprosto spolehlivě u obrázků a textových dokumentů, nicméně třeba excelová tabulka otevřená v textovém prohlížeči úplně přehledně nevypadá.

Navíc při přístupu u mobilu sice Gmail ukáže přílohu, pokud ji ale nedokáže interní prohlížeč zobrazit, máte smůlu a nemůžete si ji ani stáhnout do telefonu. Takže třeba s Java aplikací jsme měli smůlu.

Propojení s webem

Velmi dobře funguje i propojení webového a mobilního přístupu. Pokud si e-mail přečtete na mobilu a vzápětí se přihlásíte do webového rozhraní, e-mail se bude jevit jako přečtený. To je věc, která u ostatních e-mailů ne vždy funguje. Přes webové rozhraní můžete také udělat nastavení, která se následně přenesou i do prostředí v mobilu.

Jiný přístup

Gmail přichází s novým přístupem. Už několik provozovatelů internetových e-mailů se pokoušelo zpřístupnit své schránky v mobilech, v Česku šlo třeba o Seznam. Gmail zvolil asi ten nejjednodušší přístup, který se ale zdá zároveň nejefektivnějším.

Navíc před několika dny oznámil Google zpřístupnění Java aplikace pro přístup k Gmailu z mobilů. Jakmile ji budeme moci otestovat, určitě se o ní dozvíte více.