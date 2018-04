Mobilnaut Keyboard: naučte svůj komunikátor psát česky

Co je to "lokalizace"? Jde o software, který je v drtivé většině instalován do Pocket PC dodatečně. Najdou se však i výjimky, například duo komunikátorů Asus P525 a P535 obsahuje lokalizaci přímo v ROM. Takové řešení s sebou nepřináší žádné zpomalení systému, což se bohužel u dodatečné instalace lokalizace objevit může. Lokalizaci lze v principu rozdělit na malou a velkou. První typ, tedy malá lokalizace, umožňuje uživateli zadávání znaku konkrétní jazykové sady pomocí softwarové klávesnice. Součástí bývá také slovník, který napomáhá rychlému psaní (obdoba T9). Velká lokalizace znamená navíc kompletní překlad celého OS (uživatelského rozhraní) do daného jazyka. Pokud jste tedy zakoupili Pocket PC v zahraničí a rádi byste na něm psali česky, nic není ztraceno - lokalizaci si můžete kdykoli dokoupit.