Mobilní e-mail – spasitel datového provozu

Studie společnosti Strand Consult prokázala, že nejužívanější aplikací na korejském mobilním trhu, který je někdy nazýván „oknem do sítí 3G“, je překvapivě e-mail, tedy prostá komunikace textem.

Písmenka jsou lepší než obrázky!

Služby korejských mobilních sítí jsou oproti evropským o tři až pět let napřed. Zdálo by se, že je obrovská škoda, když uživatelé, kteří mají k dispozici mobily s Javou a rychlými barevnými displeji, užívají své telefony k prosté textové komunikaci pomocí e-mailu. Je zde ale dost dobrých důvodů, proč tomu tak je. A také je zde dost důkazů o tom, že je to výhodné pro korejské operátory: jejich celkové zisky i ARPU (průměrný zisk na zákazníka) neustále rostou právě díky mobilnímu mailovému provozu. Na výnosu z tohoto druhu datových služeb se podílejí i zaběhnuté internetové portály, které odesílání mailů na mobilní telefony nabízejí.

Textovky jsou oblíbeným způsobem komunikace, jenže e-mail je více rozšířený – používají ho i starší lidé – a navíc všestrannější. E-mailové aplikace samozřejmě znají i uživatelé stávajících 2G sítí; tedy znají WAPové prohlížeče, které jsou nástrojem pro přístup k poště, znají ovšem i těžkopádné prostředí prohlížečů a ceny za připojení na WAP. E-mail stejně jako řada dalších aplikací provozovaných přes WAP nezaznamenal větší úspěch.

E-mail neboli Pošta

Proč je pro Korejce e-mail ta nejoblíbenější služba? V 2,5G sítích je datový přenos velmi rychlý, z mailového provozu těží i internetové portály, uživatel platí pouze za množství dat, nikoliv za dobu strávenou přijímáním a odesíláním mailů. A především: e-mailové aplikace mají uživatelé přímo ve svém telefonu. Korejští operátoři totiž nabízejí stažení univerzálního e-mailového klienta, kterého může využívat každý mobil vybavený Javou (díky prostředí virtual machine) – klienta tedy může nahrát většina typů používaných mobilů. V graficky příjemné poštovní aplikaci uživatel libovolně dlouho píše svůj mail, poté se připojí, odešle své texty a přijme nové. Ty si přečte opět v offline režimu.

S masovým používáním mobilního mailu přišlo také výrazné snížení cen za tuto službu – oproti WAPu klesla cena odeslání jednoho mailu o 80 % a cena za jehu přijmutí o 40 %. Jakým způsobem z tohoto provozu těží webové portály?

Kolik za to?

Uživatel si nejprve stáhne e-mailovou aplikaci – za ni samotnou neplatí, platí pouze za přijatá data (0,5 $, asi 15 Kč). Tato platba směřuje přímo k mobilnímu operátorovi. Za datové přenosy textu se dříve platilo 0,002 $ (asi 6 h) za paket (512 bytů). Operátoři a provozovatelé e-mailových portálů se dohodli, že cena se zdvojnásobí (0,004 $ za paket, 12 h) a z částky, o niž byla cena navýšena, připadne provozovatelům webových portálů 90 %. E-mail má průměrně 3 kB, provozovatel portálu na jednom odeslaném mailu vydělá okolo jednoho centu (30 h). Operátor vydělá o něco víc za přenos tohoto souboru. Jeden z největších korejských webových portálů má 15 milionů uživatelů – jakmile tito lidé začnou užívat mobilní e-maily na svých telefonech, dojdeme k neuvěřitelným ziskům na straně provozovatelů i na straně operátorů.

Předchozí počítání bylo jen spekulací. Skutečností ovšem je, že většina ze tří milionů uživatelů sítě, která umožňuje stahování mailového klienta skrze prostředí Virtual Machine, e-mail pravidelně používá (jeden člověk průměrně přijme pět e-mailů denně a jeden odešle). Dříve nepoužíval WAP pro mailování téměř nikdo…

Operátoři navíc diferenciovali ceny za datové přenosy; e-mail je levnější než přenos multimédií, ale zase je dražší než jiné textové přenosy, svůj díl z ceny si totiž berou e-mailové portály. E-mail se tak stal službou, která povzbuzuje uživatele ke stahování a hlavně užívání dalších dostupných aplikací.

Kdopak by se 3G bál…

Evropští operátoři spustili datové služby GPRS, chybí jim však dostatek mobilů, na kterých je možné používat mobilní e-mail, a nemají také obchodní modely a diferenciace cen, které by oživily a především zvýhodnily datový provoz. Korea dokázala, že strach evropských operátorů ze ztrát na datových přenosech v sítích 2,5 a 3G je nepodložený. Je třeba se poučit z mechanismů, které spolehlivě fungují v zemi, kde jsou mobilní komunikace o několik let před námi.