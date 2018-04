Mrkev u ucha, aplikace pro soulož a chaloupka za iPhone

Primární funkcí pouzder či krytů pro mobilní telefony je zejména ochrana samotného zařízení před poškozením. Nicméně právě v tomto segmentu vidí řada výrobců svou příležitost, vznikají tak i poměrně šílené nápady.

Avšak například pouzdra Yellow Jacket s integrovaným taserem či Flir One s termokamerou mohou být nakonec i docela užitečné. Zatímco první odrazí útočníka ránou elektrickým napětím až 650 tisíc voltů, druhý odhalí třeba i rozlitou vodu na masivním koberci. Přesvědčili jsme se o tom přímo na veletrhu v Las Vegas.

Ale zkuste si telefonovat třeba s mrkví, slaninou či volským okem u ucha. Myslíte, že si děláme srandu? Neděláme, kreativita designerů majících na starost návrhy krytů pro japonské zákazníky totiž vážně nezná meze. A pokud chcete opravdu vystoupit z davu, tak zkuste sushi nebo nanuk. Zda se telefony vejdou posléze do kapsy, je vedlejší.

To však neplatí pro uživatele rozměrného iPhonu 6 Plus. Kapsy mnohých kalhot totiž nový rozměrný telefon od Applu nepojmou. Nevadí, u čínského operátora tento problém řeší hned na místě, kapsu na počkání přešijí. Nicméně pánové by měli být při nošení telefonů po kapsách ostražití, pokud nechtějí mít líné spermie.

Avšak pozor, aby se strach z ohrožení plodnosti nepřehoupl v paranoiu. Řešení by mohl poskytnout kabát, v němž jste mobilně neviditelní. Je totiž ušit ze speciální látky, a tak nepropustí radiové vlny. Strach z neplodnosti není v případě noPhonu nutný. Nejde jen o nerozbitný a zcela vodotěsný telefon, nenajdete v něm totiž ani baterii a co hlavně, nezavoláte si z něj. Zcela bez obav z vlivu radiových vln na spermie jej tak můžete nosit v jakékoli kapse.

Více než kdy dříve se hovoří o nositelné elektronice. Tradiční náramky a chytré hodinky pak zcela zastíní SexFit sloužící pro intimní použití. Kroužek spočítá fyzickou aktivitu i spálené kalorie, údaje bude možné sdílet i na sociálních sítích. Jako bychom toho již tak o některých lidech prostřednictvím Facebooku nevěděli až příliš.

A to i třeba prostřednictvím autoportrétů, takzvaných selfies. Na sociálních sítích tak víme, kdy, kde a s kým se dotyčný pohyboval. Věděli jste však, že selfies mohou i za šíření vší? Mnohými nenáviděné autoportréty mohou být však i užitečné, usvědčí klidně i zloděje vašeho telefonu.

Hodně událostí loňského roku se točilo tradičně kolem iPhonů. Celý svět obletělo video se smolařem roku, kterému během rozhovoru s reportérkou australské televizní stanice spadl na zem úplně nový iPhone 6. Reakcí byl smích reportérky a z davu téměř sborové „ou“. Maďarští šílenci nám pak převedli, jak lze novou generaci telefonu od Applu zafixovat a předejít tak jejímu ohnutí. Svět se vůbec na úkor Applu, co se aféry bendgate týče, náramně bavil.

Nejen v Bělorusku pak způsobil rozruch inzerát na výměnu malé chaloupky za iPhone 5s. Není přitom jedinou letos takto nabízenou nemovitostí. Je libo třeba dům se třemi ložnicemi? Nabídněte iPhone 6 Plus a je váš. Majitel však možná nepohrdne ani špičkovým androidím smartphonem. Dům se totiž nachází ve městě duchů, v americkém Detroitu.

Abyste o poměrně netradičním obchodu mohli uvažovat, je nutné telefon střežit jako oko v hlavě. Jinak se může stát, že vám stejně jako mladé ženě z Číny spadne nový telefon do záchodu. Snaha o jeho záchranu měl tehdy tragický konec. V uzavřené žumpě přišel o život ženin manžel i jeho matka.

Všechno mohlo být jinak, kdyby peníze neinvestovala do nového telefonu, ale třeba do bláznivého projektu operačního systému. Autor na jeho vývoj sháněl v přepočtu 172 milionů korun. Zdá se vám to šílené? To jistě je, stejně jako například projekt čichacího telefonu oPhone DUO, který prozradí třeba to, co právě obědváte. Stane-li se realitou, je více než jasné, že poslouží i mnoha vtipálkům.

Pokud máte v plánu cestu do Tchajwanu a zároveň nemůžete spustit zrak z mobilu, tak raději změňte cílovou destinaci. Nepozorným chodcům hrozí za upřený pohled při přecházení ulice pokuta v přepočtu asi 200 korun. V americkém Washingtonu raději pro osoby závislé na mobilech vyhradili na chodníku speciální pruh.

A v Americe ještě zůstaneme. Společnost Microsoft se po převzetí Nokie rozhodla přivítat pod svými křídly nové zaměstnance, a to poměrně netradičním způsobem. Daroval jim totiž knihu mapující historii obou společností. Řekněte sami, skákali byste radostí z takového daru?

Na závěr zabrouzdáme do českých luhů a hájů, ač s jistou oklikou. Napadlo by vás, že ve světě budou mít problém s přeložením českého slova prozvánění? Nasvědčuje tomu přehled do angličtiny nepřeložitelných výrazů od novozélandské designérky. Že se Češi ve světě neztratí, dokazuje jeden z letošních průzkumů. Podle něj totiž patříme mezi patnáct největších čumilů do displejů.