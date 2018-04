Aplikační Klondike skončil. Dnes už rýžují jen velké firmy

"Převládala myšlenka, že je to zlatý důl. Řeknete lidem, že jste tvůrce aplikací a oni si myslí, že jste určitě bohatý," popsal deníku Financial Times atmosféru panující ještě před pár lety jeden z úspěšných vývojářů Stuart Hall. Aplikace pro iPhone, kterou vytvořil během šesti hodin v roce 2012, tomuto Australanovi vydělala 56 tisíc dolarů (v přepočtu 1,17 milionu korun).

Zatímco v pionýrských letech aplikací, které zažívaly první velký rozkvět se spuštěním obchodu App Store od Applu v roce 2008, nebyly podobné příběhy výjimkou, dnes již o takových výdělcích tvůrci přinejlepším jen sní.

Podle červencové analýzy společnosti VisionMobile, provedené mezi deseti tisíci tvůrců aplikací, vydělává nyní 1,6 procenta z nich více než všichni ostatní dohromady. Přesycený trh ovládly velké společnosti a více než polovina ze zhruba tří milionů tvůrců aplikací na světě nedostává ze svých děl ani 500 dolarů měsíčně (10,5 tisíce korun).

Se značným růstem počtu aplikací se navzdory stále rychlému tempu rozšiřování chytrých telefonů mezi světovou populaci výrazně snížil prodej jednotlivých kusů, což postihlo i dřívější hity jako například hru Candy Crush Saga. "V loňském roce se nevyskytla jediná aplikace, která by byla opravdovým kasovním trhákem," citoval list Financial Times analytika Tera Kuittinena. Podle něj se zároveň dramaticky snižuje životnost jednotlivých her či jednoduchých programů.

Většina z aplikací se navíc ani nedostane do obchodů, mezi nimiž byl dříve suverénní App Store dostižen konkurenčním Google Play. Vydělávají tak především velké vývojářské firmy, které jsou schopny investovat nemalé peníze do reklamy a objevovat se na atraktivních místech nabídky obchodů, či se lidem dostat do povědomí jinak.