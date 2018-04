Češi se polepšili, přesto jsou v mobilních datech na chvostu Evropy

Češi meziročně výrazně zvýšili využívání mobilního internetu. Oproti loňsku je průměrná spotřeba dat téměř dvojnásobná, loni to bylo 500 MB, letos to je podle údajů agentury GlobalData 950 MB. Částečně na to mají jistě vliv letos představené nové tarify, které jsou datově příznivější než ty nabízené do letošního roku.

V globálním měřítku je ale spotřeba mobilních dat v Česku stále velmi nízká. Evropský průměr je 2,4 GB přenesených dat, tedy zhruba 2,5x více než v Česku. Uvedená zpráva GlobalData neuvádí podrobné údaje za všechny země, vyzdvihuje ale státy, kde je spotřeba velmi nízká.

Nejmenší chuť po mobilním internetu mají zákazníci mobilních operátorů na Slovensku a na Ukrajině. Na Slovensku to je jen 727 MB měsíčně. Na Ukrajině je důvod nízké spotřeby daný chybějící infrastrukturou, v zemi chybí pokrytí LTE sítěmi. U České republiky a Slovenska naopak zpráva zdůvodňuje nízkou spotřebu vysokými cenami mobilních dat.

Podobnou spotřebu jako v Česku mají zákazníci v Německu, o trochu víc dat zkonzumují uživatelé v Nizozemí a v Rumunsku. Těsně pod evropským průměrem je spotřeba mobilních dat ve Francii a Velké Británii, kde jsou ale podle GlobalData údaje zkreslené velkým počtem připojených zařízení internetu věcí, které spotřebovávají malé objemy dat.

Na opačné straně žebříčku stojí za zmínku Rusko a Polsko, v první zemi je průměrná spotřeba 3,5 a v Polsku 3,7 GB dat měsíčně. Především v Polsku to je dané velmi nízkými cenami mobilních dat. Ještě výrazně větší spotřebu mají zákazníci v Rakousku, kde je průměr 5,7 GB dat a premiantem je Finsko se spotřebou 13,3 GB dat. V obou zemích jsou mobilní data levná, u finských operátorů jsou běžné tarify s domácí neomezenou spotřebou. A to má na výsledná čísla logicky zásadní vliv.