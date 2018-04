Žerou data, výkon i baterii. Aplikace, které jsou pro mobily zlo

Největšími žrouty mobilních dat jsou u androidích telefonů především sociální sítě a chatovací aplikace. Vyplývá to z analýzy anonymních dat více než milionu uživatelů androidích telefonů za letošní první čtvrtletí, kterou zveřejnila společnost AVG. Nejvíce dat spotřebují uživatelé androidích smartphonů používáním Facebooku, který vévodí žebříčku deseti nejčastěji instalovaných sociálních aplikací.

Druhou nejnáročnější automaticky spouštěnou aplikací na data je Yahoo!, třetí příčku pak obsadil Instagram. V žebříčku deseti aplikací se nově objevily hned čtyři aplikace informující o počasí.

Žebříčku aplikací spouštěných uživatelem pak dominuje Tumblr, následuje Snapchat a třetí příčku obsadila aplikace BBC News.

Přehled datově náročných aplikací doplňují přehledy aplikací, které nepříznivě ovlivňují také výdrž baterie, kapacitu úložného prostoru či celkový výkon smartphonu.

Deseti automaticky spouštěným aplikacím, které mají největší dopad na výdrž baterie, vévodí služba Beaming Service for Samsung. Vzhledem k faktu, že drtivou většinu telefonů se systémem Android produkuje právě Samsung, není překvapením ani aplikace na druhé příčce. Ta totiž náleží aktualizační aplikaci Security Policy Updates od Samsungu. Třetí energeticky nejnáročnější aplikací je pak Facebook, který je současně druhou aplikací, u níž uživatelé tráví nejvíce času.

Právě Facebook pak dlouhodobě dominuje žebříčku aplikací hladových po výkonu, které běží na pozadí a zpomalují tak telefon. Překvapením je tak především aplikace na třetí pozici. Tou je překvapivě 2D hra 8 Ball Pool, i ta totiž běží na pozadí, a negativně tak ovlivní celkový výkon telefonu.

Hra 8 Ball Pool je také jednou ze tří automaticky spouštěných aplikací s výrazným dopadem na uživatelskou paměť v telefonu. Objemově náročnějšími jsou pak Facebook a Tango Messenger, který žebříčku dominuje.

Nejčastěji instalovaným komunikátorem prvního čtvrtletí byl Messenger od Facebooku, ten pak dominuje žebříčku nejčastěji instalovaných sociálních aplikací. Nejinstalovanějším nástrojem byl Clean Master šetřící volné místo odstraněním přebytečných dat.

Mezi uživateli androidích telefonů pak výrazně vzrostl zájem o aplikace k domlouvání schůzek a chatovací aplikace. Stejně tak roste i jejich čas strávený u karetních, kasinových či arkádových her. Oddechové, strategické, logické a rodinné hry jsou spíše na ústupu.

Avšak i ke hrám je nutné přistupovat s rozmyslem. Na mobilní data nejnáročnější hrou je New Words With Friends, největší dopad na výkon telefonu má hra Hay Day, baterii nejrychleji vybije hra Candy Crush Soda Saga a nejvíce z uživatelské paměti si uzme hra Despicable Me.