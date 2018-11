Snížení cen mobilních dat není prioritou, naznačil náměstek Pilný

„Já to nepovažuji za prioritu kupodivu,“ reagoval exministr financí Ivan Pilný na otázku v rozhovoru na Radiožurnálu, kdy se za jeho působení na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) změní datové tarify, respektive tedy sníží ceny mobilních dat.



Pilný, který na MPO nahradil ke konci října odvolaného náměstka Ondřeje Malého (více viz Pilný se vrací, exministr bude náměstkem na ministerstvu průmyslu a obchodu), vidí hlavní překážku ve vyjednávací schopnosti. Tu totiž běžní zákazníci nemají, a tak se musí smířit s operátory nastavenými cenami.

„Ten, kdo nemá vyjednávací schopnost, a to jsme třeba my (náměstek a redaktorka - pozn. redakce), tak má prostě nějaké ceny, a ti, kteří mají vyjednávací schopnost, to jsou orgány státní moci, to jsou obce, kraje a tak dále, které si mohou vyjednat nějaké speciální smlouvy, tak ti mají ceny dat úplně jiné,“ uvedl náměstek v rozhovoru.

Vyjednat nižší ceny si tak umí například i jednotlivá ministerstva. Přitom právě ceny ministerských tarifů loni popudily běžné zákazníky tuzemských operátorů (viz box výše). Tehdejší ministr financí Andrej Babiš se totiž veřejně pochlubil vysoutěženým neomezeným hlasovým tarifem s 10 GB dat za pouhých 163 korun měsíčně (více viz Babišovo ministerstvo má od T-Mobilu neomezený tarif za polskou cenu).

Tím to ovšem neskončilo, ministerstva se totiž začala veřejně trumfovat. Tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka totiž záhy informoval, že jeho úřad volá ještě levněji (více viz Ministr Jurečka trumfuje ministra Babiše. Naše ministerstvo volá levněji). „A věřím, že to v létě ještě dokážeme snížit. Co mě však netěší, že odpovědné MPO nebylo schopné docílit podobné cenové revoluce i pro běžné občany,“ rýpl si tehdy Jurečka do odpovědného resortu.

A cenové revoluce nedocílí ani nyní. Pilný by totiž spíše než politický tlak na snížení cen datových tarifů uvítal, aby operátoři poskytovali výhodné podmínky lidem, kteří to opravdu potřebují. Tedy například lidem s pohybovým omezením, seniorům, ale i třeba všem orgánům státní a veřejné správy. „Strašně špatně jsou připojeny školy třeba,“ podotkl s dovětkem, že Radiomobil tedy nesplnil svůj někdejší závazek.

„Tam vidím prioritu připojování za rozumné ceny,“ dodal. Pokud by tedy Pilný měl mobilní operátory tlačit do snížení cen, tak právě v této rovině, nikoli v té obecné. Přestože jde podle náměstka o vysoce politickou otázku, tak je zjevné, že snížení cen mobilních služeb tuzemských operátorů se běžní zákazníci jen tak nedočkají. Určitě ne tedy díky tlaku státních orgánů.

„Já bych upřednostňoval skutečně to, kde to má smysl. Protože nejvíce to postihuje ty skupiny, o kterých jsem mluvil. Seniory, ale také i školský systém a knihovny, které jsou velmi špatně zapojené. Pokud bychom měli na ty operátory tlačit, tak já bych je tlačil především k tomu, aby udělali tohle za rozumné ceny. A pak se můžeme podívat na ty další kroky, které jsou prostě možné,“ vysvětlil Pilný.

V jednom má ovšem Pilný jasno. Připojení na internet by se mělo stát běžně dostupné jako například voda nebo elektrická energie, je tak potřeba pokračovat hlavně v budování optických sítí. „Ale důležité je také, jak obrovský objem dat se po tom bude pohybovat. A my to moc dobře nevíme,“ vyjádřil určité obavy.

Čtvrtý operátor nesmí být jen marketingovou akcí

Náměstek Pilný se vyjádřil i k možnému vstupu čtvrtého operátora. Otázku, jestli se do Česka dostane další operátor, považuje za poměrně spornou. A to nejen kvůli saturaci současného mobilního trhu, ale i kvůli finanční stránce, která je se vstupem nového hráče spjata.

„Jestliže sem přijde někdo nový, tak bude muset především vybudovat síť na 700 MHz, která je uvolněná. To jsou poměrně obrovské náklady, které jsou s tím spojeny,“ dodal s tím, že to případný zájemce o působení na českém trhu musí zvážit.

„Nerad bych byl, aby se tu někdo objevil, udělal nějakou marketingovou akci a pak to prodal,“ podotkl Pilný.

Frekvence v pásmu 700 MHz nabídne Český telekomunikační úřad v roce 2019, právě nabídka 2x30 MHz v pásmu uvolněném po přechodu digitálního TV vysílání na DVB-T2 by podle úřadu měla přilákat potenciálního konkurenta současných operátorů. Ve druhé aukci pak ČTÚ nabídne frekvence v pásmu 3,5 GHz (více viz ČTÚ chystá důležité aukce kmitočtů. Mají přilákat potenciálního nováčka).