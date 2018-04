Mobilní data mají budoucnost i v Česku, tvrdí Ericsson

Ve slovinském Portoroži jsme dostali možnost pohovořit si s člověkem, který může mít významný vliv na to, jaké služby nám nabídnou naši mobilní operátoři a další zprostředkovatelé. Český Vodafone, Telefónica O2, ale i T-Mobile jsou totiž zákazníky Ericssonu. Technologie od něj ale nakupuje například i pražská radnice.





Stefan Hedelius je viceprezidentem divize Multimedia pro střední Evropu a prakticky tak má na starosti marketing a prodej nejnovějších služeb a technologií z dílen Ericssonu v této oblasti. Ta čítá celkem osm zemí (Česko, Polsko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina) a tak může i hodně srovnávat.

Do kategorie Multimédia spadají například IP-TV řešení a další řešení mobilní televize, mobilní hudba a veškeré zacházení s ní nebo třeba mobilní navigace a instant messaging. Stefan má ale na starosti i systémy placení za všechny tyto služby a také systémovou integraci všech produktů Ericssonu a produktů třetích stran.





Rodilý Švéd žije od roku 2004 ve Vídni, kam doputoval přes rodný Stockholm, švýcarský Bern, Maďarsko, Českou republiku, Brazílii a znovu Švýcarsko. O mobilním trhu hovoří poměrně otevřeně a tak jsme se tentokráte v rozhovoru příliš nezabývali technickými záležitostmi. A dozvěděli jsme se mnoho zajímavého.

Když se podíváme na oblast mobilních multimédií, zjistíme, že jde o poměrně mladé odvětví. Jak výrazný růst poptávky po multimediálních službách vidíte v současnosti a jaká jsou očekávání operátorů a uživatelů?

Je zde patrný posun směrem k uživateli. Ten začíná jasně určovat, co chce a do budoucna bude tento trend ještě daleko významnější. Uživatelé se budou také dožadovat daleko více služeb, než v současnosti. Poptávka roste opravdu rychle – příkladem může být mobilní televize – našim zákazníkům jsme prodali asi 50 řešení pro poskytování mobilní televize. Devadesát procent z nich funguje v 3G sítích. Hodně záleží na tom, jak dovedou operátoři služby zákazníkům nabídnout a jaké jsou jejich podmínky. Třeba taková funkce Track ID s možností okamžitě si zakoupit vyhledanou skladbu má obrovský potenciál. Ale služba musí mít podporu operátora, aby měla smysl.

Je složité některé tyto technologie prodávat v konkrétních zemích?

Někdy to opravdu těžší je. V Rakousku máme neuvěřitelně rozvinutý trh s mobilním internetem a patříme v této oblasti k celosvětovým lídrům. Takže zde se nám tyto technologie udávají velmi dobře. Na jiných trzích je 3G teprve uváděno do provozu, takže je zde situace úplně jiná. Ale záleží i na našem přístupu, musíme se snažit služby prodat.

Takže se snažíte neustále s operátory vést dialog a přesvědčujete je, že právě vaše technologie je pro ně to pravé?

My na to jdeme trochu z jiné strany. Organizujeme různé workshopy a demonstrace pro novináře a uživatele, kde se jim snažíme předvést portfolio našich služeb. Když cítíme, že mají uživatelé na daném trhu o tyto služby zájem, snažíme se operátorům nabídnout řešení, jak tyto služby zákazníkům nabídnout. Technologie je v tomto případě tak trochu druhořadá. Ta je totiž v pozadí celé služby, ale uživatele tato technologie nezajímá. Jeden takový výzkum bude v letošním roce probíhat v České republice.

Můžete nám říci více o tomto nadcházejícím projektu v Česku?

Jde o naši Consumer Lab. To je nezisková odnož Ericssonu, která provádí průzkum mezi uživateli. Snažíme se pochopit, co uživatelé dělají, co chtějí a jak jim to můžeme nabídnout. Výzkum vlastně vedou sami uživatelé a my se snažíme prakticky jen pozorovat jejich chování. Výsledky výzkumu pak ukazujeme operátorům a dalším zákazníkům, abychom jim předvedli, jak trh dnes vypadá a jak se bude vyvíjet do budoucna. Tak se mohou připravit na nadcházející poptávku zákazníků po určitých službách. Je to velmi zajímavé, protože s tímto výzkumem můžeme porovnávat jednotlivé trhy mezi sebou. Můžeme porovnávat jednotlivé trendy a zamýšlet se nad tím, jak je na jednotlivých trzích zachytit.

Když mluvíme o trendech, vidíte zde třeba nějaké rozdíly mezi českými zákazníky a zákazníky v Rakousku?

Uživatelé jsou rozdílní, tedy alespoň to tak na první pohled vypadá. Ovšem jde o to, že na každém z trhů jsou dostupné jiné služby. Ve skutečnosti však čeští zákazníci od těch rakouských tak rozdílní nejsou. Požadavky mají relativně podobné. Rakušané prostě mají více možností využívat mobilní internet naplno a tak jej opravdu využívají. V Česku jsou tyto možnosti omezené a tak jich zákazníci tolik nevyužívají.

Ano, to je přesně důvod, proč se na to ptáme. Velikostí trhu, penetrací, počtem operátorů a mnoha dalšími faktory jsou si totiž ten český a rakouský trh velmi podobné. Ale nabídkou služeb již nikoli. Myslíte si, že za to mohou jiné požadavky uživatelů, nebo jsou na vině operátoři?

Ono to bude asi trochu na obou stranách. Ale pravdou je, že třeba mobilní internet funguje a je ohromnou službou pro velké množství zákazníků. Kupříkladu ani já nemám doma pevné internetové připojení. Prostě využívám připojení mobilní. Protože můj fixní operátor mi nabízí za podobnou cenu nižší rychlosti, než dostanu na mobilním připojení. A navíc mám možnost si toto připojení odnést kdykoli kamkoli. Takže to není o tom, že bych byl jiný. Prostě mám tuto možnost a využívám ji, protože je pro mě výhodná. A dělá tak spousta jiných lidí. V Rakousku je tak celých 20% širokopásmových připojení k internetu mobilních.

Myslíte si, že je pro české uživatele nějaká naděje, jak by mohli donutit operátory nabídnout podobné služby, jako v Rakousku?

Donutit asi těžko kdy někdo někoho může, alespoň v této oblasti. Ale dá se očekávat, že se situace v České republice v tomto ohledu zlepší. Mobilní internet je prostě velkou výzvou do budoucna a má ohromný potenciál, takže jej nebudou operátoři přehlížet na věky.

V souvislosti s mobilním internetem, vidíte zde nějaký posun v chování a nabídce operátorů? Stávají se ti například více poskytovateli internetu, než jen obyčejnými telefonními společnostmi?

Jistě, operátoři se mění. Kdysi jste totiž mohli nabízet pouze hlas a s konkurenty jste soupeřili jen v pokrytí a ceně služeb. Dnes je pokrytí prakticky kompletní a ceny se usadily na jisté hranici. Takže se operátoři snaží nabízet čím dál více dalších služeb, balíčků a různých kombinací. Kdo by si třeba před deseti lety pomyslel, že si budeme moci kupovat hudbu od mobilního operátora, že? Takže se operátoři z obchodního hlediska mění. Ono totiž třeba prodávat internetové připojení vyžaduje jiný přístup, než prodávat hlasové služby.

Myslíte, že operátoři přežijí ve své současné podobě, nebo se z nich stanou jen právě poskytovatelé internetu a internetového obsahu? Budeme třeba v budoucnu volat pouze přes IP protokol a volání jako takové bude pro operátory nepříliš zajímavým zdrojem příjmů?

Ale na VoIP telefonii přeci můžete vydělávat také. Podívejte se třeba na Skype. Nabízí skvělé služby a přitom dobře vydělává. Takže jde o to, co chtějí uživatelé a za co jsou ochotni zaplatit. Ale je pravda, že příjmy operátorů budou čím dál tím více přicházet i odjinud. Operátoři se stávají jakýmisi obchodními domy. Koupíte si u nich hlasové služby, telefon, ale také internetové připojení a spolu s ním třeba notebook. A do něj si od operátora pořídíte hromadu hudby. Ale koupíte si také příjem televize.

Nemyslíte si, že tento přístup je pro některé uživatele příliš složitý a matoucí?

Ano, pro některé uživatele tak tomu skutečně může být. Někdo by opravdu raději měl prostě pouze toho svého poskytovatele telefonních služeb. Pro takové společnosti je zde na trhu jistě místo. A já se domnívám, že do budoucna se různých společností specializovaných pouze na úzkou část trhu nebo jistou skupinu uživatelů bude objevovat čím dál tím více. Třeba takový fotbalový Manchester United má vlastní televizní kanál, který běží 24 hodin denně nonstop. Kolem něj se vytvořila poměrně silná komunita. Dovedu si představit, že takových komunit bude vznikat více. Ve Švédsku je třeba hudební kapela, která si nechala vyrobit telefon pod svou značkou a pouze na něm prodávala své album. Takže služeb bude přibývat, ale jejich specializovaných poskytovatelů také. V každém případě je ale klíčová jednoduchost a snadná použitelnost těchto služeb.

Mluvili jsme o běžných uživatelích. Jak se ale mění třeba profesionální sféra?

Podívejte se třeba na mě. Já cestuji tak 4 dny z týdne. Přesto se můžu snadno a rychle kdykoli a kdekoli připojit k internetu, což je pro mne dnes velmi důležité. Komunikuji se svými kolegy, partnery a zákazníky a ti přitom vůbec nemusí tušit, kde jsem. Kancelář mám prostě kdekoli na světě. Pro firmy je toto řešení velmi efektivní. Pokud totiž třeba něco zapomenete v kanceláři, nemusíte se pro to vracet a ztrácet čas. Stačí si dokument vyhledat ve firemním intranetu, nebo si jej nechat od kolegy poslat e-mailem. A přitom můžete být stále „v poli“ a pracovat pro svou firmu.

Nemyslíte si, že pro často cestující profesionály je mobilní internet stále poměrně drahý?

Někdy se mohou tyto služby zdát drahé, protože prostě neznáte jejich cenu. A tak můžete být překvapeni nad výsledným účtem. Myslím si, že je důležité, aby firmy a jejich zaměstnanci jasně věděli, kolik za využívání služeb zaplatí. Ale ano, ceny jsou mnohdy dost nepřehledné a ve výsledku zbytečně vysoké. Evropská unie se ale na téma mobilního internetu jistě bude soustředit v dalším kole regulačních kroků.

Ovlivňují podobné regulační kroky nějakým způsobem Ericsson jakožto dodavatele technologií?

Inu, v zásadě nikoli. Ale s tím, jak čím dál více lidí využívá všemožné služby prakticky kdekoli a třeba i při cestách do zahraničí, roste poptávka po kapacitě sítí. A my se ji samozřejmě musíme snažit pokrýt.

Když mluvíme o kapacitě a technologiích, jak vaše firma zvládá ten všemožný mix technologií používaných v Evropě?

My věříme ve standardy. Proto se soustředíme na řešení, která jsou postavena na standardních technologiích. A pokud jde o některé konkrétní služby, snažíme se zaručit nezávislost jejich fungování na jejich technologickém nosiči. Na prosazování standardů se hodně soustředíme. Jsme například členy Open IPTV Fóra.

A co standardy v bezdrátové oblasti? Máme zde GSM, UMTS, UMTS-TDD, CDMA, wi-fi a mnoho dalších technologií, které spolu často soupeří.

Soupeří, ale často se také vzájemně doplňují. Krásně je to vidět na posloupnosti GPRS – EDGE – UMTS – HSDPA. Také wi-fi občas dovede dobře doplňovat tyto technologie. My věříme v tuto cestu.

A co do budoucna? Která technologie je podle vás tou pravou – LTE nebo WiMAX?

Jednoznačně LTE. WiMAX pro nás není zajímavá technologie.

Cítíte, že je LTE opravdu tou technologií, která se prosadí nejvíce?

Ano, po této technologii je opravdu veliká poptávka.

Ale WiMAX má náskok a na některých trzích již funguje a LTE přichází trochu pozdě. Nemyslíte si, že tedy bude těžší LTE prosadit?

Ne, nemyslím si, že to bude zásadní problém. S WiMAX totiž nemáte takovou mobilitu, jako s LTE a navíc tyto sítě nemají tak vysokou kapacitu. LTE je logickým pokračovatelem současného 3G a HSDPA a nabídne stejný komfort služeb již za pár let. Oproti WiMAX nabídne LTE vyšší přenosové rychlosti, vyšší spolehlivost a zpětnou kompatibilitu se staršími sítěmi.

Prosadí se LTE v mobilních telefonech, nebo se bude více objevovat v noteboocích a datových kartách?

Myslím, že se prosadí všude. Jde o to, že LTE je efektivnější a lepší, než současná řešení. Tak jako je UMTS síť efektivnější než GSM z hlediska přenosu hlasu, je oproti němu efektivnější i LTE. Takže si tato technologie najde cestu jak do mobilních telefonů, tak do ostatních zařízení. Navíc LTE nabídne daleko větší kapacitu pro datové přenosy a to přinese další boom mobilních služeb.

Děkujeme za rozhovor.